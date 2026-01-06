Cultura

El Louvre anunció un aumento de visitantes en medio de una crisis por el robo y el paro de sus trabajadores

La afluencia al museo más visitado del mundo aumentó en comparación con el año anterior, mientras persisten las protestas sindicales por las condiciones laborales y se mantienen las investigaciones sobre el robo del pasado octubre

El Museo del Louvre registró
El Museo del Louvre registró un incremento de visitantes en 2025, y alcanzó los nueve millones pese a los desafíos sufridos

El Louvre recibió nueve millones de visitantes en 2025, 300.000 más que en el año precedente, informó el museo más visitado del mundo, que abrió este lunes parcialmente al público al decidir sus sindicatos continuar con la huelga por sus condiciones laborales tras el robo sufrido en octubre pasado.

El museo, que presume también de ser el más grande del mundo, había registrado un ligero descenso en su afluencia de público en el verano de 2024 debido, en parte, a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y terminó ese año con 8,7 millones de visitantes, frente a los 8,9 millones de 2023, un resultado que en 2025 logró mejorar al recibir a 100.000 personas más para admirar sus obras de arte.

El 73 por ciento de esos visitantes recibidos en 2025 procedían de fuera de Francia y, de ellos, aproximadamente el 40% procedían de países de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), según los datos facilitados por el Museo del Louvre.

Los visitantes mayores de edad procedentes de fuera del EEE pagarán 32 euros por entrar al Louvre a partir del próximo 14 de octubre, diez euros más que la tarifa general actual.

Unos tres millones de personas se beneficiaron con la entrada gratuita en 2025, entre ellos los grupos escolares, extraescolares, de enseñanza superior, así como los del sector social, sanitario y de discapacidad. El Louvre es gratuito para todos el primer viernes de cada mes a partir de las 18:00 horas (excepto en julio y agosto).

Una de las exposiciones temporales que atrajo a más público, a más de un millón de personas, fue Louvre Couture: objetos de arte, objetos de moda, abierta entre el 24 de enero y el 24 de agosto.

Le siguieron Una pasión china: La Colección Thiers, con más de 300.000 visitantes del 14 de mayo al 25 de agosto de 2025, y Figuras del loco: De la Edad Media al Romanticismo, con más de 250.000 personas, entre el 16 de octubre de 2024 y el 3 de febrero de 2025.

Este lunes, el museo permaneció parcialmente abierto con su “tour de obras maestras”, que incluye la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia, debido a la decisión de los trabajadores de continuar con la huelga que mantuvieron del 15 al 19 de diciembre pasado.

“Voto unánime en la asamblea general para continuar la huelga”, “la lucha continúa en 2026”, escribió el sindicato CGT-Louvre en su cuenta de Instagram.

Los sindicatos protestan por la falta de personal, en particular de seguridad, por el aumento de precios para los turistas no europeos y por el deterioro del edificio, que quedó patente en el robo de ocho joyas de la Corona francesa el 19 de octubre de 2025, que aún siguen desaparecidas.

Desde entonces, el museo ha estado sumido en una crisis reputacional, que se vio amplificada en noviembre pasado por el cierre de la Galería Campana, que alberga nueve salas de cerámica griega antigua, debido a la fragilidad de algunas vigas. Y días después, una fuga de agua dañó varios cientos de documentos de la biblioteca de antigüedades egipcias.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier.

