Tip de la RAE: iones de litio, de sodio.., escritura adecuada

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Las denominaciones iones de litio , iones de sodio , iones de potasio … son las preferibles para las baterías que se basan en estas especies químicas, no ion-litio , ion-sodio , ion-potasio …

En los medios de comunicación, sin embargo, no es raro ver estos nombres escritos de modo impropio, ya sea en las formas indicadas o en otras similares: «Prevé comenzar a comercializar sus baterías de ion-sodio en 2026», «El país apuesta también por las baterías de litio-iones» o «Construirá una fábrica de baterías de Na-ion en Carolina del Norte».

Se llama ion (sin tilde) a un átomo que ha adquirido carga eléctrica positiva o negativa por la pérdida o ganancia de electrones. En el caso concreto de este tipo de baterías, la base de su funcionamiento son los iones de litio, sodio o potasio —⁠aquí átomos de estos elementos con un electrón de menos— que fluyen de un lado a otro en su interior⁠, por lo que lo adecuado es batería de iones de litio , sodio , potasio… , según el caso. Menos específico, pero también admisible, es baterías de litio , sodio , potasio . .

Aunque de modo genérico, como especie química, se puede hablar de ion litio , ion sodio o ion potasio (sin guion), en este contexto concreto resultan preferibles iones de litio , de sodio o de potasio , que son expresiones que describen con precisión el proceso fisicoquímico que consiste en el flujo señalado de iones. No resultan adecuadas , en cambio, variantes como ion-litio , potasio-ion o Na-ion , esta última con el símbolo del elemento correspondiente (en este caso, el sodio), que aparecen por influencia del inglés.

Por ello, en los ejemplos anteriores habría sido más adecuado escribir «Prevé comenzar a comercializar sus baterías de iones de sodio en 2026», «El país apuesta también por las baterías de iones de litio» y «Construirá una fábrica de baterías de iones de sodio en Carolina del Norte».

Finalmente, cabe señalar que las baterías de sal son, en rigor, tipos distintos de acumuladores, aunque informalmente se emplee esa denominación para las de iones de sodio.

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.