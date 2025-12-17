Nicolas Sarkozy arrasa con su libro sobre la vida en prisión y desata debate político

"Diario de un prisionero" ya es un est seller en Francia. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha logrado un éxito editorial rotundo con su más reciente libro, a pesar de enfrentar múltiples procesos judiciales. Su obra, escrita tras pasar tres semanas en prisión, ha alcanzado las 100.000 copias vendidas en menos de una semana, según informó la editorial Fayard. Este fenómeno editorial se produce en un contexto en el que Sarkozy, de setenta años, continúa siendo una figura influyente en la política francesa y un autor prolífico.

El libro, titulado “Diario de un prisionero” (Le journal d’un prisonnier), narra la experiencia de Sarkozy durante su breve estancia en la prisión de La Santé, en París, donde permaneció veinte días tras ser condenado a cinco años de cárcel por financiación ilegal de campaña vinculada al régimen de Moamer Kadhafi. Aunque la sentencia fue de mayor duración, un juez ordenó su liberación bajo condiciones tras menos de un mes de reclusión. La obra, de 216 páginas, describe las dificultades cotidianas que enfrentó, como el ruido y la baja calidad de la comida, pero también ha generado debate por su contenido político.

En el texto, el exlíder de Los Republicanos revela una conversación con la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen y sugiere la posibilidad de una alianza entre la derecha tradicional y el partido antiinmigración de Le Pen. Sarkozy escribe: “El camino para reconstruir la derecha solo puede darse con el espíritu de unidad más amplio posible, sin exclusiones ni anatemas”. Esta declaración ha sido interpretada como una apertura inédita hacia la extrema derecha francesa.

La editorial Fayard celebró en la red social X: “‘Diario de un prisionero’ vendió 98.610 ejemplares en solo unos días tras su lanzamiento en librerías. ¡Un número uno fenomenal!”. La gira nacional de Sarkozy para presentar la obra ha congregado a numerosos seguidores, consolidando su posición como referente en el debate público.

Sarkozy ha sido condenado en dos causas adicionales: una por financiación ilegal de campaña y otra por corrupción y tráfico de influencias. Además, tanto él como su esposa, Carla Bruni, enfrentan la posibilidad de un nuevo juicio por presuntamente intentar sobornar a un testigo clave en el caso de financiación libia, con la supuesta colaboración de un conocido paparazzi. Ambos niegan cualquier irregularidad.

En el libro, Sarkozy recurre a una estrategia inusual: se compara con el capitán Alfred Dreyfus, célebre víctima de una de las mayores injusticias judiciales de la historia francesa, para reforzar su imagen de perseguido. Esta equiparación busca transformar la condena y encarcelamiento del exmandatario en un símbolo de lucha contra la injusticia. Dreyfus (1859-1935), fue condenado erróneamente por alta traición y enviado al exilio durante más de cuatro años en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa. No obstante, Sarkozy reconoce la diferencia fundamental: él solo pasó veintiún días en la prisión de La Santé, en el centro de París, y no sufrió el largo destierro de Dreyfus.

El texto de Sarkozy insiste de manera reiterada en el concepto de “injusticia” y sus derivados, que aparecen más de ochenta veces a lo largo de la obra.

El libro no se limita a ser un testimonio escrito bajo el impacto inmediato de la condena. Para Sarkozy, constituye una herramienta en su batalla legal y un instrumento político diseñado para consolidar su reputación como víctima inocente.

Uno de los aspectos que más interés despierta entre los lectores es la descripción de la vida carcelaria desde la perspectiva de un antiguo “hiperpresidente” convertido en empresario, conferencista y autor de bestsellers. La obra detalla la cotidianidad de la reclusión: el colchón rígido, el espejo colocado tan bajo que obliga a contorsionarse para lavarse, las bandejas de comida que “le revuelven el estómago”, el ruido constante y la imposibilidad de ver el cielo. En suma, Sarkozy retrata la rutina que comparten miles de presos en Francia.

Desde que dejó la presidencia tras un solo mandato, Sarkozy se ha mantenido activo como estratega en la derecha francesa y ha publicado varias memorias y ensayos políticos. Entre sus títulos recientes figuran “La era del combate” (2023), “La era de las tormentas” (2020) y “Pasiones” (2019).