Qué leer esta semana: la autora de “Art”, respiración inteligente y respuestas para el miedo de volar

Tres propuestas que ahondan en la experiencia humana para disfrutar y aprovechar el precio

qué leer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar el tiempo libre para leer, esa forma íntima de viajar, es uno de los placeres que tenemos a mano. Leer en papel y, también, en formato digital, que permite acceder a las obras en cualquier momento y aprovechar sus precios bajos.

Hoy propondremos miradas diversas sobre la experiencia humana. Yasmina Reza, reconocida dramaturga francesa, presenta Casos reales, un libro que recoge historias observadas en tribunales de Francia, donde la autora evita juicios morales y opta por una perspectiva neutral sobre protagonistas de vidas atravesadas por el infortunio. Daniel Fersztand, en Respiración inteligente, ofrece herramientas prácticas para gestionar el estrés y mejorar la calidad de vida a través de la atención al ritmo respiratorio.

Finalmente, 100 preguntas a un piloto de línea aérea, de Carola Sixto y Nicolás Labat -que está gratis hasta hoy viernes en formato digital- responde inquietudes frecuentes de quienes sienten ansiedad al volar, con explicaciones claras sobre los procedimientos y rutinas de la aviación comercial. Tres propuestas que abordan desde ángulos distintos los desafíos cotidianos y las respuestas posibles.

1) “Casos reales”, de Yasmina Reza

"Casos reales", de Yasmina Reza

Durante más de quince años, la francesa Yasmina Reza -la aclamada autora de Art- decidió observar de cerca el funcionamiento de los tribunales de Francia, explorando “la naturaleza humana” en rincones poco iluminados por la literatura habitual. En Casos reales, su nuevo libro, Reza relató historias que surgieron de esas visitas, como la de un presentador de talk shows que exigía fotografías íntimas a sus fans menores de edad o la de mujeres exhaustas que llegaron hasta el final.

“Empecé a asistir a estos juicios sin pensar en ningún momento que iba a escribir un libro. Sencillamente, se trataba de un tema de curiosidad, de observar social y psicológicamenteperspectivas distintas a la mía, y de observar”, contó Yasmina Reza a Infobae.

Casos reales

Por Yasmina Reza

Reza explicó que su mirada no establece jerarquías morales entre los protagonistas de los casos que presenció. La autora afirmó que trata a todos por igual. Esa neutralidad se reflejó también en la selección de personajes: inmigrantes racistas, vendedores de droga al por menor, prostitutas y criminales en general. Una camarera de piso en Holiday Inn, personal de McDonald’s, una asesora de ventas en Zara, una empleada en Carrefour Market.

Las experiencias inmediatas de los acusados y testigos que Reza documentó mostraron vidas marcadas por el infortunio y una escasa fortuna personal. Uno de los protagonistas expresó ante el tribunal: “ En un principio yo no era una mala persona”. Otro, al repasar los momentos clave de su vida, susurró: “Aun así, he sido feliz, porque tuve a mis dos hijos”, mostrando una resistencia sutil a ser juzgado en exceso.

En medio de historias marcadas por la crudeza de la vida y una sociedad propensa a juzgar, Reza insistió en una ética de la compasión.

“Reza es lúcida, divertida y cruel, pero sobre todo humanista”, dijo Carlos Zanón. Algo que hace falta.

Una entrevista con la autora se puede leer en este enlace.

2) “Respiración inteligente”, de Daniel Fersztand

Respirar mejor para vivir mejor.

El libro Respiración inteligente de Daniel Fersztand -docente y conferencista especializado en respiración e inteligencia emocional- ofrece una guía para quienes desean utilizar la respiración como recurso para aliviar el estrés y mejorar el bienestar físico y emocional. El autor, con más de veinte años de experiencia en el método DeRose, propone técnicas accesibles y comprobadas para incorporar la atención respiratoria en diferentes áreas de la vida cotidiana, incluyendo el ámbito laboral, deportivo y personal.

Centrarse en la relación entre emoción y ritmo respiratorio es una de las claves del enfoque de Fersztand. Identificar y regular esos patrones permite transformar la energía, la salud y la calidad de los vínculos.

Respiración inteligente

Por Daniel Fersztand

Respiración inteligente no propone fórmulas mágicas, sino un camino accesible y probado para entrenar el cuerpo y la mente desde lo cotidiano: en el trabajo, en el deporte, en los vínculos y en los momentos de mayor presión”, afirmó Fersztand en la introducción.

Los ejercicios y ejemplos que reúne el volumen ayudan a recuperar el foco y a enfrentar momentos de alta presión con mayor control, mostrando que respirar bien implica mucho más que un acto automático: supone aprender a vivir con vitalidad y conciencia. El bienestar se vincula, según el autor, al simple hecho de prestar atención a la próxima inspiración.

3) “100 preguntas a un piloto de línea aérea”, de Carola Sixto y Nicolás Labat

Carola Sixto también tuvo miedo y consiguió superarlo: preguntó, preguntó y acá ayuda a los demás.

El libro 100 preguntas a un piloto de línea aérea -que en formato digital está gratis hasta hoy viernes- responde las inquietudes más comunes de quienes sienten temor al volar, fruto del trabajo conjunto entre Carola Sixto, periodista que superó su propio miedo a los aviones, y el piloto Nicolás Labat. La obra surge de experiencias compartidas en redes sociales y cursos especializados.

Gran parte del texto aborda las situaciones que suelen generar ansiedad entre los pasajeros. Ante la pregunta sobre qué sucede si uno de los pilotos sufre una descompensación, el manual destaca que existe un procedimiento específico: el segundo piloto está capacitado para continuar el vuelo en forma segura mientras la tripulación asiste al afectado y se informa al control de tránsito aéreo para priorizar el aterrizaje inmediato.

100 preguntas a un piloto de línea aérea

Por Carola Sixto y Nicolás Labat

Uno de los temas recurrentes es la percepción de pérdida de potencia durante el ascenso. El libro explica que, tras despegar, el nivel de ruido disminuye debido a que las ruedas dejan de rozar la pista, se retrae el tren de aterrizaje y se reduce parcialmente la potencia de los motores para minimizar el ruido sobre áreas pobladas. Este procedimiento no compromete la capacidad de ascenso.

Respecto a la alimentación de la tripulación, el texto aclara que los pilotos suelen elegir comidas distintas para evitar que una intoxicación afecte a ambos al mismo tiempo en vuelos largos.

El libro también señala que, según estadísticas, la fase de aproximación antes del aterrizaje se considera la más crítica, más que el despegue o el crucero, debido a factores como menor altitud, proximidad al suelo, tráfico aéreo denso y posibles condiciones meteorológicas adversas.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

Para los pasajeros que experimentan ansiedad antes de despegar, las recomendaciones incluyen embarcar en último lugar y notificar a la tripulación sobre el temor, para recibir acompañamiento durante el viaje si es necesario. Una vez que las puertas se cierran, ya no es posible descender del avión hasta el final del vuelo.

Por último, la comunicación de incidentes a bordo depende del tipo y momento en que surge el problema, informándose a los pasajeros solo cuando esto puede afectarlos directamente, como en cambios de ruta o retrasos en la llegada.

Más información, en este enlace.

