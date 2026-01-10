Cultura

La familia contemporánea bajo la lupa: desafíos, transformaciones y la búsqueda de autenticidad

El relato se detiene en la lucha de una mujer por mantener su libertad mientras enfrenta nuevas etapas de vida, desafiando las presiones sociales en torno a la juventud y la corrección política. Así lo cuenta su autora

Guardar
"Diario de Familia"(Bosque energético, 2025)
"Diario de Familia"(Bosque energético, 2025) explora las dificultades y transformaciones de una familia ensamblada en el Buenos Aires contemporáneo

Diario de Familia es una novela inspirada en las dificultades de la convivencia en el Buenos Aires de hoy. La narradora encuentra en el género de la escritura cotidiana una forma de reivindicación y transformación para atravesar el desafío de una típica familia ensamblada. Escribiendo busca reencontrarse a sí misma en medio del caos cotidiano y recuperar también una libertad que parece lejana y perdida.

Al comienzo de Ana Karenina, dice Tolstói: “Todas las familias felices se parecen, cada familia infeliz lo es a su manera”. Este libro se va planteando preguntas acerca de cómo ser una familia feliz, ¿es posible? Y sobre todo, ¿cómo es el tiempo de la felicidad familiar? ¿Acaso algo sostenido o chispazos que podremos atesorar en un álbum eterno?

La escritura de este libro no es la del típico diario en donde alguien habla para sí, sino la de quien sabe que del otro lado alguien está leyendo, escuchando, comprendiendo. Considero a la escritura provista de un gran poder que es el de la compañía, quizá por eso hay tantos talleres literarios en la actualidad –coordinarlos es mi trabajo desde hace décadas–. Frente a la atomización de nuestra atención digitalizada, el encuentro de lectura/escritura es la construcción compartida de una magia que suspende la vorágine y nos encuentra en una misma sintonía, profunda, auténtica, humana.

Gabriela Bejerman expresa que el
Gabriela Bejerman expresa que el libro se interroga sobre la posibilidad de la felicidad familiar

¿Quién no vivió la enfermedad y la muerte de un familiar? Son momentos que nos enfrentan a una revolución en las jerarquías con que medíamos el mundo y los vínculos. ¿Qué es realmente importante, qué nos convoca, cuál es el epicentro del amor? Este diario comienza con las asperezas en un nido revuelto y tenso y termina con un encuentro cara a cara con la orfandad y la transformación del concepto de familia. Frente a las contracciones y expansiones de los afectos, el libro abreva sin filtro y sin restricción en las posibilidades expresivas del lenguaje: diario, narración, crónica y poesía son recursos para adentrarse en la experiencia vital.

Ya sea simulando un diario o bien un texto que supone ser ficción, estoy segura de que no podemos escribir por fuera de aquello que las etapas de la vida nos traen en cuanto a experiencia y saber. Este libro se trata también de cómo madurar sin dejar de lado una autenticidad, una curiosidad y un entusiasmo que no finiquitan con el climaterio ni con el cierre de etapas en la crianza.

Como respuesta a un mundo que nos obliga a lucir eternamente jóvenes, aquí una mujer de cincuenta pelea por ser vitalmente libre y se divierte con un despilfarro de confesiones tan personales como universales, abriendo la posibilidad de nombrar lo que impide la corrección política de la vida compartida.

[Fotos: prensa Bosque energético; Beto Gutiérrez]

Temas Relacionados

Cocina literariaDiario de FamiliaFamilia ensambladaLiteratura

Últimas Noticias

Con los recuerdos de adultos mayores, un artista visual reconstruyó la historia de la torta negra que hoy es fiesta en Tapalqué

Una receta nacida del aprovechamiento cotidiano y transmitida por el oficio panadero se transformó, con el tiempo, en un símbolo colectivo y en una celebración compartida

Con los recuerdos de adultos

El reemplazo de los vitrales originales en Notre Dame despierta polémica en París

La iniciativa de recreaciones modernas en la emblemática catedral francesa enfrenta a figuras artísticas, historiadores y artesanos en un proceso abierto a la controversia

El reemplazo de los vitrales

Un hallazgo accidental de un comerciante sacude al mercado europeo de arte: habrían identificado una obra inédita de Rubens

La afirmación del exdirector de la Casa del artista desató una ola de entusiasmo entre especialistas y coleccionistas, que la describen como uno de los descubrimientos más valiosos de la corriente flamenca en la actualidad

Un hallazgo accidental de un

Dolor infinito: la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie perdió a su hijo de un año

El niño murió tras una breve enfermedad. La autora de “Americanah” es una de las voces contemporáneas más reconocidas

Dolor infinito: la escritora nigeriana

El caso de Gisèle Pelicot tendrá un documental realizado por dos ganadoras del Oscar

La película, dirigida por la británica Joanna Natasegara y producida por la estadounidense Laura Poitras, analiza la transformación personal de la víctima y su rol como símbolo de la lucha contra la violencia de género

El caso de Gisèle Pelicot
DEPORTES
Marruecos venció a Camerún y

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

Rosario Central inició las gestiones para traer a un ex compañero de Ángel Di María en la selección argentina

Qué es el ajedrez 960, la variante que busca revolucionar el desafío en el tablero

El crudo relato del refuerzo de Platense al recordar su infancia: “Comíamos en cajas de manzanas y dormíamos en el piso”

TELESHOW
El duro cruce de Enrique

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

Flor Peña abrió las puertas de su dormitorio: el antes y el después de su remodelación a pleno confort y lujo

La enorme fiesta de cumpleaños de Juli Poggio que celebró durante tres días: “Finde XXL”

Las fotos de Dai Fernández, la novia de Nicolás Vázquez, de relax y en bikini en las playas de Miami

Miguel Romano: “Susana Giménez me volvió a llamar para que le haga el pelo”

INFOBAE AMÉRICA

Irán encara una nueva jornada

Irán encara una nueva jornada de movilizaciones sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves

Cómo es el papel térmico no tóxico para recibos y etiquetas creado por científicos suizos

Por qué China se enfrenta a Japón en una nueva batalla por las tierras raras

Las tormentas invernales dejaron más de diez muertos y miles de afectados en Europa

De intrigas reales a leyenda literaria en Los tres mosqueteros: la historia de Lucy Hay, la espía que inspiró a Milady de Winter