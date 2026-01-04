El resurgimiento del mercado del arte global: Christie’s y Sotheby’s anticipan un nuevo ciclo de expansión

Las casas de subastas Christie’s y Sotheby’s han proyectado para 2026 un aumento significativo en sus ventas globales, lo que sugiere una posible recuperación del mercado del arte tras tres años de contracción.

Durante 2025, Sotheby’s tuvo ventas totales de USD 7 mil millones, un incremento del 17 por ciento respecto a 2024, mientras que Christie’s de USD 6.2 mil millones, lo que representa un aumento del 6 por ciento en comparación con el año anterior.

Este repunte se produce después de un periodo de desaceleración en el sector, marcado por la incertidumbre económica global y la cautela de los coleccionistas. La reactivación de las ventas en las principales casas de subastas refleja un renovado interés de los compradores y una mayor disposición a invertir en arte y objetos de lujo.

La decisión de ambas firmas de publicar sus proyecciones responde a la necesidad de restaurar la confianza en el mercado, tras años en los que la pandemia y la volatilidad financiera afectaron la dinámica de las subastas internacionales.

“El sueño (la cama)” de Frida Kahlo fue vendido por 54,6 millones de dólares, un nuevo máximo histórico para obras de mujeres y artistas del continente (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

El contexto actual se enmarca en una competencia histórica entre Christie’s y Sotheby’s, que han buscado diversificar sus negocios para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

La adquisición de la casa de subastas de automóviles de alta gama Gooding por parte de Christie’s y la apuesta de Sotheby’s por el segmento de lujo son ejemplos de estrategias para captar nuevos públicos y ampliar su base de clientes.

Sotheby’s informó que sus ventas privadas alcanzaron USD 1.2 mil millones, una ligera disminución respecto a 2024, mientras que las ventas de bellas artes aumentaron un 15 por ciento, situándose en USD 4.3 mil millones. El resto de los ingresos provino de otras áreas de negocio.

Un Gustav Klimt excepcionalmente raro se vendió por USD 236 millones, estableciendo el récord como la obra moderna más cara adjudicada en subasta (REUTERS/Eduardo Munoz)

Por su parte, Christie’s registró ventas en subastas por USD 4.7 mil millones, un 8 por ciento más que en 2024, impulsadas en parte por los USD 234 millones generados por Gooding. Las ventas privadas de Christie’s se mantuvieron estables en $1.5 mil millones, superando ligeramente a su competidor.

Ambas compañías, al ser de propiedad privada, no están obligadas a revelar detalles exactos sobre su rentabilidad. No obstante, los volúmenes anunciados sugieren un mercado más dinámico y una mayor actividad comercial que en los años recientes.

Entre los hitos del año para Christie’s destacó la subasta de un maestro antiguo en Londres, donde el 1 de julio se vendió la obra de Canaletto Venecia, el regreso del Bucintoro en el día de la Ascensión (ca. 1732) por £31.9 millones (USD 43.9 millones), la segunda cifra más alta alcanzada por un maestro antiguo en la sede londinense de la casa.

"Venecia, el regreso del Bucintoro en el día de la Ascensión", de Canaletto (ca. 1732) se vendió por USD 43.9 millones

Sotheby’s inauguró su nueva sede en el edificio Breuer de Nueva York con una semana de ventas que incluyó piezas de la colección de Leonard Lauder. En ese contexto, un Gustav Klimt excepcionalmente raro se vendió por USD 236 millones, estableciendo el récord como la obra moderna más cara adjudicada en subasta y la segunda cifra más alta jamás pagada por una obra de arte en este formato.

La pintura más costosa vendida por Christie’s en el año fue No. 31 (Yellow Stripe) de Mark Rothko (1958), procedente de la colección de Robert F. y Patricia G. Ross Weis, que alcanzó USD 62.1 millones en Manhattan. No obstante, la casa señaló que sus tres principales ventas del año se realizaron de forma privada, un dato poco habitual en sus comunicados.

Sotheby’s reportó un crecimiento del 22 por ciento en su categoría de lujo, con ventas que sumaron USD 2.7 mil millones. La firma ha invertido en este segmento como parte de su estrategia para expandir el negocio y atraer nuevos clientes al mundo de las subastas. Christie’s, por su parte, indicó que sus ventas de bienes de lujo aumentaron un 17 por ciento, alcanzando USD 795 millones.

La pintura más costosa vendida por Christie’s en el año fue "No. 31 (Yellow Stripe)" de Mark Rothko

El director ejecutivo de Christie’s, Bonnie Brennan, afirmó que “la energía ha regresado a la sala de ventas, en línea y en todo el mercado”, y destacó una “confianza renovada a nivel mundial”. Por su parte, el responsable de Sotheby’s, Charles F. Stewart, subrayó el “claro impulso en nuestros mercados, impulsado por la llegada de colecciones de alta calidad que satisfacen la demanda récord de compradores”.

En un giro poco habitual, Christie’s comunicó que sus tres obras más valiosas del año no se vendieron en subasta pública, sino a través de transacciones privadas.