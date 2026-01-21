Cultura

Tip de la RAE: costa este y costa oeste, en minúsculas

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Las expresiones costa este y costa oeste , que a menudo hacen referencia a las orillas atlántica y pacífica de Estados Unidos y a las tierras cercanas a ellas, no requieren mayúscula en ninguno de sus términos.

Sin embargo, en los medios de comunicación a menudo se ven escritas con alguna mayúscula inicial, como en los siguientes ejemplos: «Viaje a la Costa Oeste de Estados Unidos: entre maravillas naturales, casinos y paisajes de película», «Amenaza con graves inundaciones y vientos dañinos en la Costa Este» o «Debido a la intensidad del movimiento telúrico también se advirtió en lugares como el sur de Alaska y la costa Oeste de los Estados Unidos».

Tanto costa este como costa oeste son expresiones genéricas , y, por tanto, lo aconsejable es escribir en minúscula todos sus componentes, pues no forman parte de un nombre propio, como señala la Ortografía de la lengua española .

Por todo ello, en las frases del principio, lo más apropiado habría sido escribir «Viaje a la costa oeste de Estados Unidos: entre maravillas naturales, casinos y paisajes de película», «Amenaza con graves inundaciones y vientos dañinos en la costa este» y «Debido a la intensidad del movimiento telúrico también se advirtió en lugares como el sur de Alaska y la costa oeste de los Estados Unidos».

No obstante, conviene señalar que en otros casos, en los que costa forma parte del nombre propio de un país o área turística, sí es adecuada la mayúscula inicial ( Costa Azul , Costa Brava ).

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticias

Últimas Noticias

Arctic Monkeys y Harry Styles regresan con nuevas canciones después de varios años de silencio discográfico

La banda publica un tema a beneficio de una ONG que protege a los niños en territorios de guerra. El cantante estrena “Aperture”, un adelanto de su nuevo disco que se publicará en marzo

Arctic Monkeys y Harry Styles

El Museo Nacional de Bellas Artes rememora el Egipto clásico de Hollywood con un ciclo de cine gratuito

Del viernes 23 al domingo 25 en El Paseo de las Esculturas, el espacio al aire libre entre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, se proyectan ‘La momia’ (1932) y ‘Cleopatra’ (1934)

El Museo Nacional de Bellas

Frida Kahlo llega a la Tate Modern con una exposición que explora su identidad y legado en el arte mundial

A partir de junio, la muestra ‘The making of a Icon’ presentará más de doscientos objetos, documentos y obras que contextualizan el proceso de difusión mundial de la artista mexicana

Frida Kahlo llega a la

La divertida broma de la hija de Scorsese al director que se ha hecho viral en redes: “¡Deberías alejarte de personas como yo!”

La joven actriz, que acostumbra a exponer a su padre en redes sociales, fingió estar hablando de un chico con el que estaba saliendo

La divertida broma de la

Se vienen las nominaciones al Óscar 2026: favoritas, sorpresas y todo lo que hay que saber

‘Sinners’ y ‘Una batalla tras otra’ se perfilan como grandes candidatas a llevarse la mayor cantidad de candidaturas, aunque ‘Hamnet’, ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’ podrían sorprender

Se vienen las nominaciones al
DEPORTES
La particular respuesta de Mabppé

La particular respuesta de Mabppé cuando un rival le nombró al Dibu Martínez antes de un penal

Alpine sacó a pista su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el video que circuló y el mensaje de Briatore

Australian Open: Francisco Comesaña luchó, pero quedó eliminado en la segunda ronda ante Frances Tiafoe

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

TELESHOW
Wanda Nara aclaró cómo es

Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Martín Migueles: “Estoy bien así”

Maru Botana recordó la particular frase que le dijo una doctora tras la muerte de su hijo Facundo: “Buscó el momento”

Maxi López contó la insólita manera en que se tatuó a Wanda en el dedo

Pachu Peña regresa a la televisión en un nuevo proyecto: “Es un placer que me hayan convocado”

La salida mágica de Antonela Roccuzzo en Nueva York: “Noche soñada”

INFOBAE AMÉRICA

El zafiro estrella más grande

El zafiro estrella más grande del mundo fue descubierto en Sri Lanka y podría valer 300 millones de dólares

Incendios forestales y emergencias: Protección Civil intensifica acciones por vientos y quema de basura en El Salvador

Trump dijo que no quiere usar la fuerza por Groenlandia, pero exigió negociaciones: “Sólo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”

El ciclón Harry mantiene en alerta roja el sur de Italia con vientos de 150 km/h y olas de 10 metros

Qué pasará con el acuerdo UE-Mercosur tras el examen judicial solicitado por el Parlamento Europeo