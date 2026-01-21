Cultura

Un tributo sinfónico a María Elena Walsh resalta en la programación del fin de semana en la Usina del Arte

El domingo 25 Katie Viqueira y su trío junto a la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina, ofrecerá un concierto con versiones de los grandes clásicos de la icónica cantautora y escritora

La Usina del Arte ofrecerá dos conciertos destacados el sábado 24 y el domingo 25 de enero, con entrada gratuita, en el marco del ciclo Cultura de Verano. Las propuestas incluyen una presentación de Nahuel Pennisi y un homenaje sinfónico a María Elena Walsh, ambos con acceso mediante reserva de entradas a través de la página web festivalesba.org.

El sábado 24 a las 20, Nahuel Pennisi subirá al escenario principal para protagonizar un show que recorrerá sus etapas de carrera solista y emocionantes versiones de clásicos de la música popular argentina. Pennisi, quien inició su carrera como artista callejero, se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la música argentina. Ha recibido múltiples Premios Gardel y Latin Grammy, y fue distinguido por la Legislatura Porteña como Ciudadano Ilustre y Personalidad Destacada de la Cultura Nacional. Su trayectoria incluye reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional.

El domingo 25 a las 17 tendrá lugar el concierto María Elena Walsh Sinfónico, una propuesta dirigida especialmente al público familiar. El espectáculo celebrará el repertorio de María Elena Walsh mediante versiones orquestales a cargo de Katie Viqueira y su trío, compuesto por Norbi Córdoba, Federico Mizrahi y Fabián Miodownik, junto con la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina, bajo la dirección de Néstor Tedesco.

Los arreglos orquestales fueron desarrollados para esta ocasión y el repertorio recorre canciones como “Manuelita”, “La cigarra”, “Canción para bañar la luna”, “Barco quieto” y “El reino del revés”, adaptadas al formato sinfónico.

Verano en la Usina del Arte

Las actividades forman parte de la programación de verano de la Usina del Arte, que busca fomentar la participación del público en propuestas musicales de calidad.

La Usina del Arte se ubica en el barrio de La Boca, en la intersección de Caffarena 1 y avenida Don Pedro de Mendoza. El edificio funcionó originalmente como la sede de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, inaugurada en 1916. Su arquitectura responde al estilo florentino y destaca por su estructura de ladrillos a la vista, techos altos y grandes ventanales. Tras años de abandono, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó el predio y lo transformó en un espacio cultural que alberga conciertos, exposiciones y diversas actividades artísticas desde su reapertura en 2012.

Para llegar a la Usina del Arte existen varias alternativas de transporte. Las líneas de colectivo 20, 25, 29, 46, 53, 64, 86, 152 y 168 tienen paradas cercanas. Además, se puede acceder en auto por la autopista Buenos Aires-La Plata, tomando la bajada en la avenida Ingeniero Huergo y continuando hasta la avenida Don Pedro de Mendoza. También es posible llegar en bicicleta, ya que la zona cuenta con bicisendas y estaciones del sistema público de bicicletas de la ciudad.

