Cultura

En el año de su centenario, atribuyen a Antoni Gaudí una extraña casa en la montaña

El chalet, edificado entre 1901 y 1908 en los bosques catalanes, recibe atribución oficial en el marco de los homenajes y celebraciones que destacan la relevancia de Gaudí y su vínculo profesional con Eusebi Güell

Una imagen de dron muestra el Xalet del Catllaras, un refugio de montaña de tres pisos construido para los trabajadores de una fábrica de cemento ubicada a 125 km (78 millas) al norte de Barcelona, ​​​​España (REUTERS/Nacho Doce)

El corpus reconocible de Antoni Gaudí suma ahora una pieza más con la atribución oficial del Xalet del Catllaràs como obra del arquitecto catalán, justo en el año del centenario de su muerte.

Este reconocimiento refrenda la trascendencia de Gaudí en el panorama de la arquitectura mundial y coincide con las celebraciones que se realizan en Barcelona para conmemorar su legado, a pocos meses de que culmine la construcción de la Sagrada Família, iniciada hace 144 años.

La validación del chalet, impulsada por un informe encargado por el departamento de patrimonio del Gobierno de Cataluña, aporta pruebas concretas que consolidan la autoría de Gaudí, resolviendo una atribución que arrastraba décadas de dudas y especulaciones, como informa The Guardian.

El Xalet del Catllaràs fue construido entre 1901 y 1908 en los bosques montañosos de Cataluña, con el propósito de alojar a los ingenieros de la mina de carbón del Catllaràs, bajo la organización de la empresa cementera Asland, fundada por Eusebi Güell. Su diseño piramidal y su emplazamiento remoto lo distinguen visualmente.

El Xalet del Catllaràs fue construido entre 1901 y 1908 en los bosques montañosos de Cataluña (REUTERS/Nacho Doce)

En 1932, la estructura fue donada al municipio de La Pobla de Lillet; más tarde, en la década de 1970, se adaptó como casa de colonias de verano. Durante los años ochenta, el edificio mostró signos de deterioro y se encuentra actualmente desocupado mientras avanzan los trabajos de restauración.

El análisis que respalda la atribución a Gaudí se apoya en un examen técnico comparativo de elementos constructivos y estilísticos. Galdric Santana Roma, autor del informe, comentó: “Después de mucha investigación, hemos concluido que el Xalet del Catllaràs es obra de Gaudí. Sin embargo, esta atribución se limita estrictamente a las fases iniciales del proyecto, ya que Gaudí no supervisó los trabajos, los cuales no siguieron fielmente el diseño original.”

Entre los rasgos característicos destacan las secciones transversales en arco inclinado y la distribución de las habitaciones en ángulo de 45 grados, soluciones arquitectónicas presentes en otras creaciones del arquitecto.

Imágenes del interior del chalet
Imágenes del interior del chalet de Gaudí. (Turisme La Pobla de Lillet)

El informe detalla que el uso de cal enlucida en el interior del arco remite a los tratamientos aplicados en los pabellones de acceso del Park Güell y en las bóvedas de la Torre Bellesguard. Esta específica selección de materiales contribuye a fortalecer la atribución.

La relación profesional entre Gaudí y Eusebi Güell constituye otro elemento clave en el reconocimiento oficial de la autoría del chalet. Desde 1878, ambos mantuvieron una colaboración fructífera, con encargos que se sucedieron a partir del Palau Güell de 1885 en Barcelona. Durante el periodo de construcción del Xalet del Catllaràs, Gaudí abordaba de manera simultánea otros proyectos emblemáticos como el Park Güell, la iglesia de la Colònia Güell, la Casa Batlló y la Casa Milà.

La coincidencia de estos trabajos puede haber impedido que Gaudí visitara personalmente el emplazamiento del chalet para supervisar la ejecución. El propio informe plantea la hipótesis de que su ausencia facilitó modificaciones al diseño original “sin su aprobación o incluso en contra de su propuesta”. Esta circunstancia podría explicar por qué Gaudí optó por desvincularse del edificio, llegando a renunciar a la autoría.

La Sagrada Familia, el proyecto
La Sagrada Familia, el proyecto que Antoni Gaudi no pudo terminar (Canva)

La publicación de este informe se suma a los actos en homenaje por el centenario de la muerte de Gaudí, con actividades previstas en edificios como Casa Vicens, Torre Bellesguard y la propia Casa Batlló, que ha inaugurado una galería en su segunda planta. El ciclo conmemorativo culmina con la finalización de la Sagrada Família, obra icónica que tras más de un siglo, se perfila para ser completada.

La figura de Antoni Gaudí, quien incluso se encuentra en proceso de beatificación, incorpora de este modo el Xalet del Catllaràs como parte documentada de un legado que definió la modernidad arquitectónica catalana y universal.

