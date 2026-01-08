Cultura

“Una batalla tras otra” lidera las nominaciones a los premios del sindicato de actores

La cinta de Paul Thomas Anderson aspira a ganar siete estatuillas de los antes conocidos como premios SAG

Guardar
Trailer de "Una batalla tras otra"

One Battle After Another (‘Una batalla tras otra’) lideró las nominaciones de los premios al Actor, anteriormente conocidos como los premios SAG, que anunció este miércoles el principal sindicato de actores de Hollywood, con siete candidaturas.

La cinta de Paul Thomas Anderson optará al premio de mejor reparto en una película junto a ‘Sinners’, el segundo largometraje con más nominaciones de esta edición, con cinco; ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’ y ‘Frankenstein’, del mexicano Guillermo del Toro, en estos galardones, considerados uno de los termómetros en la carrera a los Óscar.

Leonardo DiCaprio aspira al galardón a mejor actor en un papel principal frente a Ethan Hawke (‘Blue Moon’), Michael B. Jordan (‘Sinners’), Jesse Plemons (‘Bugonia’) y Timothee Chalamet (‘Marty Supreme’), quien buscará repetir la victoria que obtuvo el año pasado con ‘A Complete Unknown’.

Leonardo DiCaprio (IMDb/Warner Bros.)
Leonardo DiCaprio (IMDb/Warner Bros.)

También su compañera de reparto, la debutante Chase Infinity buscará alzar la estatuilla a mejor intérprete femenina, donde se medirá con Jessie Buckley (‘Hamnet’), Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’), Kate Hudson (‘Song Sung Blue’) y Emma Stone (‘Bugonia’).

Tanto Sean Penn como el puertorriqueño Benicio del Toro lograron una nominación en el apartado a mejor actor de reparto, mientras que su coestrella Teyana Taylor competirá por el galardón a actriz de reparto, consolidando el buen desempeño del elenco y reforzando las opciones de la cinta en la carrera hacia los Óscar.

Los premios de esta edición excluyeron a Cynthia Erivo (‘Wicked’), el brasileño Wagner Moura (‘The Secret Agent’), así como a películas extranjeras que han sido aclamadas en otros premios, como ‘Sentimental Value’.

Benicio del Toro (Warner Bros.
Benicio del Toro (Warner Bros. Pictures via AP)

En televisión, ‘The Studio’ encabezó las nominaciones con cinco menciones, entre ellas la de mejor reparto en una serie de comedia, categoría en la que competirá junto a ‘Abbott Elementary’, ‘The Bear’, ‘Hacks’ y ‘Only Murders in the Building’.

En la terna por el mejor reparto en una serie de drama se encuentran ‘The Diplomat’, ‘Landman’, ‘The Pitt’, ‘Severance’ y ‘The White Lotus’.

Los premios SAG, como se les conocía popularmente antes de adoptar el nombre de Actors Awards (premios al Actor) a partir de esta edición, forman parte del carrusel de reconocimientos de Hollywood, y sirven de termómetro para medir las apuestas de los premios más importantes de la industria cinematográfica.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 1 de marzo en la 32º edición de estos premios, que distinguen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarios, y elencos del séptimo arte y la pequeña pantalla.

Esta ceremonia se transmite desde el año pasado en Netflix, donde su audiencia ha aumentado: según datos de la plataforma, ese año obtuvo 4,3 millones de visualizaciones.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Paul Thomas AndersonUna batalla tras otracine

Últimas Noticias

Tip de ortografía del día: nombres de embarcaciones, sin comillas ni cursiva

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de ortografía del día:

La UNESCO designó a Rabat como Capital Mundial del Libro en 2026

El organismo internacional seleccionó a la ciudad marroquí, reconocida por su impulso en la promoción lectora, su desarrollo editorial y su esfuerzo para reducir el analfabetismo en el continente africano

La UNESCO designó a Rabat

En “The Pitt”, los médicos de urgencias intentan arreglar este mundo roto

Noah Wyle y sus compañeros de reparto convirtieron un día desgarrador en la sala de guardia de un hospital en una serie realista e inmersiva. ¿Lo lograrán de nuevo en la segunda temporada?

En “The Pitt”, los médicos

El Grammy a la mejor tapa de álbum regresa tras 50 años: Bad Bunny, Wet Leg y los nuevos universos visuales de la música pop

Inspiración en películas clásicas, detalles nostálgicos, imágenes que inquietan y mensajes ocultos nutren el contenido visual de los artistas nominados este año

El Grammy a la mejor

Un médico destapa su pasado para entender y explicar por qué bebemos demasiado

El cirujano británico Charles Knowles se suma al subgénero “literatura para dejar el alcohol” con una combinación de crudas memorias y estudios científicos para un relato sombrío pero esclarecedor

Un médico destapa su pasado
DEPORTES
La medida que tomó Boca

La medida que tomó Boca Juniors con un futbolista marginado del plantel tras la salida de Advíncula

El escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego: las pistas sobre su polémica invitación al torneo

Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

La tenista que reveló los mensajes privados que le envió la figura Holger Rune habló del conflicto que generó su confesión

El informe que reveló los motivos de la salida de Amorim del Manchester United y expuso las tensiones con los futbolistas argentinos

TELESHOW
El Chyno Agostini blanqueó su

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una ex Gran Hermano: besos en cámara y fotos en la cama

Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Crece la oposición al acuerdo

Crece la oposición al acuerdo UE-Mercosur: Hungría e Irlanda anunciaron su voto en contra

El ejército libanés completó la primera fase del desarme de Hezbollah en el sur del país

El líder separatista yemení Alzubidi huyó a Emiratos tras fracasar en su intento secesionista

Gobierno de Bolivia y Central Obrera dialogan sobre el Decreto Supremo mientras persisten los bloqueos

El vínculo económico entre China y Groenlandia: mariscos, minerales y proyectos de infraestructura