La fotografía de Mariana Yampolsky se exhibe en Argentina, testimonio de la memoria rural mexicana

La obra de Mariana Yampolsky se exhibe en Argentina, testimonio de la memoria rural mexicana

La conmemoración del centenario de Mariana Yampolsky se convierte en un acontecimiento cultural de primer orden en Buenos Aires, donde la exposición Mariana Yampolsky: la mirada contra el olvido. Fotografías (1925-2002) invita a redescubrir la potencia de una obra que desafía el olvido y reivindica la memoria visual de las comunidades rurales mexicanas.

El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco es escenario de esta muestra, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la Embajada de México en Argentina y la Secretaría de Cultura mexicana.

La exposición reúne una selección de imágenes emblemáticas de la artista, reconocida internacionalmente por su capacidad para retratar la vida cotidiana de los pueblos originarios de México. Según la información difundida por los organizadores, “Mariana Yampolsky: la mirada contra el olvido” podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2026.

Nacida en Chicago y naturalizada mexicana, Yampolsky forjó una trayectoria singular en la que la fotografía se transformó en un medio para comprender y visibilizar la realidad de las comunidades rurales.

Desde mediados del siglo XX, recorrió diversas regiones de México con su cámara, construyendo un archivo visual que se consolidó como referencia en la fotografía documental latinoamericana. La muestra destaca que su mirada “cálida, respetuosa y profundamente humana” se centró en los gestos, los ritos, las tradiciones y las historias que conforman la identidad de múltiples pueblos.

El trabajo de campo de la fotógrafa permitió registrar durante décadas escenas que hoy constituyen un testimonio irrepetible de formas de vida en transformación. La exhibición incluye material conservado por el Centro de la Imagen de México, donde se resguarda el fondo dedicado a la artista y que ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio documental.

De acuerdo con los organizadores, a través de esta selección, el público argentino podrá acercarse a una de las voces visuales más contundentes de América Latina, cuya obra recuerda que el arte fotográfico puede ser —además de documento histórico— un acto de presencia, una forma de respeto y una manera de estar en el mundo.

*Mariana Yampolsky: la mirada contra el olvido. Fotografías (1925-2002), Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Sede Palacio Noel, Suipacha 1422, Retiro. Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado. Entrada: $10.000: Público general | $2.000: Residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.