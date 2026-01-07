Cultura

Una autora francesa fue acusada de difamación por una novela familiar sobre un “colaborador” nazi

Los parientes de la escritora Cecile Desprairies sostienen que su debut literario contiene difamaciones y buscan que se retire el libro de circulación

Cecile Desprairies enfrenta una demanda
Cecile Desprairies enfrenta una demanda de difamación interpuesta por sus familiares tras lanzar su novela inspirada en la ocupación nazi en Francia

Una historiadora de la ocupación nazi de Francia fue demandada el miércoles por sus propios familiares por presunta difamación después de que promocionó su primera novela como inspirada en la historia de su familia.

Cecile Desprairies, de 68 años, dice que su novela debut, La propagandista, publicada en inglés el año pasado, está inspirada en su propia infancia, pero sus familiares la han acusado de mentir y quieren que el título sea retirado de las librerías.

“Es un hecho: crecí en una familia colaboracionista. Todos lo eran, en distintos grados”, dijo Desprairies después de que el libro saliera en francés en 2023.

Ella no estuvo presente en el tribunal el miércoles, pero un abogado la representó.

En la novela, los familiares del narrador tienen nombres diferentes a los de los parientes reales de la autora, pero los demandantes (el hermano de la autora y otro pariente) dicen que son claramente identificables.

En una denuncia contra Desprairies y su editor vista por esta agencia, la acusan de difamación contra su madre, su tío abuelo y su medio hermano de su abuela.

Ambos niegan los cargos.

La madre del narrador, descrita como una “ferviente colaboradora” y propagandista durante la ocupación nazi de parte de Francia entre 1940 y 1944, se inspiró en la propia madre de la escritora, argumentan.

Lo mismo ocurre con el tío abuelo y el medio hermano de su abuela, añaden los demandantes. Presentaron su denuncia como descendientes directos de las presuntas víctimas, menos de tres meses después de la publicación del libro en francés.

“El resentimiento de la autora hacia los individuos atacados impregna toda la obra, que está concebida como un auténtico acto de venganza familiar”, dijeron.

Los demandantes sostienen que la escritora actuó con “absoluta mala fe” y que hay una “ausencia de pruebas” de la supuesta colaboración de sus familiares con los nazis.

La novela 'La propagandista' de
La novela 'La propagandista' de Cecile Desprairies, inspirada en su familia colaboracionista, cosechó críticas positivas tras su publicación en inglés y francés

“Un romance familiar plagado de podredumbre”

El libro recibió críticas muy favorables cuando salió en inglés el año pasado.

El Financial Times calificó la novela como “un romance familiar desgarrador, pero elegantemente construido y plagado de podredumbre”, mientras que el New Yorker la describió como “un acto de expiación profundamente personal”.

Desprairies ha argumentado que, dado que escribió una novela y no un ensayo histórico, se permite cierta ficción.

“La mayoría de los protagonistas que me inspiraron estaban muertos, así que hay una liberación de la palabra”, declaró a la televisión francesa en 2023.

Añadió que “la ficción era la única manera de dar cuenta de una época, de su relación con el pasado y con la historia”.

Dice que encontró un cartel de propaganda nazi en el ático de la casa familiar y envió una copia escaneada al poder judicial, según la denuncia.

Pero los demandantes afirman que el cartel tiene las mismas marcas de desgarro que uno conservado en una biblioteca de París, del cual se puede descargar una copia.

También envió al poder judicial una fotografía de tres personas, entre las que decía estar su madre, en una montaña en invierno, argumentando que mostraba “un claro apego a los valores deportivos defendidos por el Reich”.

Desprairies tiene una nueva novela publicada por otra editorial, titulada La Fille du Doute (La hija de la duda), que saldrá en francés la próxima semana.

Fuente: AFP.

Fotos: Grosby y archivo.

Temas Relacionados

Cecile DesprairiesOcupación nazi de FranciaNovela"La propagandista"

