Ricky Maravilla contó una increíble anécdota sobre un encuentro que habría tenido con Mick Jagger: “¿Cómo conocés mis temas?"

En un singular testimonio, el bailantero reveló un cruce inédito y del que no hay otros testimonios ni documentación. Su relato en video en el stream “La Cumbiera” que conduce Marcela Baños

La increíble anécdota que contó Ricky Maravilla sobre un encuentro con los Rolling Stones

Una anécdota inédita sobre el inesperado encuentro entre Ricky Maravilla y los Rolling Stones salió a la luz recientemente, cuando el popular cantante argentino compartió en el programa “La Cumbiera” del stream La Canchita TV, conducido por Marcela Baños, los detalles de aquella vez que fue invitado por el entonces presidente Carlos Menem durante la primera visita de la banda británica a la Argentina, en 1995. El testimonio, hasta ahora desconocido y sin registros documentales, aporta una perspectiva personal sobre un momento que marcó un punto de inflexión en la cultura popular del país.

Ricky Maravilla recordó el episodio en tono distendido: “Pablo me recordó aquí la anécdota con el expresidente Carlos Menem, la cual sale en la serie”, comenzó, en referencia a su celebrado paso por la ficción “Menem” y su reconocida relación con el entonces mandatario. Pero lo mejor de su relato, fue un encuentro con los Rolling Stones en un salón de la zona de Florida y Avenida Córdoba: “Nos sorprendían los lugares, no eran siempre... O sea, no en Olivos, no en la Casa Rosada, era un salón fastuoso. Uno de los salones recuerdo que estaba allá por la calle Florida y Avenida Córdoba, por ahí. Y yo de repente veo a los Rolling ahí frente mío, como así, como en este momento”, relató el cantante durante su participación en el stream, en el que también estaba su colega Antonio Ríos, que no podía ocultar la risa.

Ricky Maravilla en pleno relato
Ricky Maravilla en pleno relato de su encuentro con Mick Jagger, que hasta ahora nadie había conocido

La sorpresa fue mayor cuando llegó el momento del primer intercambio con Mick Jagger, marcado por la dificultad idiomática y el humor: “Me decían: ¿Micky? ‘No, Ricky’. ¿Micky? ‘No, Ricky’. Y de repente me encuentro conversando... Conversando, bah,... Un inglés tarzanesco yo, ¿no?”, contó Ricky Maravilla ante la risa de la conductora. Después, agregó un apartado que habría tenido con Jagger: “Había un traductor ahí... que le gustaban los temas míos y le digo: ‘¿cómo conocés mis temas?’. ‘No, porque yo escuché los temas tuyos.’ Y yo le dije: ‘también: yo soy un fanático de ustedes, de los Rolling’, porque en la época de estudiante mía salieron los Beatles, los Rolling, con todo. Imaginá que tengo un recuerdo hermoso. Eh, lo importante es que tuve esa... ese encuentro tan hermoso con los Rolling, con Mick”, completó el protagonista, quien destacó el impacto personal de ese cara a cara.

Mientras la voz de Ricky Maravilla reverbera desde la experiencia personal, los registros históricos proporcionan el contexto más amplio. Según reconstruyó Juan Bautista “Tata” Yofre en Infobae, la llegada de los Rolling Stones en febrero de 1995 activó una maquinaria diplomática y logística sin precedentes en el país: funcionarios argentinos, diplomáticos británicos y figuras destacadas del deporte y la cultura local participaron de encuentros oficiales y privados en la Quinta de Olivos, la residencia del embajador británico y los pasillos del estadio de River Plate, donde la banda brindó cinco conciertos que reunieron a 300.000 fanáticos.

Carlos Menem con los Rolling
Carlos Menem con los Rolling Stones en febrero de 1995 (EM/JP)

Aquellos días, los anfitriones enfrentaron desafíos inesperados, como la preocupación por una posible intervención policial en los hoteles debido a antecedentes con otros artistas. Estas situaciones, según el mencionado artículo de Infobae, se resolvieron tras gestiones de alto nivel para garantizar la privacidad de los músicos. Entre los episodios más recordados, figuran el ambiente distendido en los jardines de la embajada británica y el tono protocolar de la audiencia con Carlos Menem, en la que hubo detalles pintorescos como los regalos de cajas de habanos a Ron Wood y los demás integrantes del grupo. “Le vengo a decir que mi caja se terminó… Traiga unos habanos para los muchachos”, evocó Wood, según reconstruye la crónica.

La anécdota inédita que relató Ricky Maravilla (aquí, como Ripley, habrá que decir “créase o no”), junto a las crónicas periodísticos, perfila lo que fue una semana inigualable en la memoria colectiva y una ciudad vibrando ante el fenómeno global de los Rolling Stones.

Durante una de esas charlas en los salones de Olivos, Mick Jagger expresó su sorpresa acerca del nivel de fama que tenían en tierras argentinas. Ante la respuesta de Ricky Maravilla, se evidencia por lo menos el asombro genuino de la superestrella y el orgullo de quien, desde joven, seguía el pulso de la legendaria banda.

