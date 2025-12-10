El son cubano y otras expresiones latinoamericanas ingresan al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

Buena Vista Social Club - Chan Chan

La práctica del son cubano y otras nueve expresiones latinoamericanas fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, entre ellas la primera para El Salvador. Un comité intergubernamental de la Unesco debate desde el martes hasta 68 candidaturas que buscan integrar una de sus listas del Patrimonio Inmaterial durante su reunión anual, celebrada este año en Nueva Delhi. En la presente edición, destacan las candidaturas musicales como la práctica del son cubano, género resurgido gracias al proyecto Buena Vista Social Club a finales de la década de 1990, reconocido este miércoles.

Una característica distintiva del son cubano es su estructura dialogada de “llamada y respuesta”, donde el cantante principal, conocido como sonero, plantea un verso y el coro responde, perpetuando tradiciones africanas y brindando espacio a la improvisación, la sátira y la espontaneidad. El acompañamiento instrumental esencial incluye el tres cubano, guitarra pequeña de tres órdenes dobles que define el timbre; la clave, constituida por dos palos de madera que establecen el pulso rítmico; las maracas y los bongós, encargados de sostener la vitalidad del ritmo; la tumbadora, incorporada posteriormente para añadir mayor profundidad; y el contrabajo, que desplazó a la marímbula en formaciones musicales de mayor tamaño.

Compay Segundo, Benito Salvador y Julio Ibrahim, parte del colectivo Buena Vista Social Club (Foto: La Trinchera Comunicación/Susan Titelman/EFE)

Este género emergió en el oriente de Cuba, especialmente en Santiago de Cuba y Guantánamo, naciendo en entornos de montañas y cafetales como resultado de la fusión entre culturas africanas y españolas. Del continente africano provino la percusión, la clave y el tambor, mientras que de España llegaron la guitarra, el tres y las letras cantadas. El son cubano se consolidó como una música vibrante, celebrada desde sus inicios por campesinos, obreros y músicos callejeros. A lo largo de más de un siglo, ha permanecido como el pulso de la isla y el punto de partida de otros géneros musicales con proyección internacional, simbolizando no solo un sonido, sino también una manera de narrar historias, resistir y festejar.

Reconocimiento para El Salvador

La cofradía de las flores y las palmas de Panchimalco se convirtió este miércoles en la primera manifestación de El Salvador en recibir este prestigioso reconocimiento. La nación centroamericana declaró en 2023 como patrimonio inmaterial nacional esta cultura “con raíces indígenas marcadas que se remontan a la época colonial”, según la candidatura aprobada. La celebración, vinculada con la veneración de la Virgen María, fusiona rituales, música, bailes y comida tradicionales, entre los que destaca la procesión de palmas adornadas con flores silvestres. El martes, la Unesco ya reconoció el joropo de Venezuela y el “cuarteto” de Córdoba. Y este miércoles la Sarawja de Moquegua, que combina música y danza aymara en Perú.

El Sarawja peruano fue reconocido por la UNESCO en Nueva Delhi

Manifestaciones vinculadas a la religión también entraron en la prestigiosa lista, como la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, de la boliviana Sucre, y la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, México. Chile sumó un nuevo patrimonio inmaterial mundial con la inclusión del circo de tradición familiar.

Con este reconocimiento, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura busca alentar a los países a proteger su “patrimonio vivo”, como tradiciones orales, artes escénicas y rituales. La Unesco comenzó la sesión con la inscripción de once candidaturas en su lista del patrimonio inmaterial que requieren “medidas urgentes de salvaguardia”, entre ellas la artesanía ancestral ñai’ũpo de Paraguay y los procesos de construcción de la casa quincha y de la junta de embarre en Panamá.

Antes del inicio de la reunión en Nueva Delhi, que concluye el sábado, 788 prácticas provenientes de 150 países ya formaban parte de las listas de la Unesco sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Fuente: AFP