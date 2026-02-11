Tras un acuerdo con la comunidad artística, el Museo de Arte Contemporáneo de Amberes mantendrá su colección

Museos en disputa, alianzas sin precedentes y asamblea colaborativa: la batalla por salvar la colección del M HKA de Ambere - (Photo by ZENO DRUYTS/Belga/Sipa USA)

La presión ejercida por la comunidad artística y el temor a litigios llevaron al gobierno de Flandes a anuncia la marcha atrás de la reforma que pretendía desmantelar el Museo de Arte Contemporáneo de Amberes (M HKA). La decisión, confirmada por la ministra de Cultura, Caroline Gennez, implica la continuidad de la institución como museo y la permanencia de su acervo.

El proyecto original, presentado en el otoño de 2025, formaba parte de una reestructuración amplia de espacios culturales en la región. El gobierno flamenco, autoridad ejecutiva de la región de Flandes en el norte de Bélgica, administra competencias en áreas como cultura, educación y políticas sociales, lo que le otorga autonomía para definir estrategias propias en el ámbito cultural, incluyendo la gestión y financiación de museos.

Dentro de este marco, la propuesta contemplaba convertir al M HKA en un centro destinado casi exclusivamente a muestras temporales y transferir su colección al Smak de Gante. Además, las autoridades plantearon abandonar la construcción de un nuevo edificio cuyo presupuesto ascendía a USD 93 millones.

La propuesta inicial de transferir la colección del M HKA al Smak de Gante genera una amplia reacción crítica internacional entre artistas y directores de museos - (Museum of Contemporary Art, commonly abbreviated as MuHKA), in Antwerp, on Wednesday 08 October 2025. BELGA PHOTO ZENO DRUYTS Credit: Belga News Agency/Alamy Live News

Diversas figuras del ámbito artístico, entre ellas Luc Tuymans y Otobong Nkanga, manifestaron su descontento de manera pública. A ellos se sumaron directores de museos europeos como Hans Ulrich Obrist, Maria Balshaw, Laurent Le Bon y Taco Dibbets, quienes firmaron cartas abiertas y realizaron declaraciones en contra de la iniciativa. El rechazo se extendió a organizaciones, curadores y colectivos que advirtieron sobre las consecuencias para la proyección internacional de la escena artística belga.

La directiva del M HKA y el grupo Museum at Risk lideraron la resistencia institucional. Según Artnet News, estos actores afirmaron que el gobierno flamenco había elaborado la propuesta sin consultar al sector ni respaldarse en estudios independientes. Durante una conferencia de prensa, representantes legales del museo expresaron que analizaban la posibilidad de presentar demandas al considerar la reforma “ilegal”.

Ante el aumento de la presión pública y el riesgo de disputas judiciales, la ministra Gennez entabló negociaciones con referentes del ámbito cultural. La funcionaria comunicó oficialmente la suspensión del edificio proyectado y anunció el lanzamiento de una iniciativa denominada “M HKA 2.0”. El objetivo del nuevo marco consiste en generar alianzas regionales entre museos, fomentar el intercambio y consolidar la presencia internacional del arte contemporáneo flamenco.

El programa prevé la creación de una asamblea general en la primera mitad de 2026, en la cual distintos actores del sector podrán aportar sugerencias para fortalecer el ecosistema cultural. Fuentes del M HKA confirmaron a Artnet News que la colección permanecerá en Amberes, sin modificaciones en su titularidad ni traslados al Smak de Gante. La institución pretende conservar su rol como referente en la exhibición y conservación de arte contemporáneo.

Las autoridades flamencas suspenden la construcción del nuevo edificio del museo, cuyo presupuesto ascendía a USD 93 millones - Credit: Belga News Agency/Alamy Live News

El plan “M HKA 2.0” establece que el museo desempeñará un papel central en la cooperación regional durante los próximos dos años. El gobierno de Flandes deberá definir antes de junio una estrategia común destinada a potenciar la visibilidad y el alcance internacional de los museos de la zona, facilitando el acceso a públicos más amplios. Voceros oficiales subrayaron que el modelo buscará articular recursos y coordinar actividades con otras instituciones para proyectar la producción artística flamenca en el exterior.

Desde la dirección del museo y los colectivos que apoyaron la campaña, la decisión gubernamental fue recibida como un avance para garantizar la autonomía y la continuidad del M HKA. “La colección seguirá en Amberes y no existen planes para reanudar la construcción del edificio”, confirmaron fuentes de la institución a Artnet News.

La crisis que atravesó el museo puso en evidencia el peso que mantiene la movilización del sector cultural y el alcance de sus redes internacionales. El acuerdo alcanzado entre autoridades y representantes del arte contemporáneo genera expectativas sobre el futuro del M HKA y la posibilidad de que se convierta en un nodo estratégico de cooperación regional. El gobierno comprometió a los distintos actores a participar en la elaboración de propuestas para una política cultural de largo plazo, cuyo diseño se definirá en la asamblea programada para 2026.

La resolución tomada en Flandes se inscribe en un contexto de debates sobre el financiamiento y la gestión de museos en Europa. El caso del M HKA se siguió con atención en círculos especializados, que señalaron la importancia de mantener espacios públicos dedicados a la conservación y difusión del arte contemporáneo. La experiencia servirá como referencia para futuras discusiones en la región sobre el equilibrio entre renovación institucional y preservación patrimonial.