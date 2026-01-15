Cultura

La 4° temporada de “Bridgerton” promete un giro inesperado al cuento de ‘Cenicienta’

El estreno mundial en París reunió a cientos de seguidores para dar la bienvenida a una entrega que reimagina la clásica historia, con el carismático Benedict Bridgerton y la misteriosa Sophie Baek como protagonistas principales

La cuarta temporada de 'Bridgerton'
La cuarta temporada de 'Bridgerton' se presentó en París. El Palacio Brongniart de París reunió a cientos de fans y fue decorado como un jardín inglés para el lanzamiento mundial de la serie

La cuarta temporada de Bridgerton fue presentada por todo lo alto en París, antes de su lanzamiento en Netflix el 29 de enero, en una nueva entrega de esta serie dramática que promete darle un “giro” a la historia de Cenicienta.

Cientos de fans se congregaron el miércoles por la noche en el Palacio Brongniart, en el centro de París, engalanado con los colores de la serie, y con una pasarela decorada como un jardín inglés por donde desfilaban las estrellas.

Lanzada en 2020, la serie, una adaptación de las novelas de la estadounidense Julia Quinn, se sitúa en Inglaterra a principios del siglo XIX y presenta las intrigas de la alta sociedad londinense, con un toque muy moderno e inclusivo. La historia gira en torno a los ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton.

La nueva temporada se centra en el segundo hijo de la familia, el libertino Benedict (Luke Thompson), que cae bajo el hechizo de la misteriosa Sophie Baek, sin saber que, como en la historia de Cenicienta, es una sirvienta.

'Bridgerton' figura entre los contenidos
'Bridgerton' figura entre los contenidos más populares de Netflix a nivel global, con la confirmación de al menos dos temporadas adicionales

“Diría que es un poco Cenicienta con un giro, y no exactamente Cenicienta. Es una historia de lucha de clases y de amor prohibido”, dijo la actriz australo-coreana Yerin Ha, que da vida a Baek.

La entrega aborda numerosos temas de actualidad, a través de sus intrigas, como las relaciones entre nobles y sirvientes, la discapacidad, la violencia de género e incluso la vida sexual de las mujeres después de la menopausia.

La cruel ama –y madrastra– de Baek está interpretada por Katie Leung, conocida por su papel de Cho Chang en la saga de Harry Potter.

Según Netflix, Bridgerton forma parte de los contenidos más populares de la plataforma desde su lanzamiento en 2020, y ocupa posiciones en el top 10 global durante varias semanas seguidas.

Las temporadas cinco y seis ya están confirmadas.

Fuente: AFP.

Fotos: Kiran Ridley/ AFP y Julien De Rosa/ AFP.

