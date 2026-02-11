Cultura

El Grand Palais de Charleroi integra la selecta lista de los 7 proyectos más innovadores de la arquitectura europea

El jurado del premio Mies van der Rohe destacó la capacidad del proyecto belga para combinar preservación patrimonial, respuesta ambiental y apertura al espacio público

El Charleroi Exhibition Centre de
El Charleroi Exhibition Centre de Bélgica es finalista del premio Mies van der Rohe 2026 por su enfoque en sostenibilidad e innovación arquitectónica - (Premio EUMies)

El Charleroi Exhibition Centre de Bélgica figura entre los siete finalistas al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Mies van der Rohe 2026, uno de los reconocimientos más destacados del sector en Europa. El galardón distingue la excelencia en arquitectura contemporánea, la sostenibilidad y la innovación.

De carácter bienal, el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea pone especial énfasis en proyectos de rehabilitación arquitectónica y la reutilización de espacios existentes. La edición de 2026 se centra en iniciativas que conjugan la preservación del patrimonio con respuestas a retos medioambientales y sociales del continente, destaca Architectural Record.

El proyecto del Charleroi Exhibition Centre, también llamado Grand Palais, es resultado de la transformación de un centro de convenciones de los años cincuenta en Charleroi. Los estudios belgas AgwA y Architecten Jan de Vylder Inge Vinck apostaron por conservar las fachadas de hormigón originales, priorizando la reutilización frente a la demolición.

El Premio de Arquitectura Contemporánea
El Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea destaca la rehabilitación y reutilización de espacios existentes en sus proyectos finalistas - (Premio EUMies)

Entre sus elementos principales sobresale el “jardín invertido”, un espacio peatonal de uso público que facilita la conexión del edificio con el centro urbano y el entorno. “El proyecto literalmente invita al espacio público, el estacionamiento y el paisaje a permear el edificio, reconectando el centro urbano con su entorno”, señalaron los arquitectos en la presentación recogida por The Brussels Times.

El jurado, presidido por el arquitecto Smiljan Radić, valoró la capacidad de la propuesta para impulsar la rehabilitación y la integración en el paisaje urbano, así como su respuesta ante desafíos ambientales y sociales.

Según declaraciones recogidas por los medios, el jurado afirmó que “las siete obras finalistas demuestran cómo la arquitectura puede adaptarse a condiciones locales y retos globales, creando entornos inclusivos y de calidad para la vida, el aprendizaje y la convivencia”.

El jurado del Mies van
El jurado del Mies van der Rohe 2026 valoró la integración paisajística y la respuesta a retos sociales y medioambientales en los proyectos seleccionados - (Premio EUMies)

La arquitecta y jurado Rosa Rull destacó que “los siete finalistas demuestran cómo la arquitectura moldea el espacio compartido y define el paisaje urbano que acoge la vida cotidiana”.

Aparte del Grand Palais, la selección de finalistas pone de relieve la preferencia europea por la regeneración y la diversidad de enfoques creativos. Entre los nominados figura la rehabilitación de Vapor Cortès – Prodis 1923 en Terrassa, España, obra de H Arquitectes, que transformó antiguas naves industriales en un espacio comunitario con estructuras de madera y pasajes recuperados.

En Francia, el proyecto Lot 8, LUMA Arles reconvirtió un depósito ferroviario del siglo XIX en un laboratorio de diseño circular, utilizando biomateriales innovadores como sal y girasoles.

Otros proyectos destacados son el
Otros proyectos destacados son el Gruž Market en Croacia y el centro deportivo Josephine Baker-Marie-José Perec en Francia por su innovación estructural y funcional - (Premio EUMies)

Por su parte, el Gruž Market en Croacia fue renovado por el estudio esloveno ARP/Peračić-Veljačić, incorporando una cubierta ligera y móvil para renovar el área comercial.

Francia también cuenta con el Josephine Baker–Marie-José Perec Sports and Cultural Centre, una nueva construcción diseñada por Onze04 que destaca por su techo textil y óptima iluminación y ventilación natural.

Completan la lista el Multi-Service Cultural Centre Le Foirail en Laguiole, obra de Betillon & Freyermuth y Crypto Architectes, y los Temporary Spaces for Slovenian National Theatre Drama en Liubliana, realizados por Vidic Grohar Arhitekti dentro de una antigua nave industrial. Todos estos casos, reflejan la tendencia europea a la rehabilitación de espacios urbanos por encima de la construcción nueva.

El ganador del Mies van
El ganador del Mies van der Rohe 2026 se anunciará en Oulu, Finlandia, y la entrega de premios será en Barcelona, consolidando la innovación arquitectónica europea - (Premio EUMies)

El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado de expertos independientes, y el anuncio del proyecto ganador está previsto para el 16 de abril en Oulu, Finlandia, la capital europea de la cultura en 2026, precisa The Brussels Times.

Posteriormente, la entrega de premios se realizará en Barcelona. La organización subraya que estos proyectos representan contribuciones ejemplares para el futuro de la arquitectura europea, impulsando soluciones innovadoras, sostenibles y responsables desde el punto de vista social.

En una Europa sometida a desafíos sociales, políticos y medioambientales, las obras finalistas ilustran cómo la arquitectura contemporánea puede abrir vías para renovar tanto el entorno urbano como la vida de quienes lo habitan.

