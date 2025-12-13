La estatua de Rocky se trasladará a su origen: las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia (Crédito: @MooMooAway)

El miércoles se dio la aprobación preliminar para trasladar la estatua de Rocky, que los habitantes de Filadelfia han adoptado como símbolo de su ciudad durante casi medio siglo, de regreso a la parte superior de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia.

Creada por primera vez en 1980 para la película Rocky III (1982), la estatua ha tenido varios hogares en la ciudad, ha atraído a millones de turistas y provocado conversaciones tan filosóficas como “¿Qué es el arte?”.

Según el plan, la estatua, actualmente ubicada en el nivel de la calle al lado de las escaleras del museo, pasará la primavera y el verano de 2026 en exhibición dentro del museo antes de mudarse a un lugar permanente en la parte superior de las escaleras, donde Rocky Balboa entrenó en la película original.

Creative Philadelphia, la junta de arte de la ciudad, anunció que descartó un plan anterior para entregar la estatua al mismísimo Rocky, Sylvester Stallone, y colocar un molde diferente en la escalinata, tras la “contundente y sincera respuesta del público”. (Una tercera estatua de Rocky, hecha con el mismo molde, se exhibe en el aeropuerto de Filadelfia).

Sylvester Stallone posa con la estatua de "Rocky" frente al Museo de Arte de Filadelfia en septiembre de 2006 (Foto: REUTERS)

Cuando la estatua se exhibió por primera vez afuera del museo, algunos amantes del arte se sorprendieron, pues la vieron como un elemento de utilería cinematográfica indigno de un lugar en una institución que conserva obras de Cézanne y Picasso.

Ese sentimiento no ha desaparecido. Durante una sesión de comentarios públicos en una reunión el miércoles, un miembro del público expresó su preocupación de que “esto también podría convertir la parte superior de la escalinata del museo de arte en un centro de visitantes al estilo de ‘Rocky’”.

Pero opiniones de ese tipo nunca han impedido que la gente haga cola día y noche para sacarse fotos con Rocky, y no con Los girasoles de Vincent Van Gogh o La clínica Gross, de Thomas Eakins, que se pueden encontrar en el interior.

Marguerite Anglin, directora de arte público de Creative Philadelphia, dijo en la reunión que, por una vez, todos los interesados ​​clave (la alcaldesa, el museo, el departamento de parques y recreación de la ciudad y el centro de visitantes) estaban “unidos en la creencia de que esta es la ubicación correcta a largo plazo para la estatua y el momento adecuado para que la ciudad lo haga realidad”.

Cherelle Parker, la alcaldesa, dijo en una declaración leída en la reunión: “Mucho más que un elemento de utilería cinematográfica, la estatua de Rocky se ha convertido en una piedra de toque cultural que refleja los valores, la determinación y el espíritu que definen a esta ciudad”.

Sylvester Stallone posa con el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, frente a la estatua de Rocky en el Museo de Arte de Filadelfia para una sesión fotográfica de "Creed II", en 2018 (Foto: AP / Michael Pérez)

El Sr. Stallone no respondió a una solicitud de comentarios a través de su agencia de talentos.

La primera película de Rocky, estrenada en 1976, ganó el Óscar a la mejor película. En una escena memorable, Rocky, un boxeador veterano, concluye un montaje de entrenamiento con la canción principal de la película, Gonna Fly Now, subiendo corriendo las escaleras del museo de arte y levantando los brazos en señal de celebración con el horizonte de Filadelfia de fondo.

La escultura, que representa al boxeador ficticio con el torso desnudo, en traje de boxeo y guantes, y con las manos en alto, fue realizada por A. Thomas Schomberg en 1980.

Se colocó por primera vez en la escalinata del museo durante el rodaje de Rocky III. En la escena, Rocky se encuentra con Clubber Lang, un boxeador interpretado por Mr. T, durante la inauguración de la estatua.

En 1982, la estatua, que aún no era considerada “arte” por la mayoría de quienes ocupaban puestos de autoridad, fue trasladada al sur de Filadelfia y exhibida afuera del Spectrum, el estadio de baloncesto y hockey de la ciudad.

Regresó temporalmente a lo alto de las escaleras varias veces, incluso en 1987 para la película Mannequin, en 1990 para el rodaje de Rocky V y en 1993 para el rodaje de Filadelfia.

Los fans siempre clamaban por que el verdadero hogar permanente de la estatua fuera el museo de arte. En 2006, regresó, aunque no en la parte superior de las escaleras, sino cerca de la base. Con el nuevo plan, volvería a la parte superior de las escaleras, un lugar aún más fotogénico para los turistas deseosos de posar con los brazos en alto.

La Comisión de Arte de Filadelfia abordó la propuesta el miércoles.

(Crédito: @MooMooAway)

Algunos miembros del público pidieron que se prestara más atención a una estatua en el sur de Filadelfia de un verdadero boxeador de la ciudad, Joe Frazier, mientras que otros expresaron su preocupación de que no todos los que querían ver la estatua de Rocky podrían llegar a la parte superior de las escaleras.

Los funcionarios enfatizaron que las opiniones sobre la estatua habían evolucionado.

La comisión dio al plan su aprobación preliminar con una votación de 3-1 y dos abstenciones.

El Museo de Arte se trasladó a su actual sede neoclásica, un símbolo de la ciudad, en 1928. Incluye obras de Rubens, Renoir, Cézanne, Duchamp y Oldenburg.

Y a ellos ahora se une Rocky.

Fuente: The New York Times