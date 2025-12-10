Joan Baez rejuvenece junto a Taylor Swift y Jesse Welles: “Necesitamos nuevos himnos”

Joan Baez - Be Of Good Heart

La legendaria cantante folk estadounidense Joan Baez declaró que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la impulsó a volver al estudio, donde acaba de grabar una canción de protesta.

El ícono de los años sesenta, famosa activista contra la guerra y por la justicia social, aparecerá en un dueto con el cantante folk estadounidense Jesse Welles, interpretando su tema anti-Trump “No Kings”. “Me encanta cantar con gente más joven, y esa canción es perfecta para mi voz. Fue un verdadero placer”, dijo la artista de 85 años en París. “Es algo fresco, y él tiene 33 años y está escribiendo estas cosas, y no he escuchado nada igual”, añadió sobre Welles, oriundo de Arkansas, con quien ha actuado varias veces.

Joan Baez regresa al estudio a los 85 años para grabar una canción de protesta contra Donald Trump

“Lo que se necesita es un himno, algo que todos puedan cantar. No tienen que preocuparse por todas las estrofas. Solo canten la parte de ‘No Kings, no Kings, no Kings’”, agregó la activista pacifista.

Además de escribir sobre Trump y el multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein, otro lanzamiento reciente de Welles es “Join Ice”, que se burla del reforzado departamento de Inmigración y Control de Aduanas. El cantautor de cabello desordenado, conocido por sus letras ingeniosas y voz nasal, invita a comparaciones inmediatas con el ex de Baez, Bob Dylan.

La icónica cantante folk une su voz a Jesse Welles en el tema anti-Trump 'No Kings', que se lanzará en los próximos días

“No hay comparación, así que no pretendería que la hubiera, pero ¿similitudes? Por supuesto”, dijo Baez. “Pero me alegra mantener a Bob Dylan en el pedestal donde pertenece”.

La historia de amor con Bob Dylan

La historia de amor entre Baez y Dylan volvió a estar en el centro de atención en la biopic Un completo desconocido, protagonizada por Timothée Chalamet. Baez se mostró en general satisfecha con su interpretación por parte de la actriz Monica Barbaro, quien la consultó varias veces durante su investigación.

“La película fue algo enorme”, explicó Baez, y dijo que ahora la reconocen mucho más en la calle. “Hubo un gran aumento y todavía continúa”.

Monica Barbaro interpreta a Joan Baez junto al Dylan de Chalamet en "A Complete Unknown"

Dos de las artistas femeninas más grandes del mundo —Lana Del Rey y Taylor Swift— también han ayudado a presentar a Baez a nuevas audiencias más jóvenes. Swift llevó a Baez al escenario durante una parada en California en 2015, mientras que Lana Del Rey ha cantado con ella y luego escribió en 2021 una canción sobre su noche juntas, “Dance Till We Die”.

Elogió a la “muy dulce” Taylor Swift, de quien dice “siempre está donando su dinero”. Dijo que al principio era escéptica sobre tocar con Lana Del Rey porque sus fans adolescentes serían demasiado jóvenes para conocerla en su apogeo, cuando compartía escenarios con Martin Luther King o lideraba protestas contra la guerra de Vietnam. “Ella dijo: ‘Bueno, deberían conocerte’. La amé por eso”, explicó Baez. “De las jóvenes compositoras, es mi preferida para escuchar”.

El documental 'Joan Baez: I Am a Noise' revela las luchas personales de la artista con la depresión y el abuso

Legado honesto

Cuando no se preocupa por la democracia estadounidense, se entrega a su pasión por la pintura o cuida a sus gallinas en su casa del sur de California, el enfoque de Joan Baez en los últimos años ha sido publicar material más autobiográfico.

Abrió sus archivos personales de video para el documental de 2023 Joan Baez: I Am a Noise, en el que reveló sus luchas con la depresión, el abuso de sustancias y su creencia de que sufrió abuso infantil por parte de su padre, físico. Tras escribir dos memorias, su última contribución es un libro de poemas, recopilados de trozos de papel, cuadernos y viejas computadoras, todos compuestos a lo largo de décadas.

Algunos de ellos fueron escritos durante su época luchando con el trastorno de identidad disociativo, una condición en la que quienes la padecen asumen múltiples personalidades.

El regreso de Trump a la política inspira a Joan Baez a volver a la música con un mensaje de resistencia

“Ahora puedo escribir poesía, pero había algo especial en la forma en que se escribía desde voces internas aquí y no pueden volver”, dijo. Aunque sufre pesadillas y a veces le cuesta mantener fuera la “oscuridad y la tristeza”, dice que su última década ha sido la más feliz. “¿No es una locura?”, se rio. “Por la razón que sea, estoy dejando ir muchas cosas. A los 85, ¿a quién le importa?”

Hizo su última gira en 2019 y ya no toca la guitarra. “Realmente quiero dejar un legado honesto, ya sean los poemas, la música, el documental. Voy a cerrarlo de una manera honesta”, dijo.

Fuente: AFP

Fotos: Reuters/ Carlin Stiehl; EFE/ Javier Etxezarreta; archivo.