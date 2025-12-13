Cultura

Cuando Héctor Alterio se despidió de Buenos Aires: “Veo un muchachito flacucho y narigón andando por Chacarita”

Entre marzo y abril de 2023, el legendario actor argentino interpretó el unipersonal “A Buenos Aires” y fue distinguido como “personalidad emérita de la cultura” en una emotiva ceremonia

Entre marzo y abril de 2023, Héctor Alterio se despidió de los escenarios porteños con el unipersonal 'A Buenos Aires'

El último adiós de Héctor Alterio a Buenos Aires, su querida ciudad natal, quedó marcado por una emotiva ceremonia en la que fue distinguido como personalidad emérita de la cultura en el entonces Centro Cultural Kirchner, hoy Palacio Libertad, y por su despedida de los escenarios porteños con el unipersonal A Buenos Aires.

A sus noventa y tres años, el actor regresó a la Argentina en marzo de 2023 para ofrecer una serie de funciones en el Teatro Astros, cerrando así un ciclo vital y artístico que abarcó casi medio siglo de exilio y reencuentros. Y luego, durante la tarde del martes 11 de abril, el Ministerio de Cultura de la Nación lo homenajeó con una placa entregada por el ministro Tristán Bauer, en un acto que reunió a figuras destacadas como Gastón Pauls, quien ofició de maestro de ceremonias, y a personalidades del cine, el teatro y la música, entre ellas Marcelo Piñeyro, Ricardo Darín, Eduardo Blanco, Eleonora Wexler, Víctor Laplace y Gerardo Romano.

El entonces Ministerio de Cultura de la Nación distinguió a Héctor Alterio como "Personalidad emérita de la cultura"

El homenaje incluyó presentaciones musicales de Rodolfo Mederos, Adriana Varela, Marcelo Balsells, Juan Esteban Cuacci y Marcelo Macri. Mederos interpretó un solo de bandoneón de “Nunca tuvo novio”, mientras que Balsells cantó “El corazón al sur” acompañado por Cuacci, y Varela dedicó “Malena” a la hija del actor, Malena Alterio.

En su discurso, el entonces ministro de Cultura Tristán Bauer subrayó la trascendencia de Héctor Alterio para la cultura argentina: “Para nosotros, para todos los que estamos aquí, para los argentinos, para las argentinas, es un orgullo verdadero esta entrega. Ustedes lo saben, cuando un artista, un actor, una actriz, una bailarina, una cantante sale al escenario lo transforma todo. Con tu sola presencia por lo que es tu vida, tus trabajos, transformaste el aire aquí cuando entraste. Una vez la Argentina te dio la espalda, conociste el exilio, lo viviste con una dignidad extraordinaria. Hoy que estamos conmemorando los 40 años de la democracia, te recibimos una vez más en tu país. Quiero que sepas que te queremos muchísimo, que te debemos muchísimo, que sos parte de nuestra historia, parte de nuestra memoria, y que estás y estarás siempre en nosotros”.

Héctor Alterio, rodeado de dos legendarios actores argentinos: Pepe Soriano (izq.) y Ricardo Darín (der.)

Al recibir la distinción, Héctor Alterio compartió unas palabras cargadas de emoción: “Han pasado 93 años y los recuerdos se agolpan, se mezclan, se distorsionan. Veo un muchachito flacucho y narigón andando en bicicleta por el barrio de Chacarita que encontró el modo de hacerse un lugar en ese vasto mundo haciendo que la gente se divierta con sus payasadas. Y así fue como los personajes me ayudaron a encubrir la timidez y lo siguen haciendo. (...) Así pasaron mis 93 años. Estoy contento de lo que he vivido. Dicen, y es verdad, que estoy en tiempo de descuento. No sé si saben que tuve un tío que fue un gran arquero de fútbol. Espero que como él atajar varios penales todavía y seguir jugando todo lo que pueda. Gracias a esta profesión y al amor de todos ustedes”.

Alterio y su amor por Buenos Aires

La despedida de Héctor Alterio de los escenarios porteños se concretó con el espectáculo A Buenos Aires, dirigido y escrito por Ángela Bacaicoa, su compañera de vida. La obra, que contó con la dirección musical y el piano de Juan Esteban Cuacci, hilvanaba tangos y textos de autores como León Felipe, Cátulo Castillo, Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, Hamlet Lima Quintana y Eladia Blázquez.

El espectáculo 'A Buenos Aires', dirigido por Ángela Bacaicoa, evocó el exilio de Héctor Alterio en 1974

El espectáculo, siempre a sala llena, evocó el viaje de Alterio a España en 1974, cuando debió exiliarse tras ser amenazado por la Triple A, y su imposibilidad de regresar a la Argentina en ese momento. El crítico Diego Rojas describió el estreno de la obra en Infobae Cultura: “A sala llena, Héctor Alterio estrenó su obra-despedida de su público argentino en la primera función de 12 que tendrán lugar en el teatro Astros. Acompañado por Juan Esteban Cuacci (excelente en todo momento con su piano y dándole pie al maestro Alterio para hilvanar juntos el espectáculo), el actor de La historia oficial ubica históricamente el comienzo del show en la Buenos Aires de 1974 y, con mayor precisión, Ezeiza, desde donde debía partir hacia Madrid por un compromiso teatral. Claro, de la capital española ya no podría volver debido a que la Triple A de José Luis López Rega lo habían inscripto en sus listas de la muerte, y le prometían el asesinato de animarse a regresar”.

Rojas también destacó el recitado de tangos por parte de Alterio: “El recitado a la Goyeneche que Alterio hace de tangos de Cátulo Castillo como ‘A Homero’; ‘El último organito’ de Homero Manzi o ‘Al mundo le falta un tornillo’, de Enrique Cadícamo, entre otros. El fraseo de Alterio sobre la música del piano logra un efecto estético poderoso y emotivo, comenzando un viaje a la melancolía (pero no la tristeza) que irá incrementándose”.

