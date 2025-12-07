Cultura

La fotografía de Mariana Yampolsky se exhibe en Argentina, testimonio de la memoria rural mexicana

En el marco del centenario de la fotógrafo, el Museo Fernández Blanco presenta una colección única de imágenes que retratan tradiciones y transformaciones sociales, con material reconocido por la UNESCO

Guardar
La obra de Mariana Yampolsky
La obra de Mariana Yampolsky se exhibe en Argentina, testimonio de la memoria rural mexicana

La conmemoración del centenario de Mariana Yampolsky se convierte en un acontecimiento cultural de primer orden en Buenos Aires, donde la exposición Mariana Yampolsky: la mirada contra el olvido. Fotografías (1925-2002) invita a redescubrir la potencia de una obra que desafía el olvido y reivindica la memoria visual de las comunidades rurales mexicanas.

El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco es escenario de esta muestra, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la Embajada de México en Argentina y la Secretaría de Cultura mexicana.

La exposición reúne una selección de imágenes emblemáticas de la artista, reconocida internacionalmente por su capacidad para retratar la vida cotidiana de los pueblos originarios de México. Según la información difundida por los organizadores, “Mariana Yampolsky: la mirada contra el olvido” podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2026.

El Museo de Arte Hispanoamericano
El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco es escenario de esta muestra

Nacida en Chicago y naturalizada mexicana, Yampolsky forjó una trayectoria singular en la que la fotografía se transformó en un medio para comprender y visibilizar la realidad de las comunidades rurales.

Desde mediados del siglo XX, recorrió diversas regiones de México con su cámara, construyendo un archivo visual que se consolidó como referencia en la fotografía documental latinoamericana. La muestra destaca que su mirada “cálida, respetuosa y profundamente humana” se centró en los gestos, los ritos, las tradiciones y las historias que conforman la identidad de múltiples pueblos.

Desde mediados del siglo XX,
Desde mediados del siglo XX, recorrió diversas regiones de México con su cámara

El trabajo de campo de la fotógrafa permitió registrar durante décadas escenas que hoy constituyen un testimonio irrepetible de formas de vida en transformación. La exhibición incluye material conservado por el Centro de la Imagen de México, donde se resguarda el fondo dedicado a la artista y que ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio documental.

De acuerdo con los organizadores, a través de esta selección, el público argentino podrá acercarse a una de las voces visuales más contundentes de América Latina, cuya obra recuerda que el arte fotográfico puede ser —además de documento histórico— un acto de presencia, una forma de respeto y una manera de estar en el mundo.

*Mariana Yampolsky: la mirada contra el olvido. Fotografías (1925-2002), Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Sede Palacio Noel, Suipacha 1422, Retiro. Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado. Entrada: $10.000: Público general | $2.000: Residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

Temas Relacionados

Mariana Yampolsky Fotografía Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco

Últimas Noticias

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte

La feria evidencia el dinamismo del sector con ventas destacadas, presencia de obras de artistas consagrados y propuestas que abordan tanto el surrealismo como la experimentación tecnológica

Art Basel Miami Beach: entretenimiento,

Murió Martin Parr, el fotógrafo que retrató con ironía el consumismo y las vacaciones de masas

El artista británico, miembro de Magnum Photos desde 1994, murió en su casa de Bristol tras una carrera que abarcó décadas con viajes alrededor del mundo. Recientemente publicó su autobiografía “Totalmente perezoso y desatento”, título tomado de un demoledor informe escolar

Murió Martin Parr, el fotógrafo

Revelan el verdadero propósito de los enigmáticos agujeros de Perú

Un estudio liderado por Jacob Bongers descarta teorías infundadas sobre las hendiduras del Monte Sierpe y demuestra que el sitio fue utilizado primero como mercado indígena y luego como registro tributario inca

Revelan el verdadero propósito de

Los Premios Martín Fierro de la Danza debutan con shows, famosos y una alfombra roja repleta de estrellas

La ceremonia promete una velada inolvidable con la presencia de artistas como Julio Bocca y Eleonora Cassano, y la entrega del codiciado Martín Fierro de Oro

Los Premios Martín Fierro de

“El arte de ser abuelo”, el libro conmovedor y gracioso que Victor Hugo dedicó a sus dos nietos pequeños

El mundialmente célebre autor francés se declara “vencido” por esos pequeños que para él vienen del cielo, todavía “ebrios de paraíso”. Huérfanos de padre, Georges y Jeanne fueron a vivir con el escritor y llenaron su vejez de alegría e inspiración

“El arte de ser abuelo”,
DEPORTES
El apasionado beso de Lando

El apasionado beso de Lando Norris con su novia Magui Corceiro tras ser campeón de la Fórmula 1 que dio que hablar

Los mejores memes tras la consagración de Lando Norris: de la maniobra ante Tsunoda al “murió la F1″ que fue viral

La contundente frase de Colapinto tras terminar último en el GP de Abu Dhabi de F1: “Gracias a Dios se terminó la temporada”

La increíble historia de Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 que cortó con el reinado de Verstappen

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Abu Dhabi: sufrió por el ritmo de su Alpine en la despedida del peor auto de la F1

TELESHOW
Jimena Barón contó por qué

Jimena Barón contó por qué dejó de hacerse un retoque estético desde hace dos años: “Me gusta más”

La frase motivacional que compartió Roberto García Moritán entre rumores de separación de Priscila Crivocapich

Lali Espósito brilló en Uruguay con un show impactante: la sorpresa de Natalia Oreiro y el beso que encendió al público

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Christian Bale y una confesión

Christian Bale y una confesión impactante: “No volveré a pasar por eso, ahora lo tengo claro”

El “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” define la geopolítica y el cambio en las Américas

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte

Cómo funciona la red de sensores inspirada en la naturaleza que refuerza la protección de la biodiversidad

Murió Martin Parr, el fotógrafo que retrató con ironía el consumismo y las vacaciones de masas