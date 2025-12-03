Cultura

En medio de la crisis, la Louvre inauguró la galería de los Cinco Continentes

El museo más visitado del mundo estrena acceso y exhibición multicultural, mientras responde a cuestionamientos sobre protección de su patrimonio y la necesidad de modernizar su propuesta artística

En el foco del huracán tras el robo de las joyas del tesoro real francés, el Museo del Louvre quiere pasar página de ese episodio sombrío y presentó este martes su Galería de los Cinco Continentes, un diálogo de sus fondos artísticos con otros procedentes de todos los rincones del planeta con la que quiere reforzar su carácter universal.

Un proyecto personal de su actual directora, Laurence des Cars, muy criticada por hacer inversiones artísticas a veces controvertidas en lugar de apostar por una mejora general de la seguridad del recinto, que dejó ver sus carencias cuando el pasado 19 de octubre un comando de cuatro individuos robó en apenas siete minutos un botín de una enorme importancia artística y 88 millones de euros valor material.

“Esta es la historia de un encuentro, el del Museo del Louvre, el del Quai Branly -dedicado a las artes extraeuropeas- y conecta bien con la vocación universalista del Louvre”, indicó Des Cars, que presentó el proyecto como “una buena noticia en un periodo algo sombrío”.

La Galería de los Cinco Continentes sucede a la de las Temporadas, un proyecto lanzado hace 25 años por el entonces presidente Jacques Chirac, gran amante del arte africano y de Oceanía, que quería hacerlo ingresar en el Louvre para elevar su importancia.

La idea no tuvo un gran eco entre los responsables del mayor museo del mundo, por lo que aquella galería quedó algo abandonada, sobre todo después de que en 2006 abriera el Quai Branly, proyecto personal de Chirac para agrupar todo el arte de fuera de Europa.

Ahora, De Cars ha querido refrescar la iniciativa tratando de desligarla del lado colonial, para lo que se ha ideado una escenografía totalmente renovada, en la que las obras extraeuropeas dialogan con otras de los fondos del Louvre.

Un tercer acceso

A ellos se han sumado otros museos que han dado como resultado una extensa colección que conecta bien con el resto del museo, lo que rompe su aislamiento, y a la que se puede acceder por la puerta de los Leones, sometida también a una profunda reforma y que se convierte en el tercer acceso a la institución, tras la emblemática pirámide y la entrada por el ala Richelieu.

Situada junto al río Sena, la misma ala de la galería Apolo que fue objeto del robo, la nueva puerta está dotada de los más modernos sistemas de seguridad.

“La idea es mostrar que la creación humana responde a cuestiones compartidas en todas las culturas, todas las comunidades, todos los países. Y una parte de esas respuestas se hace a través de la creación”, indicó a EFE el responsable de colecciones africanas del Quai Branly y responsable científico de la Galería de los Cinco Continentes, Aurelien Gaborit.

El objetivo es “mostrar preguntas” frente a dilemas de la humanidad y “la manera en la que los artistas han aportado respuestas materiales a preocupaciones metafísicas”.

La figura del dios mexica Quetzalcoatl, una imponente figura tallada en roca volcánica, reina en medio de una sala rodeada de otros muchos exvotos procedentes de Oceanía o África, pero también por esculturas europeas, de temática cristiana, o asiáticas.

Una auténtico “carrusel de culturas” que persigue “enriquecer la reflexión colectiva”, según Des Cars.

En otro punto, una virgen española convive con una maternidad nigeriana del siglo XIX o un Cristo alemán subido sobre un borriquillo y con un ramo en sus manos.

La concepción, el poder, la muerte... la galería recorre diferentes aspectos de la vida y las temáticas comunes a distintas comunidades.

Muy visual, el recorrido persigue multiplicar los juegos visuales que alimenten la reflexión.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ EPA/ Teresa Suárez.

