Descubrieron un detalle en un sarcófago expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes y reabrieron una investigación sobre una momia egipcia

La pieza identificada como porta barbas de Osiris podría corresponder al ejemplar más antiguo conocido si se confirma su conexión con un faraón egipcio

El Museo Nacional de Bellas Artes dispone de una muestra antológica de Egiptología y egiptofilia. Con más de 180 piezas, se pueden ver sarcófagos auténticos, papiros, estatuillas y máscaras funerarias. La exposición puso el foco en una nueva hipótesis. Se trata de un porta barbas de Osiris, una pieza que podría haber pertenecido a un faraón egipcio. La especialista en museología, Amalia Frontini visitó Infobae en Vivo Al Mediodía y explicó la importancia histórica y patrimonial del elemento, señalando que, según investigaciones recientes, podría tratarse del ejemplar más antiguo conocido si se confirmara un origen real.

“Un porta barbas significa un adorno jerárquico que usaban los monarcas, que se apoyaba en el mentón y se tomaba de las orejas. Solamente el dios Osiris tiene porta barbas. Por lo tanto, si alguien en su ataúd tiene un porta barbas es porque fue alguien muy importante”, detalló Frontini.

Al ser consultada sobre el origen de la teoría, Frontini atribuyó la observación inicial a su colega Víctor Cardoso: “La teoría sobre el porta barbas es de mi compañero. Él fue el primero en advertirlo durante la inauguración de la muestra, cuando me señaló el detalle en la momia expuesta”. Frontini destacó un episodio clave vinculado al nombre inscrito en el sarcófago: “Víctor estuvo siete días sin dormir buscando en las listas reales de Egipto el nombre que figura en el sarcófago: Hor-Uach. Hor significa Horus, y Uach es un tallito de papiro que reverdece”.

El hallazgo de un porta barbas en un sarcófago del Museo Nacional de Bellas Artes reabre el debate sobre el posible origen real de una momia egipcia (Museo de bellas artes)

La historia del arribo de estas momias egipcias a Argentina se remonta a fines del siglo XIX. “En 1888, el doctor Dardo Rocha, masón y creador de la ciudad de La Plata, viaja a Egipto y decide obsequiar al Museo de Ciencias Naturales tres momias. Compra una momia masculina, que es la de este señor, una femenina y la de un niño”, recordó la especialista en diálogo con Infobae en Vivo.

Años después, los avances tecnológicos permitieron reinterpretar las piezas: “Gracias a la tomografía computada traída por el doctor González Toledo, se descubrió que la momia del niño era en realidad un paquete funerario. Esto era una estafa muy común que hacían los egipcios cuando alguien que no tenía envergadura política quería un funeral digno”.

Actualmente, en la muestra del Museo Nacional de Bellas Artes, están presentes la momia masculina y la del falso niño. “El porta barbas está en el varón”, puntualizó Frontini. Sin embargo, existen hipótesis enfrentadas sobre el rango social del difunto: “No decimos que perteneció a un faraón. El museo determinó que tal vez fue un soldado o un campesino que reunió dinero para embalsamarse de esa forma, pero la factura con que fue hecho el sarcófago es tan antigua, tan básica y despojada, que podría tratarse de una dinastía antigua”.

Frontini subrayó la importancia del hallazgo y resaltó la conexión entre los atributos simbólicos y materiales de la momia: “Si se confirmara que el porta barbas perteneció a un faraón, sería el más antiguo del mundo”. Agregó sobre los requisitos de la realeza: “Uno es tener un nombre, y este señor lo tiene; otro, un protocolo real. En las primeras dinastías, los monarcas se hacían llamar ‘Yo soy Horus en la Tierra’. Nosotros creemos que el nombre fue traducido correctamente como ‘Horus, el que reverdece’”.

El nombre Hor-Uach inscrito en el sarcófago fue rastreado en listas reales egipcias, fortaleciendo la hipótesis sobre el estatus jerárquico de la momia - Museo de bellas artes

A estos elementos, se suman pruebas materiales derivadas de las técnicas de conservación identificadas: “Debe estar embalsamado con una técnica especial, y esta momia la tiene: evisceración por el lado izquierdo, órganos fuera, cerebro extraído por la nariz”. Respecto a la postura, explicó: “Un monarca tiene los brazos en cruz, como Osiris. Esta momia tiene esa posición, el vendaje divino”.

El estudio de estas cualidades fue realizado en 2010 por la doctora Sonia Lesic, quien conserva más de tres mil imágenes tomográficas. La estructura ósea detectada por el análisis fue destacada como relevante: “No hay evidencia de que haya sido un campesino o soldado. El cuerpo está perfecto, sin señales de trabajos forzados ni heridas de batalla”, expresó Frontini.

No obstante, la hipótesis encuentra obstáculos en la comunidad científica. “Esto surgió recién, y no presentamos ningún artículo científico porque la comunidad internacional suele rechazar ideas disruptivas. Yo misma sostengo desde 2004 que la pirámide de Keops fue construida de arriba para abajo, y por eso me tildan de loca”, explicó la investigadora.

Durante la entrevista, Frontini repasó la historia de la egiptología en Argentina y el intercambio legal que permitió la llegada de las momias en 1888. “En 1888, las momias se vendían legalmente. El gobierno de Egipto vendió tres momias al gobernador de La Plata”, relató. Añadió el aporte argentino a la protección del patrimonio egipcio: “Hay una tradición egiptológica argentina, y figuras como Rosenwasser colaboraron en el rescate de templos durante la represa de Asuán. Él recibió piezas del templo de Aksha, que hoy están en el Museo de La Plata”.

El estado óseo intacto de la momia, sin signos de trabajos forzados ni heridas, descarta la hipótesis de que haya sido soldado o campesino - Museo de bellas artes

