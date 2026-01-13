Cultura

El libro que pone en jaque toda forma de clasificar el mundo

La nueva obra de Joanna Kavenna invita a experimentar con límites, debates y aventuras singulares que desafían etiquetas y conceptos tradicionales

El libro del día
El libro del día

El lanzamiento de Seven, la nueva novela de Joanna Kavenna, introduce un experimento literario singular, en el que la autora explora los límites de la filosofía y la tendencia humana a clasificar la realidad. Publicada a inicios de 2026, la obra combina humor, sátira y agudeza intelectual, invitando a cuestionar el afán de poner etiquetas al mundo.

Kavenna, escritora británica reconocida por desafiar las fronteras convencionales de género, suma con Seven una pieza que bordea la sátira académica mientras rechaza cualquier categorización clara. Durante dos décadas, su producción literaria ha transitado desde la exploración polar hasta la desigualdad económica, siempre llevando la narrativa y el ensayo novelado hacia nuevos terrenos.

En su séptima novela, la acción comienza en el verano de 2007 y se sitúa inicialmente en Oslo, donde un narrador anónimo es contratado para asistir a la filósofa islandesa Alda Jónsdóttir en investigaciones sobre la llamada “filosofía de la caja”. Jónsdóttir aparece como una académica sobresaliente, conocida en el ámbito universitario y aficionada a organizar cenas tan heterodoxas como sus propias teorías.

Poco después, la trama se traslada a la isla griega de Hidra. Allí, el narrador recibe el encargo de contactar a Theódoros Apostolakis, un dentista, poeta y místico, guardián del “Catálogo de cosas perdidas” (Fanouropiton). Este registro es descrito como un volumen iluminado de aire “steampunk”, que documenta objetos extraviados a lo largo de los siglos, aportando un componente adicional de rareza a la historia.

Joanna Kavenna
Joanna Kavenna

El eje filosófico de la novela aborda, con ligereza, cómo las personas intentan clasificar la realidad mediante reglas, conceptos y “cajas mentales”. Apostolakis también es un entusiasta del ficticio juego Seven, que, según relata la narración, se practicaba desde Grecia hasta Asia Menor en tiempos antiguos. Así, la llamada “filosofía de la caja” se convierte en un elemento recurrente para ironizar sobre los límites del pensamiento académico y la obsesión por delimitar el universo.

El tono general es el de una novela satírica, impregnada de humor absurdo, que se manifiesta en diálogos y situaciones. En una subasta, por ejemplo, Apostolakis exclama: “¡Viene a arruinar el arte, usando corbata! ¡Es demasiado!”, refiriéndose a un aspirante a artista que pretende intervenir un dibujo de Goya de manera polémica. El narrador, en tono irónico, afirma: “Es tranquilizador cuando las personas son coherentes en el tiempo. No quieres niveles vampíricos o Dorian Gray, pero otros niveles resultan tranquilizadores”. Estas escenas alivian la densidad filosófica del texto.

En medio de su estructura episódica, la novela incorpora la teoría del historiador cultural Johan Huizinga sobre el valor central del juego en la naturaleza humana, sugiriendo que la vida desborda permanentemente las limitaciones de la razón. Así, la narración alterna debates filosóficos con descripciones de escenarios europeos, que van desde los cielos de Oslo hasta una isla en el mar de Mármara, marcando el contraste entre la abstracción intelectual y la realidad sensible del entorno.

Johan Huizinga
Johan Huizinga

A la vez, se despliega una controversia ficticia sobre una plataforma de inteligencia artificial relacionada con el juego Seven, mientras el narrador atraviesa retiros idílicos en los que la naturaleza invita a relativizar los conflictos modernos. Este vaivén fragmentado refuerza la impresión de impostura de ciertos razonamientos teóricos y deja abierta la cuestión de hasta dónde puede la filosofía captar lo real.

La sátira no descuida la accesibilidad y la energía de la prosa. Su estilo, aunque cargado de referencias y con tendencia a lo elíptico, favorece tanto la reflexión como el entretenimiento, alejándose de las certezas y apostando por el dinamismo propio de la literatura contemporánea.

En definitiva, Seven es más que una parodia académica: es una invitación a explorar lo insólito y lo inclasificable del universo, donde las categorías y las reglas —igual que las cajas mentales— nunca logran contenerlo todo. Así, la novela propone una experiencia literaria cambiante, en constante transformación, capaz de sorprender como los propios movimientos del cosmos que dibuja.

