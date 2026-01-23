Cultura

Premios Oscar: películas con enfoques audaces dominan la lista de nominaciones

‘Sinners’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Valor sentimental’ encabezan una lista de variadas historias y formas muy singulares, con un amplio universo narrativo internacional

¿De qué tratan las películas
¿De qué tratan las películas nominadas al Oscar? (Crédito: AP)

Los votantes de los Oscar han hablado. El jueves otorgaron 16 nominaciones a Sinners y 13 a Una batalla tras otra.

Ryan Coogler fue nominado a mejor director y mejor guion por Sinners, un exuberante relato de vampiros, y la estrella de doble función Michael B. Jordan fue recompensado con su primera nominación al Oscar como mejor actor.

Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro y Teyana Taylor recibieron elogios por sus actuaciones en Una batalla tras otra.

¿Necesitas ponerte al día con todos los nominados? Aquí tienes un vistazo sobre su trama.

Sinners, 16 nominaciones

Una película profundamente personal que solo Ryan Coogler podría haber hecho. Es un musical de vampiros y gánsteres con un toque de blues, protagonizado por Michael B. Jordan en dos roles. Filmada con vibrante colorido, sus placeres superficiales por sí solos merecen ser celebrados.

"Sinners"
"Sinners"

Una batalla tras otra, 13 nominaciones

Una farsa ingeniosa, un frenético viaje de emociones, un drama conmovedor, una comedia de amigos, un drama sobre la paternidad. Las actuaciones son excelentes desde los protagonistas hasta los secundarios. Esto incluye a Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Chase Infiniti y más.

"Una batalla tras otra"
"Una batalla tras otra"

Sentimental Value, 9 nominaciones

Hay un alcance cósmico y emocional en esta película de Joachim Trier sobre el hogar, el trauma y permitirse ser visto. En su corazón está Stellan Skarsgård en una de sus mejores interpretaciones en años como un aclamado director de cine que eligió el trabajo sobre la familia.

"Sentimental Value"
"Sentimental Value"

Marty Supreme, 9 nominaciones

Josh Safdie y su coguionista y editor Ronald Bronstein construyeron un espectáculo enormemente entretenido y lleno de tensión sobre la ambición alrededor de una historia de tenis de mesa y ego, dándonos la actuación definitoria de Timothée Chalamet.

"Marty Supreme"
"Marty Supreme"

Frankenstein, 9 nominaciones

Una lectura de la inmortal historia de Mary Shelley por el maestro de los monstruos. No hay tornillos en la cabeza de este Frankenstein. Protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, no es una adaptación literal de la historia de padre e hijo. Del Toro no es exactamente neutral.

"Frankenstein"
"Frankenstein"

Hamnet, 8 nominaciones

La adaptación de Chloé Zhao de la premiada novela de 2020 de Maggie O’Farrell, protagonizada por Paul Mescal como William Shakespeare y Jessie Buckley como su esposa, Agnes. Es un drama ficticio y especulativo con base en hechos históricos.

"Hamnet"
"Hamnet"

Bugonia, 4 nominaciones

Un golpe visceral de cámara de Yorgos Lanthimos. Difícil de olvidar. Basada libremente en la película coreana de 2003 Jigureul jikyeora! (Save the Green Planet!). Un eco-terrorista incel (Jesse Plemons) y su primo neurodivergente secuestran a Michelle (Emma Stone).

"Bugonia"
"Bugonia"

Train Dreams, 4 nominaciones

La adaptación de Clint Bentley de la novela corta de Denis Johnson. Ambientada a principios del siglo XX en el Panhandle de Idaho. Un Joel Edgerton barbudo y contemplativo parece vivir la vida simplemente porque está ahí. ¿Qué otra opción tiene?

"Train Dreams"
"Train Dreams"

F1, 4 nominaciones

Un piloto fenómeno de F1 de hace mucho tiempo (Brad Pitt) es abordado por un viejo amigo (Javier Bardem) para unirse a su equipo de F1 en declive. Después de eso, comienza la carrera. El director Joseph Kosinski, famoso por Top Gun: Maverick, ofrece, sí, una necesidad de velocidad.

"F1"
"F1"

El agente secreto, 4 nominaciones

Un thriller elegante y de combustión lenta sobre radicales y mercenarios. Del cineasta Kleber Mendonça Filho. El público conocerá a sicarios, piernas zombis, policías corruptos, un gato de dos cabezas y un hombre tranquilo llamado Marcelo (Wagner Moura) que huye de algo.

"El agente secreto"
"El agente secreto"

Sirāt, 2 nominaciones

Sobre un padre (Sergi López) que, junto a su hijo de 12 años (Bruno Núñez Arjona), busca a su hija adolescente. Después de llegar a un rave remoto en el sur de Marruecos, donde no tienen suerte, emprenden el viaje con una pequeña caravana de fiesteros.

"Sirāt"
"Sirāt"

Yek tasadef sadeh (Un simple accidente), 2 nominaciones

Una mirada oscura pero perversamente divertida, existencial y muy, muy humana a los efectos en cadena de la violencia estatal en Irán. Una interrogante sobre si el perdón alguna vez puede ser ofrecido. En farsi con subtítulos, todo el proyecto fue un acto de desafío del cineasta Jafar Panahi.

Blue Moon (“Luna azul”), 2 nominaciones

Ethan Hawke interpreta al letrista Lorenz Hart en una mirada trágica al final de su vida. Tiene lugar en Sardi’s en 1943 después de que el colaborador de toda la vida de Hart, el compositor Richard Rodgers, haya triunfado no con Hart sino con su nuevo compañero de composición, Oscar Hammerstein II.

KPop Demon Hunters, 2 nominaciones

El éxito arrollador sigue al grupo de chicas de K-pop ficticio HUNTR/X mientras luchan contra demonios. La banda sonora ha encabezado las listas de popularidad. En este mundo, todos son fanáticos.

If I had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te daría una patada”), 1 nominación

Mary Bronstein convirtió su propia pesadilla doméstica en una expresión cinematográfica cruda y surrealista de agotamiento y locura maternal. Anclada por una actuación absolutamente intrépida de Rose Byrne.

Weapons (“La hora de la desaparición”), 1 nominación

En el corazón de la película está la desaparición de 17 alumnos de tercer grado de una sola clase en medio de la noche en la frondosa ciudad de Maybrook, Illinois. Las cámaras de seguridad los captan abriendo sus puertas delanteras y saliendo corriendo, para no ser vistos de nuevo.

Song Sung Blue: Sueño inquebrantable, 1 nominación

Hugh Jackman y Kate Hudson protagonizan la historia de Mike y Claire Sardina, un dúo tributo a Neil Diamond en apuros en Milwaukee. La película es una adaptación de un documental de 2008 sobre la pareja ligeramente excéntrica.

* Los periodistas de AP Leanne Italie, Jake Coyle, Lindsey Bahr, Jocelyn Noveck y Mark Kennedy contribuyeron a este texto.

Fuente: AP

