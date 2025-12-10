Cultura

Joan Baez rejuvenece junto a Taylor Swift y Jesse Welles: “Necesitamos nuevos himnos”

A los 85 años, la legendaria cantautora folk estadounidense grabó una canción de protesta contra Donald Trump. “Estoy dejando de lado muchas cosas. A los 85 años, ¿a quién le importa?“, razona

Guardar
Joan Baez - Be Of Good Heart

La legendaria cantante folk estadounidense Joan Baez declaró que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la impulsó a volver al estudio, donde acaba de grabar una canción de protesta.

El ícono de los años sesenta, famosa activista contra la guerra y por la justicia social, aparecerá en un dueto con el cantante folk estadounidense Jesse Welles, interpretando su tema anti-Trump “No Kings”. “Me encanta cantar con gente más joven, y esa canción es perfecta para mi voz. Fue un verdadero placer”, dijo la artista de 85 años en París. “Es algo fresco, y él tiene 33 años y está escribiendo estas cosas, y no he escuchado nada igual”, añadió sobre Welles, oriundo de Arkansas, con quien ha actuado varias veces.

Joan Baez regresa al estudio
Joan Baez regresa al estudio a los 85 años para grabar una canción de protesta contra Donald Trump

“Lo que se necesita es un himno, algo que todos puedan cantar. No tienen que preocuparse por todas las estrofas. Solo canten la parte de ‘No Kings, no Kings, no Kings’”, agregó la activista pacifista.

Además de escribir sobre Trump y el multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein, otro lanzamiento reciente de Welles es “Join Ice”, que se burla del reforzado departamento de Inmigración y Control de Aduanas. El cantautor de cabello desordenado, conocido por sus letras ingeniosas y voz nasal, invita a comparaciones inmediatas con el ex de Baez, Bob Dylan.

La icónica cantante folk une
La icónica cantante folk une su voz a Jesse Welles en el tema anti-Trump 'No Kings', que se lanzará en los próximos días

“No hay comparación, así que no pretendería que la hubiera, pero ¿similitudes? Por supuesto”, dijo Baez. “Pero me alegra mantener a Bob Dylan en el pedestal donde pertenece”.

La historia de amor con Bob Dylan

La historia de amor entre Baez y Dylan volvió a estar en el centro de atención en la biopic Un completo desconocido, protagonizada por Timothée Chalamet. Baez se mostró en general satisfecha con su interpretación por parte de la actriz Monica Barbaro, quien la consultó varias veces durante su investigación.

“La película fue algo enorme”, explicó Baez, y dijo que ahora la reconocen mucho más en la calle. “Hubo un gran aumento y todavía continúa”.

Monica Barbaro interpreta a Joan
Monica Barbaro interpreta a Joan Baez junto al Dylan de Chalamet en "A Complete Unknown"

Dos de las artistas femeninas más grandes del mundo —Lana Del Rey y Taylor Swift— también han ayudado a presentar a Baez a nuevas audiencias más jóvenes. Swift llevó a Baez al escenario durante una parada en California en 2015, mientras que Lana Del Rey ha cantado con ella y luego escribió en 2021 una canción sobre su noche juntas, “Dance Till We Die.

Elogió a la “muy dulce” Taylor Swift, de quien dice “siempre está donando su dinero”. Dijo que al principio era escéptica sobre tocar con Lana Del Rey porque sus fans adolescentes serían demasiado jóvenes para conocerla en su apogeo, cuando compartía escenarios con Martin Luther King o lideraba protestas contra la guerra de Vietnam. “Ella dijo: ‘Bueno, deberían conocerte’. La amé por eso”, explicó Baez. “De las jóvenes compositoras, es mi preferida para escuchar”.

El documental 'Joan Baez: I
El documental 'Joan Baez: I Am a Noise' revela las luchas personales de la artista con la depresión y el abuso

Legado honesto

Cuando no se preocupa por la democracia estadounidense, se entrega a su pasión por la pintura o cuida a sus gallinas en su casa del sur de California, el enfoque de Joan Baez en los últimos años ha sido publicar material más autobiográfico.

Abrió sus archivos personales de video para el documental de 2023 Joan Baez: I Am a Noise, en el que reveló sus luchas con la depresión, el abuso de sustancias y su creencia de que sufrió abuso infantil por parte de su padre, físico. Tras escribir dos memorias, su última contribución es un libro de poemas, recopilados de trozos de papel, cuadernos y viejas computadoras, todos compuestos a lo largo de décadas.

Algunos de ellos fueron escritos durante su época luchando con el trastorno de identidad disociativo, una condición en la que quienes la padecen asumen múltiples personalidades.

El regreso de Trump a
El regreso de Trump a la política inspira a Joan Baez a volver a la música con un mensaje de resistencia

“Ahora puedo escribir poesía, pero había algo especial en la forma en que se escribía desde voces internas aquí y no pueden volver”, dijo. Aunque sufre pesadillas y a veces le cuesta mantener fuera la “oscuridad y la tristeza”, dice que su última década ha sido la más feliz. “¿No es una locura?”, se rio. “Por la razón que sea, estoy dejando ir muchas cosas. A los 85, ¿a quién le importa?”

Hizo su última gira en 2019 y ya no toca la guitarra. “Realmente quiero dejar un legado honesto, ya sean los poemas, la música, el documental. Voy a cerrarlo de una manera honesta”, dijo.

Fuente: AFP

Fotos: Reuters/ Carlin Stiehl; EFE/ Javier Etxezarreta; archivo.

Temas Relacionados

Joan BaezDonald TrumpFolkEstados Unidos

Últimas Noticias

A partir de su experiencia, Celeste Iannelli saca un libro sobre princesas peladas: cómo concientizar sobre el cáncer infantil

La escritora y youtuber argentina habló de “La princesa Celeste” en el streaming de Infobae. “A los pacientes oncológicos nos encanta el catéter porque te salva de los pinchazos. El mío se llamaba Willy”, dijo

A partir de su experiencia,

La polémica entre el Instituto Cervantes y la RAE se agrava por la sede del próximo Congreso de la Lengua

La designación de Panamá 2028 en el reciente encuentro de Arequipa fue cuestionada por Luis García Montero, ya que eso “corresponde al Instituto hace 37 años”, afirmó y disparó contra

La polémica entre el Instituto

El ciclo Teatro, humor y música judía regresa con una nueva edición en Buenos Aires

La programación ofrecerá funciones semanales entre enero y marzo de 2026 en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, donde se presentarán obras teatrales, espectáculos musicales y comedias a cargo de reconocidos artistas y elencos vinculados a la comunidad judía

El ciclo Teatro, humor y

“Vivir bien, morir bien y despedirse con la palabra ‘gracias’”: reeditan los conmovedores ensayos de Oliver Sacks

El neurólogo tuvo un cáncer terminal que lo llevó a mirar de nuevo el mundo, a su familia y a sí mismo

“Vivir bien, morir bien

“Más allá” del impresionismo: las obras maestras de Picasso, Van Gogh, Renoir y Degas deslumbran en Roma

El Museo del Ara Pacis reúne por tiempo limitado obras icónicas de grandes maestros europeos, ofreciendo a los visitantes una experiencia única con piezas que rara vez se ven juntas en la capital italiana

“Más allá” del impresionismo: las
DEPORTES
La Semana del Tenis: la

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

Del enorme elogio a Julián Álvarez al tenso cruce con un periodista: 7 frases del Cholo Simeone tras el triunfo del Atlético de Madrid

La tajante frase de Alexis Mac Allister después de que Liverpool apartara a Mohamed Salah en medio de un escándalo

TELESHOW
Damián Betular se ausentó a

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso chef que lo reemplazó

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

Silvina Escudero se recibió y celebró el importante logro académico: “Tuve el coraje de volver a empezar”

La anécdota de Anita, la hermana de Lali Espósito, que conmovió a la cantante: “La peiné como cuando la llevaba a patín”

INFOBAE AMÉRICA

Violentos enfrentamientos entre pandillas en

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones