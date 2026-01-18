“Se siente como una evolución”: Kim Gordon regresa con un desafiante álbum solista (Foto: Jordan Strauss / Invision / AP)

Hace diez años, Kim Gordon —una figura revolucionaria de la banda de rock alternativo Sonic Youth, de la escena no wave neoyorquina de los 80 y de la brecha entre el arte y el ruido— debutó como solista. Para entonces, ya llevaba décadas de una célebre carrera creativa en diversos medios.

El tema de medio tiempo “Murdered Out” fue su primer sencillo, donde las guitarras estridentes y sobregrabadas se encontraron con la inconfundible aspereza de sus entonaciones inexpresivas. Fue una sorpresa de una experimentalista versada en lo inesperado: la canción se inspiró en la cultura automovilística de Los Ángeles, y su principal colaborador fue el productor Justin Raisen, entonces mejor conocido por su trabajo pop con Sky Ferreira y Charli XCX. Su colaboración ha continuado en la década transcurrida desde entonces, y el 13 de marzo, Gordon lanzará su tercer álbum en solitario, “Play Me”, anunciado el miércoles junto con el lanzamiento de un sencillo nebuloso y trascendente, “Not Today”.

“Fue una feliz coincidencia”, dice sobre su trabajo continuo con Raisen. “Al principio, la verdad es que era un poco escéptica de trabajar con un productor y colaborador. Pero ha resultado ser increíblemente liberador”.

Portada de "Play me", nuevo disco de Kim Gordon

“Play Me” llega tras el aclamado álbum de Gordon de 2024, “The Collective”, un trabajo ruidoso con estallidos de trap peculiares. Recibió dos nominaciones al Grammy —la primera en su carrera— en las categorías de álbum de música alternativa e interpretación de música alternativa. Estas fueron por la canción “Bye Bye”, con su ritmo inquietante y disonante, originalmente escrita para el rapero Playboi Carti. Para “Play Me”, Gordon reimaginó la canción para el tema de cierre, “¡Bye Bye 25!”. Afirma que fue el resultado de su reflexión sobre el mundo del rap, donde la reinterpretación y las remezclas son habituales.

“Se me ocurrió usar estas palabras que Trump tenía en cierto modo ‘prohibidas’ en su mente”, dice sobre la letra de la nueva canción. (Un ejemplo: “Injusticia / Oportunidad / Pautas dietéticas / Vivienda para el futuro”. La administración del presidente Donald Trump asocia estos términos con iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, que se ha comprometido a erradicar en todo el gobierno). Para Gordon, al volverse “más conceptual… la nueva versión no parece tan inquietante como la original”.

Hay un espíritu de conexión entre “The Collective” y “Play Me”: una confrontación compartida, una producción propulsiva y canciones con una gran capacidad para procesar y reflejar el mundo que rodea a Gordon. “Se siente como una especie de evolución”, dice sobre este álbum, el penúltimo. “Es un disco más centrado e inmediato”. Las canciones son más cortas y atentas.

Kim Gordon en Nueva York el 9 de diciembre de 2025 (Crédito: Taylor Jewell/Invision/AP)

O, dicho de forma más sencilla: «Me gustan los ritmos y eso me inspira más que las melodías», dice. «Ritmos y espacio».

Esa paleta de colores impulsa “Play Me”, una base donde el lirismo staccato transforma y ofrece una crítica astuta. Consideremos la canción principal, que desafía la escucha pasiva y la devaluación de la música en la era del streaming. Nombra títulos de listas de reproducción de Spotify, géneros imaginarios definidos por el estado de ánimo más que por la música. “Chica rica y popular / Modo villano”, canta-habla, “Jazz y fondo / Relajándome después del trabajo”.

“Es simplemente representativo de, ya sabes, la época en la que vivimos, esta cultura de la comodidad”, dice. “Para mí, la música siempre ha representado cierta libertad, y siento que eso ha quedado en segundo plano”.

En términos sonoros, es un mensaje transmitido sobre un ritmo de los años 70, lo que lo pone en diálogo con una era liberada de estas tecnologías digitales.

El título también “juega con la pasividad de escuchar música”, dice, “pero también podría interpretarse como desafiante. Como si dijera: ‘Te reto a que me toques’”.

También está la explosiva “Subcon”, que examina la creciente clase multimillonaria mundial y su fascinación por la colonización espacial en un período de inseguridad económica. En la canción, las abstracciones líricas de Gordon resaltan el absurdo, criticando a los tecnócratas.

(Foto: Jordan Strauss / Invision / AP)

“La realidad me inspira, por muy mala que sea”, dice. Mientras que algunos artistas se alejan de las noticias, Gordon aborda la verdad. “No estoy segura de cómo se supone que debe ser la música. Así que simplemente hago mi propia versión”.

Al final, espera que los oyentes estén “algo emocionados” con el álbum.

“‘Esta es la música que siempre he querido escuchar’, ese sentimiento. ¿Suena egoísta? No sé”, dice riendo. Si lo es, se lo ha ganado.

Lista de canciones de Play Me:

1. “Play Me”

2. “Girl with a Look”

3. “No Hands”

4. “Black Out”

5. “Dirty Tech”

6. “Not Today”

7. “Busy Bee”

8. “Square Jaw”

9. “Subcon”

10. “Post Empire”

11. “Nail Bitter”

12. “Bye Bye 25!”

Fuentre: AP