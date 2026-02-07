Cultura

Año Gaudí 2026: rutas inmersivas, secretos arquitectónicos y la Sagrada Familia en el homenaje más ambicioso al creador de Barcelona

Una programación que reúne academia, ciencia y emoción apuesta por sumergir al público en interpretaciones inesperadas del genio modernista. El misterio detrás de sus creaciones y sus inspiraciones más profundas despierta la imaginación

El Año Gaudí 2026, declarado Acontecimiento de Especial Interés Público por el Ministerio de Cultura de España, marcó el centenario de la muerte de Antoni Gaudí con más de treinta actividades en Barcelona y otras ciudades.

El evento, impulsado por el Departamento de Cultura de la Generalitat y el Ministerio de Cultura, propuso experiencias que integraron arte, ciencia y tecnología para acercar a todos los públicos el legado del arquitecto. Entre las novedades, rutas poco conocidas y eventos de gran formato permitieron descubrir tanto las obras emblemáticas como aspectos menos explorados de Gaudí.

La organización del Año Gaudí giró en torno a tres ejes: “Mirada, materia y espíritu”. Anna Mollet, responsable de comunicación del evento, explicó a Condé Nast Traveler que estos aludieron a “mirada como método, materia como técnica y espíritu como mensaje, dando lugar a una nueva manera de acercarse al genio”.

La coordinación general involucró al Departamento de Cultura, el Ministerio de Cultura, la Cátedra Gaudí y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), con la participación de Mediapro Xperiences y museos responsables de las distintas obras gestionadas. El presupuesto asignado por la Generalitat ascendió a EUR 6,5 millones.

El programa priorizó el rigor científico y el uso de tecnologías inmersivas, con el objetivo de presentar una visión global de la obra gaudiniana. Elena Fernández, vicerrectora de la UPC, lo resumió como la misión de “estudiar, conocer, difundir y preservar el trabajo del Gaudí científico”. El comisario del evento, Galdric Santana, reconoció que “cien años después, seguimos sin conocer profundamente a Gaudí”.

Entre las actividades principales destacó el Congreso Académico Internacional, programado para octubre en La Pedrera, donde participaron investigadores nacionales e internacionales. Otro hito fue la inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, que con sus 172,5 metros de altura y una cruz monumental la convirtió en uno de los puntos más altos de la ciudad.

Mediapro Xperiences produjo la exposición inmersiva “Código Gaudí”, que permitió explorar mediante realidad virtual, aumentada y mixta una fuente monumental ideada por Gaudí para la Plaza Catalunya, nunca construida.

En la Casa Batlló, la agenda anual se estrenó con proyecciones visuales, un inédito estudio botánico y representaciones teatrales vinculadas a la infancia del arquitecto. Además, la exposición “Beyond the Façade” invitó a los visitantes a sumergirse en las geometrías y patrones naturales inspiradores del diseño de este emblemático edificio.

El evento ofreció múltiples oportunidades para descubrir la faceta menos conocida de Gaudí. La ruta “El Gaudí desconocido”, prevista para primavera, incluyó los Pabellones de la Finca Güell —donde el arquitecto utilizó por primera vez la técnica del trencadís—, el Colegio de las Teresianas y la Torre Bellesguard.

En tanto, los Pabellones Güell, restaurados recientemente con la colaboración de la Universidad de Barcelona y la World Monuments Fund, destacaron por la reja de hierro en forma de dragón, una de las piezas más singulares del artista.

Gracias a jornadas de puertas abiertas, el público pudo acceder de manera excepcional al interior del Colegio de las Teresianas, cuya arquitectura expresó el recorrido espiritual propuesto por Santa Teresa a través de la combinación de convento y escuela.

La Torre Bellesguard integró elementos medievales y soluciones arquitectónicas contemporáneas en diálogo con la historia catalana. Este espacio albergó conciertos y visitas especiales, afianzando el mensaje de recuperación y reinterpretación del patrimonio.

En el Park Güell, la Casa Museo Gaudí ocupó un sitio fundamental como espacio biográfico y expositivo. Proyectada por Francesc d’Assís Berenguer i Mestres y residencia habitual de Gaudí durante casi veinte años, la casa conservó muebles, objetos originales y documentos ligados a su vida privada.

Según la web oficial del Park Güell, allí se reconstruyeron ambientes domésticos, se expuso la dimensión espiritual del arquitecto y se desarrollaron propuestas para ampliar la museografía bajo la gestión de BSM desde 2024. El recinto monumental abarcó la sala hipóstila, la escultura del dragón y la Plaza de la Naturaleza, testimonio del uso innovador de la cerámica y el hierro forjado dentro del modernismo catalán.

Los organizadores aconsejaron adquirir las entradas de forma anticipada y realizar una visita en horario temprano para disfrutar plenamente de la riqueza arquitectónica y el entorno del parque.

Las actividades del centenario trascendieron la capital catalana. Además, se organizaron exposiciones y rutas en Reus —ciudad natal de Gaudí—, Mataró, León, Astorga y Comillas, en Cantabria. Entre las más sobresalientes figuran la muestra de originales en el Museo de Reus; la exposición Gaudí, Pagès y L’Obrera en la Nau de Mataró sobre sus primeros proyectos; y Gaudí y la ciudad moderna en la Casa Botines de León, dedicada a su influencia en el urbanismo y la arquitectura residencial. En Astorga, la efeméride incluyó la inauguración de una escultura dedicada al arquitecto, mientras que en Comillas se previeron actividades de difusión en El Capricho.

El alcance internacional del Año Gaudí reforzó el papel del modernismo como parte esencial de la identidad catalana y de Barcelona, y fomentó nuevas conexiones entre el patrimonio, la innovación tecnológica y la investigación científica.

En lugares como la Torre Bellesguard, el legado de Gaudí creó un vínculo entre historia y arquitectura que sostuvo la memoria e identidad de Cataluña.

