“Motines y traición en el Río de la Plata”: distinción internacional para un libro que cuenta la historia desde abajo

Loreley El Jaber - Motines y traición en el Río de la Plata

Un libro que recupera las voces marginadas de la colonia rioplatense fue reconocido con una Mención Honorable en uno de los premios internacionales más relevantes de las ciencias sociales y las humanidades. La obra “Motines y traición en el Río de la Plata. Un ensayo sobre la voz de la plebe”, escrita por la ensayista argentina Loreley El Jaber, destacó en el Premio Iberoamericano Book Award, ofrecido por la Latin American Studies Association (LASA), en reconocimiento a su original enfoque sobre los actores históricamente silenciados en la conquista.

El galardón fue anunciado durante la edición más reciente del congreso internacional que organiza LASA, la principal asociación académica dedicada al estudio de América Latina y el Caribe. Este reconocimiento pone en el centro del debate la “voz de la plebe” que El Jaber explora en testimonios y archivos de la colonización del Río de la Plata.

El trabajo llevó diez años de investigación.

LASA, fundada en 1966, es una organización internacional independiente sin ánimo de lucro. Actualmente, agrupa a más de 13.000 miembros de distintas disciplinas, con el propósito de promover la investigación multidisciplinaria y el intercambio académico sobre la región. Su sede está en Pittsburgh, Estados Unidos, pero su red de actividades y membresía es global. La dirección y toma de decisiones corresponden a un consejo elegido entre sus integrantes.

La obra galardonada se publicó en 2025 por Tinta Limón. El Jaber centra su investigación en los archivos menos explorados de la conquista rioplatense y se pregunta en qué condiciones la plebe pudo expresar su experiencia bajo el dominio de los discursos oficiales. El hallazgo de un documento sobre la llegada de Álvar Núñez Cabeza de Vaca al Río de la Plata impulsó la indagación: en él, hombres encarcelados por no pagar el impuesto real (quinto) relatan sus penurias, y sus voces resuenan a través del tiempo.

Murmullos y fragmentos

Durante más de diez años de investigación, la autora rastreó murmullos y fragmentos en registros de juicios ligados a motines, traición y levantamientos en el siglo XVI. Analizó causas judiciales que involucraron a figuras como Sebastián Caboto, Pedro de Mendoza, el propio Cabeza de Vaca y Jaime Rasquin. En todos los casos predominan el fracaso y la denuncia, además de una estructura colonial que impone el silencio a las clases bajas.

Los relatos recuperados muestran cómo la carencia material no solo significaba castigo, sino que también era fuente de discursos que se convertían en motivos de condena y violencia. El libro revela el carácter político y social del sufrimiento de la plebe y su lucha por hacerse escuchar en contextos adversos.

El Jaber privilegia el análisis de archivos judiciales donde mujeres y hombres, a menudo desposeídos o recluidos, se transforman en testigos clave. Uno de los ejemplos más destacados es el de Elvira Pineda, criada analfabeta de Juan Osorio. Pineda declaró que no podía leer la acusación de traición que colgaba del cuello de su amo y que había sido amenazada para no delatar la conspiración en su contra. Sin embargo, sostenía conocer cada detalle de la vida de Osorio, situándose así como una voz autorizada entre las versiones oficiales.

Los que no importan

El libro desafía las jerarquías tradicionales de la historiografía al dar un lugar central a quienes el relato canónico suele omitir por su género, origen social o condición. De este modo, se amplía el horizonte de interpretación del pasado y se reconoce la importancia de testimonios marginales en la reconstrucción de la memoria colectiva.

En definitiva, la investigación de El Jaber demuestra que la experiencia y el conocimiento histórico pueden residir en aquellos sujetos secundarios que, habitualmente, permanecen fuera de la narrativa dominante.

El Premio Iberoamericano Book Award surgió en 1991 con el objetivo de distinguir libros sobresalientes publicados en español o portugués, que enriquezcan el análisis social y humanístico sobre América Latina. Se otorga anualmente y evalúa la calidad de la investigación, la originalidad del enfoque y el aporte narrativo a los estudios latinoamericanos.