Cultura

“Se siente como una evolución”: Kim Gordon regresa con un desafiante álbum solista

La bajista de Sonic Youth, ícono del rock alternativo, publica su esperado disco solista “Play Me” que combina crítica social, ritmos enérgicos y reflexiones sobre la música en la era digital

Guardar
“Se siente como una evolución”:
“Se siente como una evolución”: Kim Gordon regresa con un desafiante álbum solista (Foto: Jordan Strauss / Invision / AP)

Hace diez años, Kim Gordon —una figura revolucionaria de la banda de rock alternativo Sonic Youth, de la escena no wave neoyorquina de los 80 y de la brecha entre el arte y el ruido— debutó como solista. Para entonces, ya llevaba décadas de una célebre carrera creativa en diversos medios.

El tema de medio tiempo “Murdered Out” fue su primer sencillo, donde las guitarras estridentes y sobregrabadas se encontraron con la inconfundible aspereza de sus entonaciones inexpresivas. Fue una sorpresa de una experimentalista versada en lo inesperado: la canción se inspiró en la cultura automovilística de Los Ángeles, y su principal colaborador fue el productor Justin Raisen, entonces mejor conocido por su trabajo pop con Sky Ferreira y Charli XCX. Su colaboración ha continuado en la década transcurrida desde entonces, y el 13 de marzo, Gordon lanzará su tercer álbum en solitario, “Play Me”, anunciado el miércoles junto con el lanzamiento de un sencillo nebuloso y trascendente, “Not Today”.

“Fue una feliz coincidencia”, dice sobre su trabajo continuo con Raisen. “Al principio, la verdad es que era un poco escéptica de trabajar con un productor y colaborador. Pero ha resultado ser increíblemente liberador”.

Portada de "Play me", nuevo
Portada de "Play me", nuevo disco de Kim Gordon

“Play Me” llega tras el aclamado álbum de Gordon de 2024, “The Collective”, un trabajo ruidoso con estallidos de trap peculiares. Recibió dos nominaciones al Grammy —la primera en su carrera— en las categorías de álbum de música alternativa e interpretación de música alternativa. Estas fueron por la canción “Bye Bye”, con su ritmo inquietante y disonante, originalmente escrita para el rapero Playboi Carti. Para “Play Me”, Gordon reimaginó la canción para el tema de cierre, “¡Bye Bye 25!”. Afirma que fue el resultado de su reflexión sobre el mundo del rap, donde la reinterpretación y las remezclas son habituales.

“Se me ocurrió usar estas palabras que Trump tenía en cierto modo ‘prohibidas’ en su mente”, dice sobre la letra de la nueva canción. (Un ejemplo: “Injusticia / Oportunidad / Pautas dietéticas / Vivienda para el futuro”. La administración del presidente Donald Trump asocia estos términos con iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, que se ha comprometido a erradicar en todo el gobierno). Para Gordon, al volverse “más conceptual… la nueva versión no parece tan inquietante como la original”.

Hay un espíritu de conexión entre “The Collective” y “Play Me”: una confrontación compartida, una producción propulsiva y canciones con una gran capacidad para procesar y reflejar el mundo que rodea a Gordon. “Se siente como una especie de evolución”, dice sobre este álbum, el penúltimo. “Es un disco más centrado e inmediato”. Las canciones son más cortas y atentas.

Kim Gordon en Nueva York
Kim Gordon en Nueva York el 9 de diciembre de 2025 (Crédito: Taylor Jewell/Invision/AP)

O, dicho de forma más sencilla: «Me gustan los ritmos y eso me inspira más que las melodías», dice. «Ritmos y espacio».

Esa paleta de colores impulsa “Play Me”, una base donde el lirismo staccato transforma y ofrece una crítica astuta. Consideremos la canción principal, que desafía la escucha pasiva y la devaluación de la música en la era del streaming. Nombra títulos de listas de reproducción de Spotify, géneros imaginarios definidos por el estado de ánimo más que por la música. “Chica rica y popular / Modo villano”, canta-habla, “Jazz y fondo / Relajándome después del trabajo”.

“Es simplemente representativo de, ya sabes, la época en la que vivimos, esta cultura de la comodidad”, dice. “Para mí, la música siempre ha representado cierta libertad, y siento que eso ha quedado en segundo plano”.

En términos sonoros, es un mensaje transmitido sobre un ritmo de los años 70, lo que lo pone en diálogo con una era liberada de estas tecnologías digitales.

El título también “juega con la pasividad de escuchar música”, dice, “pero también podría interpretarse como desafiante. Como si dijera: ‘Te reto a que me toques’”.

También está la explosiva “Subcon”, que examina la creciente clase multimillonaria mundial y su fascinación por la colonización espacial en un período de inseguridad económica. En la canción, las abstracciones líricas de Gordon resaltan el absurdo, criticando a los tecnócratas.

(Foto: Jordan Strauss / Invision
(Foto: Jordan Strauss / Invision / AP)

“La realidad me inspira, por muy mala que sea”, dice. Mientras que algunos artistas se alejan de las noticias, Gordon aborda la verdad. “No estoy segura de cómo se supone que debe ser la música. Así que simplemente hago mi propia versión”.

Al final, espera que los oyentes estén “algo emocionados” con el álbum.

“‘Esta es la música que siempre he querido escuchar’, ese sentimiento. ¿Suena egoísta? No sé”, dice riendo. Si lo es, se lo ha ganado.

Lista de canciones de Play Me:

1. “Play Me”

2. “Girl with a Look”

3. “No Hands”

4. “Black Out”

5. “Dirty Tech”

6. “Not Today”

7. “Busy Bee”

8. “Square Jaw”

9. “Subcon”

10. “Post Empire”

11. “Nail Bitter”

12. “Bye Bye 25!”

Fuentre: AP

Temas Relacionados

CulturaMusicaSonic YouthKim GordonPlay me

Últimas Noticias

David Linde es nuevo director del Instituto Sundance, emblema del cine independiente

El expresidente de Universal Pictures asumirá la estratégica posición luego de la edición 2026 del icónico festival, con la responsabilidad de supervisar la mudanza a Boulder, Colorado, en 2027

David Linde es nuevo director

Ironía, resentimiento y cocaína: la loca historia de Enrique Symns y “Un guion para Tinelli”

Los Píxeles Muertos acaba de publicar la pieza que el periodista y escritor “gonzo” llevó a escena junto al actor Héctor Ledo en 2006, tras una fallida experiencia como guionista de la productora Ideas del Sur

Ironía, resentimiento y cocaína: la

Jodie Foster, la estrella de Hollywood que se reinventa en el cine francés

La actriz estadounidense ganadora del Óscar, asume su primer protagónico en un idioma que domina con fluidez desde su infancia. “Mi madre una vez me dijo: serás una actriz francesa”

Jodie Foster, la estrella de

Veintidós recetas para un verano donde la cocina es mucho más que cocina

Un nuevo libro propone desayunos, entradas y platos principales que reinventan la mesa estival, porque la comida nos habla de quiénes somos y de nuestra época. Se puede leer en cualquier teléfono, tablet o computadora

Veintidós recetas para un verano

Lo que Atenas nos enseña sobre el debate crispado en la era de las redes sociales

Desde la antigua plaza pública hasta los foros virtuales de este tiempo, el modo de dialogar ha cambiado drásticamente, en un entorno marcado por algoritmos y desafíos a la democracia

Lo que Atenas nos enseña
DEPORTES
Se suspendió el amistoso que

Se suspendió el amistoso que iban a jugar Racing y Universidad de Chile por una catástrofe ambiental

Una alcanzapelotas se desvaneció en pleno partido del Australian Open y una tenista la socorrió: “Estaba temblando mucho”

La desafiante respuesta de Lisandro Martínez a una gloria del Manchester United que lo criticó: “Puede venir a mi casa”

Con la presencia del último campeón Independiente Rivadavia de Mendoza, la Copa Argentina 2026 comenzará con dos partidos

Boca Juniors disputará su segundo amistoso del año frente a Olimpia de Paraguay: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Tamara Báez mostró el antes

Tamara Báez mostró el antes y después de su retoque estético ante las críticas de sus seguidores

Julieta Ortega contó cómo se recuperó Palito de su problema de salud: “Muy doloroso”

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias: “Un señor mayor queriéndome levantar”

INFOBAE AMÉRICA

Devastadores incendios en el sur

Devastadores incendios en el sur de Chile: al menos 15 muertos y más de 50.000 evacuados

El régimen de China realizó un “entrenamiento de combate” con drones en una isla controlada por Taiwán

Al menos ocho personas murieron en una serie de avalanchas en Austria

Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

Nasry Asfura busca estrechar los vínculos entre Honduras e Israel para un futuro de “tranquilidad y paz” para ambos países