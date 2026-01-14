El Louvre aumentó el precio de entrada para turistas no europeos (AP Foto/Christophe Ena, archivo)

Francia comenzó este miércoles a cobrar a los visitantes no pertenecientes a la Unión Europea un 45 por ciento más que a los europeos para ingresar al Museo del Louvre, en una medida polémica destinada a recaudar fondos para renovaciones en el emblemático sitio parisino.

La decisión representa una de las implementaciones más audaces en Europa del llamado “precio dual” en museos, que consiste en cobrar diferentes tarifas a los visitantes según su país de origen.

Esta práctica es común en muchos países en desarrollo, pero hasta ahora era prácticamente inexistente en Europa y ha sido criticada por considerarse discriminatoria y por reducir el acceso de turistas extranjeros de bajos recursos a la casa de la Mona Lisa.

Los turistas expresaron opiniones divididas. Kevin Flynn, un australiano de unos 60 años que visita París durante una semana junto a su esposa, consideró que la nueva tarifa de 32 euros (37 dólares) para no europeos era “aceptable”.

People stand in front of the glass Pyramid of the Louvre Museum whose opening is still delayed following a staff meeting about a strike over pay and working conditions at the museum, the state of the museum's buildings and staffing issues, after a spectacular heist which saw thieves make off with jewels in broad daylight, in Paris, January 5, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Es el mismo precio para muchas cosas en Italia, muchas cosas en Malta... de esa magnitud”, afirmó.

Pero otros, como Joohwan Tak, de Corea del Sur, opinaron que era “injusto”. “Todos somos seres humanos. Es una gran diferencia”, agregó.

“Si voy a la India, la gente de la India paga menos que los extranjeros; es justo porque tienen menos dinero”, dijo Marcia Branco, de Brasil. “Pero como estoy en París y se supone que es un país rico, me parece que no es justo”.

Otros destinos culturales franceses de gestión estatal también están aumentando sus tarifas para visitantes no comunitarios, incluidos el Palacio de Versalles, el Castillo de Chambord en el Valle del Loira y la ópera nacional de París.

El gobierno justificó los aumentos por motivos financieros, afirmando que el cambio en el Louvre permitiría recaudar entre 20 y 30 millones de euros anuales para un museo que necesita reparaciones y que fue víctima de un importante robo en octubre pasado.

Palacio de Versalles

Los sindicatos del Louvre han calificado la medida como “impactante en los planos filosófico, social y humano” y la han incluido entre las quejas que han motivado recientes huelgas.

Argumentan que la vasta colección del museo, de unas 500.000 piezas, incluidas muchas de Egipto, Medio Oriente o áfrica, tiene un valor humano universal.

Además de rechazar el precio discriminatorio por principios, también expresan preocupación por aspectos prácticos, ya que ahora el personal deberá verificar los documentos de identidad de los visitantes.

El académico francés Patrick Poncet ha comparado la medida con las políticas “America First” del expresidente estadounidense Donald Trump, cuya administración incrementó en 100 dólares el costo de entrada para turistas extranjeros a los parques nacionales de Estados Unidos el 1 de enero.

Castillo de Chambord

Según Poncet, la política francesa es “sintomática del regreso, como en otras partes del mundo, de un nacionalismo sin tapujos”, escribió el mes pasado en el diario Le Monde.

Queda por ver si esta ruptura con la tradición europea, en el país más visitado del continente, motivará a otros destinos culturales a adoptar decisiones similares.

En Europa, los descuentos según la edad son habituales: el acceso es gratuito para menores de 18 años en lugares como la Acrópolis de Atenas, el Prado de Madrid o el Coliseo de Roma, para fomentar las visitas.

El Louvre sigue siendo gratuito para menores de todos los países y para europeos menores de 26 años.

Fuente: AFP