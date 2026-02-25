Gustavo Dudamel, entre un largo “adiós” a Los Ángeles y un extenso “hola” a Nueva York

Gustavo Dudamel llega a Nueva York para asumir el cargo de la famosa filarmónica dela ciudad (Foto: James Estrin / The New York Times)

El público del Radio City Music Hall estalló en vítores cuando Bernadette Peters subió al escenario recientemente para unirse al director Gustavo Dudamel en un bis sorpresa. Ella era la estrella, pero la noche era suya. Fue agasajado por una leyenda de Broadway y al frente de la Filarmónica de Nueva York en el estreno del nuevo sistema de sonido inmersivo del teatro con un programa de música de compositores neoyorquinos como Aaron Copland, George Gershwin y Leonard Bernstein.

Dos semanas después, al otro lado del país, Dudamel subió al escenario del Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, su hogar musical desde 2009. Pero en lugar de una estrella de Broadway, se le unió una dos veces ganadora del premio Oscar: Cate Blanchett, con quien presentó la música de Beethoven para la obra Egmont de Goethe actualizada por el dramaturgo Jeremy O. Harris.

Tras 17 años como director artístico y musical de la Filarmónica de Los Ángeles, Dudamel ha iniciado una larga transición a través del país mientras se prepara para asumir oficialmente el mismo título con la Filarmónica de Nueva York en septiembre. Es un nuevo capítulo tanto para este director de 45 años (su presentación en el Radio City se retrasó debido a una tormenta de nieve, por si acaso tenía alguna duda de que ya no estaba en Los Ángeles) como para la orquesta neoyorquina de 184 años, que no ha tenido un maestro de tan alto perfil desde Leonard Bernstein.

Dudamel dijo que si bien su relación con la Filarmónica de Los Ángeles “era excelente”, se iba porque “necesito este nuevo capítulo para mí”.

Dudamel en su oficina en el Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles, donde estuvo 17 años (Foto: Jake Michaels/The New York Times)

Los Ángeles cuenta con una de las orquestas más admiradas del país. Y tiene un historial de estar dirigida por directores a la altura. Dudamel reemplazó a Esa-Pekka Salonen, quien regresa como director creativo de la orquesta durante la búsqueda de un sucesor para Dudamel, y Salonen reemplazó a Zubin Mehta.

Cuando Salonen se fue, hubo una efusión de cariño por él, dijo Deborah Borda, exdirectora de las orquestas de Los Ángeles y Nueva York, quien fue clave para traer a Dudamel a la Filarmónica de Nueva York. “Y creo que lo mismo ocurrirá con Gustavo”.

Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, presentó a Dudamel en su primera actuación como director musical con la Filarmónica de Los Ángeles, en el Hollywood Bowl en 2009. “Lo vamos a extrañar”, dijo Villaraigosa, pero añadió: “Preferimos celebrar los 17 años que lamentar su partida. Está siguiendo adelante. Las transiciones son oportunidades para reinventarnos”.

Aun así, la pérdida de alguien tan central para la identidad cívica y cultural de Los Ángeles es un momento inquietante para esta región, por mucho que pueda ser un momento de celebración para Nueva York.

El legado de Dudamel en Los Ángeles se refleja en su identificación con la vida cultural de la ciudad californiana (Foto: Jake Michael/The New York Times)

Ha llegado en un momento en que Los Ángeles lucha por recuperarse de los devastadores incendios forestales y lidia con la ansiedad por las redadas de los funcionarios federales de inmigración. Hay recordatorios del final de la era Dudamel en pancartas que dicen “Gracias Gustavo: La última temporada de Dudamel”, en las farolas de Beverly Boulevard. Hay camisetas y carteles conmemorativos a la venta en la tienda de regalos del Disney Hall. Es difícil encontrar un asiento disponible en las actuaciones de Dudamel allí, ya que la gente comienza a asimilar su inminente partida. Y los aplausos que saludan sus entradas al escenario parecen un poco más fuertes y prolongados estos días.

Sus últimas actuaciones como director musical y artístico de la orquesta en el Disney Hall serán en junio, seguidas por el final oficial de su mandato en agosto en el Hollywood Bowl, donde dirigirá la Novena Sinfonía de Beethoven, la misma obra con la que comenzó este trabajo.

“Dudamel ha sido Los Ángeles”, dijo Eric Garcetti, exalcalde de Los Ángeles y pianista aficionado que en su día acompañó a Dudamel y a la Filarmónica en el escenario. “Es literalmente parte de la ciudad. Hay muy pocos íconos que hayan sido tan importantes como un barrio o el letrero de Hollywood. No se trata de perder solo a una persona. Es uno de los pilares culturales de las últimas dos décadas aquí”.

Dudamel, en entrevistas en su futura oficina en el David Geffen Hall de Nueva York y en su próxima exoficina en el Disney Hall de Los Ángeles, dijo que estaba aprovechando este tiempo para organizar una despedida de Los Ángeles lo más elaborada posible mientras planeaba sus primeros años en Nueva York. Ha sido, dijo, “intenso porque, en este momento, estoy en dos aguas”.

Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Angeles en el Festival de Coachella 2025 (Foto: Valeria Macon/AFP)

En una entrevista en Nueva York, Dudamel comentó que la gente le pregunta en qué se diferencia la ciudad de Los Ángeles. “Son completamente diferentes”, añadió. “Conecto con ambas; estos 17 años en Los Ángeles han sido increíbles; me encanta la gente, la comunidad. Pero esta es una vibra completamente distinta. La vibra de esta ciudad es muy, muy viva. Es muy prestigiosa: tiene un ritmo muy rápido”.

Ha llenado su agenda restante en Los Ángeles con actuaciones que buscan rendir homenaje a la ciudad y a su experiencia allí. Esto incluye programas dedicados al mural La Gran Muralla de Los Ángeles, que la artista Judy Baca pintó a orillas del arroyo Tujunga en el Valle de San Fernando, y un concierto de tres noches de La Valquiria de Wagner, con diseño escénico de Frank Gehry, arquitecto del Disney Hall y amigo de Dudamel, fallecido en diciembre.

Dudamel dijo que tenía la intención de mantener una vivienda en Los Ángeles durante al menos los próximos meses, si no más. (Su residencia principal está en Madrid). Pero ahora busca un lugar para vivir en Nueva York, concentrándose en barrios cercanos al Lincoln Center. Y en entrevistas y conversaciones con colegas de ambas costas, ha estado hablando tanto —en realidad, más— sobre lo que está por venir en Nueva York como sobre Los Ángeles.

“Él quiere —y yo quiero— que la Filarmónica de Nueva York sea absolutamente activa no solo en la vida musical, sino también en la vida cultural y cívica de la ciudad de Nueva York”, dijo Matías Tarnopolsky, presidente y director ejecutivo de la orquesta. “Eso será la base de todo lo que haga aquí”.

Ya hay indicios de que la llegada de Dudamel anuncia una nueva era para la música clásica en Nueva York. La Filarmónica planea una actuación conjunta con la Spanish Harlem Orchestra, la banda de salsa y jazz latino liderada por Oscar Hernández, en mayo. La temporada 2026-27 comenzará en septiembre con una gran cantidad de eventos por toda la ciudad, no solo en el escenario del Geffen Hall. La orquesta regresará al Radio City y ofrecerá dos conciertos de la ópera Tosca de Puccini en el Carnegie Hall en noviembre.

La transición de Dudamel a Nueva York viene acompañada con la promesa de una Filarmónica activa en la vida cívica y cultural de la Gran Manzana (Foto: Jake Michael/The New York Times)

Dudamel y la Filarmónica se preparan para anunciar su ambicioso programa de eventos para la próxima temporada a principios de marzo. Sin embargo, el director venezolano retrasará la toma de decisiones cruciales sobre el alcance y las aspiraciones de su mandato para comprender mejor Nueva York y los gustos y estados de ánimo de un público diferente al de Los Ángeles.

“Cuando me preguntan: ‘¿Qué harás?’, creo que hay que tomarse el tiempo necesario antes de poder decir qué estamos haciendo”, dijo. “Es como cuando llegué a Los Ángeles. Claro que tenía el objetivo de mejorar las cosas, conectar con la comunidad, crear este festival, ir a Coachella. Pero todo sucede de forma muy natural, sin forzar nada, y creo que es lo mismo aquí en Nueva York. Estamos empezando de una forma muy ambiciosa y maravillosa. Pero esto seguirá evolucionando”.

Mientras Dudamel mira hacia sus años en Nueva York, las autoridades de Los Ángeles también miran hacia sus años sin Dudamel mientras buscan a su sustituto, un proceso que parece improbable que se resuelva en al menos otra temporada. “Fue uno de los elegidos cuando se eligió Los Ángeles para los Juegos Olímpicos de 2028”, declaró Kim Noltemy, presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica de Los Ángeles. “Es reconocible dondequiera que vaya en Los Ángeles. Es un nombre muy conocido y, al mismo tiempo, una estrella”.

Garcetti expresó su confianza en que el reemplazo de Dudamel encajaría con la trayectoria reciente de maestros de renombre de la orquesta. Aun así, después de estos 17 años, sugirió que Los Ángeles debería moderar sus expectativas. “Conseguiremos a alguien bueno, quizás incluso extraordinario”, dijo Garcetti. “Pero no será Gustavo Dudamel”.

