Philip Glass canceló conciertos en el Kennedy Center por “el nuevo rumbo” político que tomó la institución

La decisión del compositor de suspender el estreno de la Sinfonía Nº 15 responde a diferencias con la dirección y los recientes cambios en el enfoque desde que Trump volvió a la Casa Blanca

El compositor estadounidense Philip Glass anunció el martes la cancelación de varios conciertos previstos en el Kennedy Center de Washington por “el nuevo rumbo” que tomó la institución desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Tras una profunda reflexión, he decidido cancelar mi Sinfonía Nº 15, ‘Lincoln’, prevista en el Kennedy Center“, explica en un comunicado Glass, uno de los compositores contemporáneos más influyentes.

Su sinfonía, que pretende ser “un retrato” del presidente que abolió la esclavitud en Estados Unidos, iba a tener su estreno mundial en la prestigiosa sala de conciertos, rebautizada Trump-Kennedy Center por allegados del actual inquilino de la Casa Blanca.

“Los valores del Kennedy Center hoy están en directa contradicción con el mensaje de la sinfonía", justifica el compositor, de 88 años, que afirma sentirse por tanto “obligado” a cancelar su concierto debido al “nuevo rumbo”.

El maestro de la música repetitiva y minimalista, tres veces nominado al Óscar, se suma a una lista creciente de artistas que han cancelado actuaciones en el Kennedy Center tras las reformas emprendidas por cercanos a Trump, como la cantante de country Kristy Lee o el grupo de jazz The Cookers.

Bajo la nueva directiva se suprimieron los drag shows y los eventos de la comunidad LGBT+, y en cambio se organizaron conferencias de la derecha religiosa.

Richard Grenell, director de la institución y cercano a Trump, criticó a finales de diciembre estas cancelaciones y calificó a los artistas de “activistas” que habían sido “contratados por la anterior dirección de extrema izquierda”.

El cambio de nombre del Kennedy Center, realizado a mediados de diciembre, fue denunciado por la familia del fallecido presidente John F. Kennedy y por la oposición demócrata, que cuestiona su legalidad sin una ley del Congreso.

Fuente: AFP

