Memorias prohibidas: la batalla de una escritora por recuperar el relato familiar en una China que silencia el pasado

Jung Chan explora el desafío de salvar la historia frente a la prohibición y el revisionismo. Cómo volvió a su país e investigó a Mao

Jung Chan vuelve con su gran éxito.

El impacto de Cisnes salvajes, la obra de Jung Chang publicada en 1991, definió el modo en que Occidente comprendió la historia reciente de China a través de la memoria familiar. Chang afirmó que su familia “siempre asumió enormes riesgos personales al tomar una postura moral”, señalando un camino que marcó tanto su vida como la de sus antepasados.

En su nuevo libro, Vuelan los cisnes salvajes, la autora retomó la narración después de su salida de China en 1978 e incluyó detalles inéditos de su historia familiar, marcada por los vaivenes políticos del siglo XX. En el texto compartió que su abuela nació en 1900, sufrió la tradición del vendado de pies y se casó a los 17 años con un caudillo militar, para luego escapar con su hija en brazos. Esa hija se unió a la lucha comunista contra el Kuomintang y se casó con un revolucionario que, tras la victoria comunista, llegó a ser un alto funcionario. Pero la hambruna provocada por las políticas de Mao Zedong en los años 60 llevó a que ambos padres perdieran la fe en el partido que antes defendían.

Chang destacó que su padre, Shou-yu, “luchó, sin éxito, por reconciliar su idealismo juvenil con la brutalidad de la China de Mao”, circunstancia que definió su trágico destino durante la Revolución Cultural, donde la persecución terminó por arrebatarle la vida en la cincuentena.

En palabras de su madre, De-hong, Shou-yu “podía ser un buen comunista, pero era un esposo terrible”, declaración que la autora recogió en respuesta a una serie de decisiones personales marcadas por el rigor ideológico: por ejemplo, negarse a internar a su esposa en un hospital de calidad durante un embarazo riesgoso, y evitar cualquier apariencia de favoritismo hacia familiares necesitados.

El libro exploró cómo la moral política de la familia Chang los llevó, primero, a rebelarse contra la injusticia, y después, a desafiar al mismo partido por el que eligieron luchar. Este dilema traspasó generaciones y contextos, según recalcó la autora en el nuevo volumen.

La bandera china (REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo)

Vuelan los cisnes salvajes también abordó el costo íntimo del éxito y la fama en el extranjero. Chang confesó que “a pesar de que Cisnes salvajes fue prohibido en China”, pudo regresar al país y realizar durante años investigación para su polémica biografía de Mao, trabajo que fundamentó con “fuentes, entrevistas y archivos chinos”. La escritora refirió que esta labor incluyó la colaboración de contactos familiares en Sichuan, la provincia natal de Deng Xiaoping.

Según la autora, las críticas académicas recibidas tras la publicación de la biografía de Mao no reflejaron objeciones históricas genuinas, sino que “fueron impulsadas por apologistas occidentales”, desacreditando así la acusación de falta de rigor.

La escritora Jung Chang cree que Europa "no se toma en serio" la amenaza que supone China (EFE/LUMEN/ Jung Chan/Aernout Zevenbergen)

El giro político reciente cerró posibilidades de reconciliación. Chang afirmó que visitó a su madre en China cada año hasta que el endurecimiento del régimen de Xi Jinping se lo impidió. Decidió no exponer a su familia y se resignó a aceptar los riesgos que acarreaba mantener una postura independiente. Relató que Xi Jinping impuso que cualquier “insulto o difamación” contra la memoria de los “héroes y mártires” nacionales era constitutivo de delito y podía llevar a prisión. “Como Mao era considerado el héroe principal del país”, escribió Chang, “entendí entonces que… corría el riesgo de ser encarcelada si permanecía en China”.

En la despedida forzada, De-hong suplicó a su hijo “que no regresara a China” por motivos de seguridad, según reconstruye la autora. Tras décadas de encuentros, Jung Chang aceptó que nunca volvería a ver a su madre anciana.

