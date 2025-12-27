Rafael, Calder, Frida Kahlo y Damien Hirst, protagonistas de las grandes muestras de arte en 2026

Los museos internacionales presentan en 2026 una programación ambiciosa con grandes exposiciones dedicadas a artistas clave como Rafael, Frida Kahlo y Zurbarán

Tras un sólido 2025 para los museos, 2026 llega con una programación especialmente ambiciosa que invita a viajar a los grandes centros de arte del mundo para conocer más sobre una ecléctica nómina de artistas: desde maestros del Renacimiento, a íconos de la modernidad y figuras clave del arte contemporáneo como Rafael, Frida Kahlo, Zurbarán, Rothko o Ana Mendieta.

Raphael: Sublime Poetry, en el Metropolitan Museum of Art (29 de marzo–28 de junio de 2026)

La primera gran retrospectiva de Rafael en Estados Unidos reúne más de 200 obras entre pinturas, dibujos y otras que piezas que muestran la extraordinaria creatividad del maestro renacentista. El recorrido abarca toda la trayectoria del artista, que en su corta vida –37 años–, alcanzó un gran éxito como pintor, diseñador y arquitecto.

The 90s, en la Tate Britain (8 de octubre de 2026-14 febrero 2027)

Comisariada por el editor y estilista Edward Enninful, esta exposición analiza la década de los noventa como un momento clave de transformación cultural en el Reino Unido. Arte, moda, música y fotografía se entrelazan en un relato que combina obras de arte de Damien Hirst, Gillian Wearing o Yinka Shonibare, con imágenes de los fotógrafos de moda Juergen Teller o Corinne Day y diseños de Alexander McQueen o Vivienne Westwood.

Metamorphoses, en el Rijksmuseum (6 de febrero-25 de mayo de 2026) y Galleria Borghese (22 de junio-20 de septiembre de 2026)

El Rijksmuseum y la Galería Borghese unen sus fuerzas para dar a luz una muestra inspirada en el texto de Ovidio, con un ambicioso proyecto que reúne más de 80 obras maestras que viajan del Renacimiento al siglo XX. Tiziano, Caravaggio, Rubens, Rodin o Brancusi dialogan en torno a los grandes temas de la mitología clásica.

Rijksmuseum y Galleria Borghese colaboran en 'Metamorphoses', muestra conjunta que examina la mitología clásica a través de 80 obras de artistas como Tiziano, Caravaggio y Rodin

Zurbarán, en la National Gallery (2 de mayo-23 de agosto de 2026)

La maestría de Francisco de Zurbarán en la pintura sacra y el bodegón desembarcan en Londres con la primera gran exposición monográfica del pintor español en el Reino Unido. La muestra contará con medio centenar de pinturas procedentes del Louvre, el Prado o el Art Institute of Chicago y ofrecerá una amplia panorámica del trabajo de uno de los nombres fundamentales del barroco español.

Frida: The Making of an Icon, en la Tate Modern (25 de junio de 2026-3 de enero de 2027)

El museo británico indaga en cómo la artista mexicana se ha convertido en un ícono mundial con una exposición integrada por más de 130 obras, documentos y fotografías que rastrea cómo Kahlo construyó múltiples identidades y se convirtió en un ícono cultural global. El recorrido aborda su influencia en generaciones posteriores y el papel de las mujeres artistas en el siglo XX.

Rothko, en el Palazzo Strozzi (14 de marzo-23 de agosto de 2026)

El museo italiano celebra la especial relación de Mark Rothko con Florencia con una retrospectiva que revisa la obra del artista estadounidense con la tradición artística florentina desde una perspectiva histórica y espiritual. La muestra está comisariada por Christopher Rothko y Elena Geuna, contará con 70 piezas de grandes museos y se extenderá a otros espacios como el Museo de San Marco, donde dialogará con los frescos de Fra Angelico.

Calder. Rêver en Équilibre, en la Fundación Louis Vuitton (15 de abril-15 de agosto de 2026)

Esta gran exposición conmemora medio siglo de la muerte de Alexander Calder en París, con una exposición que reúne 300 obras, desde sus primeras obras en los años veinte hasta el final de su carrera en la década de los setenta. Móviles, esculturas y dibujos muestran su búsqueda constante del equilibrio, el movimiento y la poesía espacial del popular artista.

Móviles icónicos, esculturas y dibujos originales ilustran la evolución del lenguaje artístico de Alexander Calder a lo largo de cinco décadas

Ana Mendieta, en la Tate Modern (15 de julio de 2026-17 de enero de 2027)

Filmes, fotografías, esculturas y obras tempranas, conforman la primera gran retrospectiva que el Reino Unido dedica a Mendieta. Entre las obras se puede ver su célebre Silueta Series y muestran el peculiar vínculo de la artista con la naturaleza, así como la vigencia de su obra sobre identidad, cuerpo y pertenencia.

Jan van Eyck, en la National Gallery (21 de noviembre de 2026-11 de abril de 2027)

Por primera vez en la historia, la National Gallery reúne todos los retratos atribuidos a Van Eyck en una exposición irrepetible. La muestra permite redescubrir el estilo del maestro flamenco que abrió las puertas a una nueva era del realismo, y un estilo icónico que ha convertido sus cuadros en imágenes vivientes.

Félix González-Torres: Sweet Revenge, en el Museo Reina Sofía (27 mayo-12 octubre de 2026)

Esta exposición recorre la obra del cubano Félix González-Torres (Guáimaro, Cuba 1957- Miami 1996), a través de algunos de sus principales trabajos e instalaciones, que ejercieron una influencia fundamental en varias generaciones de artistas. Y traza un retrato social de la década de los noventa en Estados Unidos, del ascenso del conservadurismo moderno y de la tardía respuesta a la epidemia del sida, enfermedad por la que falleció el artista.

Fuente: EFE.

Fotos: archivo.