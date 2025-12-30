Cultura

Innovación, arte e inteligencia artificial: cómo es el ambicioso plan que busca recuperar el fresco de Cimabue en Asís

Un equipo multidisciplinario explora nuevas soluciones tecnológicas para enfrentar el complejo reto de ensamblar miles de fragmentos originales y devolver al patrimonio italiano una obra clave del arte medieval

Guardar
La inteligencia artificial se emplea
La inteligencia artificial se emplea para reconstruir el fresco perdido de Cimabue en la Basílica de San Francisco de Asís tras los terremotos de 1997 - (AP Foto/Gregorio Borgia)

Un ambicioso proyecto científico busca devolver el esplendor perdido a uno de los tesoros del arte medieval italiano: el fresco de Cimabue en la Basílica de San Francisco de Asís.

Tres décadas después de que los terremotos de 1997 destrozaron la obra en decenas de miles de pequeños fragmentos, especialistas han decidido recurrir a la inteligencia artificial para intentar restaurar una sección prácticamente destruida, considerada un símbolo del patrimonio cultural nacional.

La tragedia de 1997 marcó un antes y un después en la historia de la Basílica de San Francisco de Asís, situada en el corazón de Umbría. Los potentes sismos, de magnitud 5,7 y 6,0, no solo cobraron la vida de cuatro personas, sino que también provocaron graves daños estructurales en este templo del siglo XIII, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El ciclo de frescos de Giotto, que narra la vida de San Francisco, fue una de las joyas afectadas. Entre las víctimas más notables del desastre se encontraba el fresco de Cimabue, una pieza maestra de transición al Renacimiento.

El proyecto científico liderado por
El proyecto científico liderado por la Galleria Nazionale dell’Umbria y la Universidad de Perugia busca reensamblar 120.000 fragmentos de la obra usando tecnología innovadora - (REUTERS)

El fresco, ubicado en una bóveda de la basílica, estaba compuesto por cuatro secciones triangulares curvas con las figuras de los evangelistas: san Juan, san Lucas, san Mateo y san Marcos.

Cada una se contextualizaba con inscripciones de regiones históricas —Asia, Grecia, Judea e Italia—, destacando la mención de “YTALIA” en grafía antigua, considerada de gran valor simbólico. En 2019, antes de asumir el Gobierno, Giorgia Meloni resaltó ese detalle como signo precursor de la conciencia nacional al afirmar que “siglos antes de la unidad nacional, el pintor italiano representó nuestra patria de esta manera, con la inscripción ‘YTALIA’”.

La devastación fue desigual. Las secciones correspondientes a san Juan, san Lucas y san Marcos se fracturaron en piezas relativamente grandes y pudieron ser reconstruidas por los restauradores. El caso de la parte dedicada a san Mateo fue mucho más complejo: colapsó por completo y se desintegró en unos 120.000 diminutos fragmentos.

Cada pieza fue recogida, escaneada y catalogada, aunque solo alrededor de treinta fragmentos volvieron al techo de la basílica, hoy cubierto por un panel curvo de color neutro que oculta la ausencia de la obra original.

Especialistas catalogaron y escanearon todos
Especialistas catalogaron y escanearon todos los fragmentos recuperados del fresco medieval, aunque solo una pequeña parte se ha podido reintegrar hasta ahora - (REUTERS)

El intento actual de reconstrucción está liderado por la Galleria Nazionale dell’Umbria de Perugia y el departamento de ingeniería de la Universidad de Perugia, con la participación de la Soprintendenza y restauradores de la basílica. La iniciativa partió del ministro de Cultura Alessandro Giuli, quien impulsó el proyecto tras visitar el templo en junio.

La meta es determinar si la inteligencia artificial puede enfrentar el desafío de reensamblar tantos fragmentos, guiándose por sus formas y colores. Según comentó Costantino D’Orazio, director de la Galleria Nazionale dell’Umbria, a The Art Newspaper: “La idea es ver si podemos encontrar la manera de reconstruir esa enorme cantidad de fragmentos a partir de su forma y color”.

El proyecto comenzó con un exhaustivo estudio de viabilidad, a cargo de alrededor de quince expertos de las tres instituciones, que se prolongará al menos durante seis meses.

El equipo trabaja sobre una fotografía de alta resolución del fresco tomada poco antes del terremoto de 1997, evaluando si es posible adaptar software ya existente o si será necesario desarrollar tecnología específica para un reto tan singular. Aunque la inteligencia artificial aportará nuevas herramientas, la decisión final sobre la reintegración de los fragmentos corresponderá a los restauradores de la basílica.

La devastación de los sismos
La devastación de los sismos de 1997 afectó gravemente a una de las joyas del patrimonio cultural italiano, incluida la sección dedicada a san Mateo - (REUTERS)

Paralelamente, los especialistas han avanzado en soluciones digitales para mejorar la comprensión y el acceso público al fresco perdido. La Galleria Nazionale ha colaborado con la empresa florentina Ikare, experta en imágenes arquitectónicas, para proyectar virtualmente la sección desaparecida sobre el panel neutro.

Con una inversión de 5.000 € destinada sobre todo al alquiler de los equipos de proyección, la imagen se exhibe en el crucero derecho de la basílica. Esta reconstrucción digital se generó a partir de la antigua fotografía de alta resolución.

Stefano Giannetti, cofundador de Ikare, explicó la complejidad del proceso: fue necesario identificar el ángulo exacto desde el cual se tomó la imagen original, considerar la curvatura de la bóveda y coordinar la proyección virtual con los fragmentos reales aún presentes en la estructura. “Para lograr un resultado consistente, tuve que activar y desactivar los colores en una larga serie de pruebas”, relató a The Art Newspaper.

El esfuerzo por restaurar el fresco de Cimabue va más allá de la tecnología: es un intento de recuperar la integridad y el valor espiritual de una obra que constituye parte esencial del patrimonio italiano.

Temas Relacionados

Fresco de CimabueBasílica de San Francisco de AsísInteligencia artificial en restauraciónPatrimonio cultural de ItaliaTerremotos en Umbría 1997Newsroom BUE

Últimas Noticias

Arteba anunció un cambio de fecha y su regreso a La Rural

El encuentro de arte contemporáneo más importante del país vuelve al centro ferial del barrio de Palermo tras cinco años

Arteba anunció un cambio de

El Museo del Prado batió su propio récord histórico de visitas

Por tercer año consecutivo, la institución española superó su máximo anual de público visitante

El Museo del Prado batió

Del sex appeal a la extrema derecha, Brigitte Bardot simbolizó una Francia en transformación

En las décadas posteriores a convertirse en una megaestrella, la actriz francesa se hizo tan conocida por su política como lo había sido por su carrera actoral

Del sex appeal a la

Veinte grandes frases del poder en 2025: las entrevistas de Infobae en Política, Economía y Mundo

En un libro electrónico de acceso gratuito, aparecen las palabras de María Corina Machado, el analista Pablo Semán, el exembajador estadonidense Marc Stanley, el empresario Martín Varsavsky y muchos otros. Resumen el tono de confrontación y cambio que atravesó el país y a la región. Se lee en cualquier dispositivo

Veinte grandes frases del poder

Tras ser devastado por los bombardeos, el teatro de Mariúpol reabrió sus puertas en Ucrania ocupada

El teatro principal, destruido por los bombardeos en 2022, volvió a dar un espectáculo el domingo en el este de Ucrania controlado por Rusia

Tras ser devastado por los
DEPORTES
Lionel Messi posó con una

Lionel Messi posó con una camiseta del fútbol argentino y causó furor: “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo”

Infantino confirmó que la FIFA estudia cambiar la regla del offside: la revolución para hacer “un juego más ofensivo”

La decisión que tomó Ander Herrera tras la finalización de su contrato con Boca Juniors

Los lujos de Pablo Aimar en un partido a beneficio: su ocurrencia ante la pregunta sobre los chicos que no lo vieron jugar

La furia de la estrella del ajedrez Magnus Carlsen por dos errores “impactantes”: golpe a la mesa y salto tras una falla

TELESHOW
Filtraron los chats que comprometen

Filtraron los chats que comprometen a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, con Claudia Ciardone: “Quiero verte”

Beto Casella es la nueva figura de América TV: la bienvenida al canal en medio de tensiones tras su salida de Bendita

La explosiva versión de una infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara con Claudia Ciardone: la reacción de la conductora

El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

INFOBAE AMÉRICA

Kim Jong-un supervisó el desarrollo

Kim Jong-un supervisó el desarrollo de lanzacohetes avanzados y amenazó con “aniquilar al enemigo”

El Consejo Nacional Electoral de Honduras advirtió que no permitirá que se “fracture el orden constitucional”

Tailandia acusó a Camboya de violar el alto el fuego con el sobrevuelo de más de 250 drones

De suciedad urbana a abono rural: cómo la Manchester victoriana convirtió el auge industrial y los desechos en un problema nacional

El planeta TOI-561 b asombra a los expertos: cómo sobrevive su atmósfera en un mundo de magma y calor extremo