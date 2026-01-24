Cultura

Del billete de un dólar a una subasta histórica: el viaje del retrato de George Washington, símbolo de unidad y legado

Una obra maestra atribuida a Gilbert Stuart cambia de manos en Nueva York tras un evento icónico. Una venta millonaria, valores fundacionales y el futuro de la Universidad Clarkson se entretejen en una historia inédita

El retrato original de George
El retrato original de George Washington, base del billete de un dólar, se vendió por USD 3 millones en una subasta en Nueva York (AP Foto/Matt Slocum, archivo)

El retrato de George Washington que sirvió de modelo para la imagen del billete de un dólar fue vendido el 23 de enero de 2026 en Nueva York por USD 3 millones durante una subasta organizada por Christie’s, en el marco del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La obra, realizada por Gilbert Stuart, superó ampliamente su precio estimado y atrajo un fuerte interés de coleccionistas y público.

La subasta, denominada “America at 250”, incluyó 44 piezas relacionadas con la historia estadounidense. Según datos recogidos por EFE, la jornada recaudó USD 35,5 millones y logró vender el 96% de los lotes.

Entre los artículos destacados, figuran una copia del segundo borrador impreso de la Constitución de Estados Unidos, adjudicada por USD 7,3 millones, y una copia de la Declaración de Independencia, que alcanzó los USD 5,6 millones.

La pintura al óleo terminada en 1804, muestra a Washington con una camisa de volantes y expresión seria, dirigiendo la mirada al espectador. Este retrato, conocido como tipo “Ateneo”, es una de las versiones más reconocidas de la serie creada por Stuart y destaca por la maestría técnica del artista.

El vínculo del retrato con el billete de un dólar se remonta a 1963, cuando esta imagen fue tomada como base para el grabado que circula actualmente en la moneda estadounidense. Según Christie’s, la pintura refleja las cualidades que elevaron a Washington como emblema de la República y su reproducción en la divisa más utilizada del país refuerza su rol como símbolo de unidad nacional.

La creación de la obra fue un encargo de James Madison en 1804, mientras era secretario de Estado bajo la presidencia de Thomas Jefferson, y posteriormente llegó a ser el cuarto presidente del país.

Tras la muerte de Madison en 1836, el retrato permaneció en poder de su viuda Dolley Madison y más adelante pasó por varios coleccionistas, como William Henry Aspinwall. En 1951, Robert Livingston Clarkson donó la pintura a la Universidad Clarkson, institución que la conservó hasta la reciente subasta.

El evento “America at 250” estuvo dedicado a conmemorar el aniversario de la independencia estadounidense y, como informa EFE, reunió obras que celebran la memoria nacional y el patrimonio artístico e histórico de Estados Unidos.

El dinero recaudado por la venta del retrato será utilizado para fortalecer la labor educativa de la Universidad Clarkson, según confirmó su presidenta, Michelle Larson.

En ese sentido, Larson expresó su expectativa de que la pintura “pueda encontrar un buen hogar permanente”, mientras que la universidad aseguró que los fondos contribuirán a programas académicos y a la promoción de la ciencia y las artes.

La importancia histórica y artística del retrato reside en su función como testimonio de los valores fundacionales y la identidad colectiva de Estados Unidos. George Washington y James Madison —figuras centrales en la fendación del país— tuvieron un estrecho vínculo , cuya imagen compartida permanece vigente a través de esta pieza.

La venta de este retrato brinda una ocasión única para que diferentes públicos accedan a un objeto cuya trayectoria y simbolismo lo convierten en un testigo directo del origen y las aspiraciones de Estados Unidos.

El cierre de la subasta del retrato de George Washington, además de marcar un hito en el mercado del arte, reafirma el valor de las piezas que dan forma a la memoria colectiva. La pintura de Gilbert Stuart, que inspiró la imagen del billete de un dólar, se integra así a un legado que trasciende lo artístico y económico.

Su destino, vinculado al fortalecimiento educativo y científico de la Universidad Clarkson, garantiza que esta obra emblemática siga contribuyendo al conocimiento y a la preservación de la historia.

