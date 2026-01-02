El director ruso Tugan Sokhiev es el elegido para dirigir el Concierto de Año Nuevo 2027 de la Filarmónica de Viena

La Orquesta Filarmónica de Viena designa a Tugan Sokhiev como director del Concierto de Año Nuevo 2027, fortaleciendo su apertura internacional (Foto: Tobias Hase/Vienna Philharmonic)

La Orquesta Filarmónica de Viena ha anunciado que el director ruso Tugan Sokhiev será responsable del Concierto de Año Nuevo 2027, consolidando una tendencia de renovación en la elección de maestros para este célebre evento. La elección mantiene la tradición de la orquesta de revelar el nombre del próximo director cada 1 de enero, subrayando el perfil internacional y la búsqueda de nuevas propuestas artísticas que la ha caracterizado en años recientes, como se vio con la selección en 2026 del canadiense Yannick Nézet-Séguin.

En la comunicación oficial distribuida por la Filarmónica de Viena durante su actual concierto de año nuevo, la institución destacó: “La colaboración artística de la orquesta con Tugan Sokhiev comenzó en 2009 durante una gira asiática en Seúl. A esto siguieron presentaciones conjuntas en conciertos de abono en Viena y en muchas otras ciudades del mundo. En 2025, además de conciertos de abono y una gira europea, Sokhiev dirigió por primera vez el Concierto de una Noche de Verano de la Filarmónica de Viena, así como el concierto de gala por el 200º aniversario de Johann Strauss, Jr.”.

En palabras de Daniel Froschauer, presidente de la Filarmónica de Viena, recogidas en el texto que acompañó el anuncio: “Tugan Sokhiev ha sido un íntimo amigo musical y personal desde 2009. Nuestras primeras actuaciones juntos fomentaron rápidamente una fuerte confianza y comprensión musical mutua, que se ha profundizado y desarrollado continuamente desde entonces”.

La tradición anual de anunciar al director del próximo Concierto de Año Nuevo reafirma el perfil global de la Filarmónica de Viena (Foto: EFE/ Filarmónica de Viena / Dieter Nagl)

La trayectoria de Tugan Sokhiev se construyó en escenarios de referencia mundial como la ópera Metropolitana de Nueva York y la ópera Estatal de Viena, lugares donde ha dirigido títulos destacados, incluidos estrenos de óperas como Iolanta de Chaikovski. Natural de Vladikavkaz -capital de la República de Osetia del Norte-Alania, al sur de la Rusia europea- se formó bajo la tutela de Ilya Musin en el Conservatorio de San Petersburgo y cuenta con una sólida reputación como promotor de nuevos talentos: “La formación de jóvenes músicos es una pasión particular de Tugan Sokhiev. Ha estado vinculado activamente con la Academia de la Filarmónica de Viena, y en 2016 fundó su propia academia de dirección en Toulouse”, detalló la orquesta.

Entre 2014 y 2022, Sokhiev ejerció simultáneamente como director musical y principal del Teatro Bolshoi de Moscú, y como titular de la Orquesta de Toulouse, hasta que en 2022 renunció a ambos cargos. El propio director explicó su decisión: “Me he visto forzado a elegir entre mi querida Rusia y mis queridos músicos franceses. Nunca he apoyado y siempre estaré en contra de conflictos de cualquier tipo”. Esta renuncia se produjo tras las presiones mediáticas para que se pronunciara en el contexto de la invasión rusa a Ucrania.

La relación de Sokhiev con la Filarmónica de Viena comenzó en 2009, y desde entonces, ha dirigido a la orquesta durante importantes presentaciones internacionales y eventos emblemáticos. Su carrera también lo vincula con la misma región de Rusia que Valery Gergiev, aunque Sokhiev ha mantenido una postura independiente respecto al régimen de Vladimir Putin.