Cultura

El Pont Neuf de París se convertirá en una “caverna”, en homenaje a Christo y Jeanne-Claude

La estructura parisina albergará una intervención artística de gran escala, abierta día y noche, que busca recordar la histórica envoltura realizada por Christo y Jeanne-Claude hace casi cuarenta años

Guardar
El artista urbano JR convertirá
El artista urbano JR convertirá el Pont Neuf de París en una caverna monumental en junio de 2026

El artista urbano francés JR transformará el Pont Neuf de París en una “caverna”, en junio de 2026, un proyecto en homenaje a Christo y Jeanne-Claude, que envolvieron el famoso puente hace cuatro décadas.

JR, conocido por sus obras monumentales hechas sobre todo a partir de fotografías, explicó a AFP en su taller parisino que, del 6 al 28 de junio de 2026, instalará una “caverna” de 120 metros de largo en el conocido puente, el más antiguo de la ciudad.

Durante esos días, el puente permanecerá “accesible a todos, gratuito, día y noche”, indicó el artista, de 42 años.

“En un proyecto como este, tengo que trabajar con ingenieros, con constructores. Tenemos que pensar en las estructuras, en las inclemencias del tiempo”, agregó, en alusión a las dificultades de una obra tan colosal en un lugar tan expuesto como ese puente.

La instalación de JR en
La instalación de JR en el Pont Neuf rendirá homenaje a Christo y Jeanne-Claude, pioneros del arte efímero. El proyecto de JR permitirá el acceso gratuito y abierto al público durante todo el día y la noche

Se trata de “una obra inmersiva” en homenaje a la pareja de artistas Christo y Jeanne-Claude, conocidos por sus instalaciones temporales, con las que envolvían gigantescos edificios o cubrían extensas áreas.

En 1985, la pareja recubrió el Pont Neuf durante dos semanas, una obra faraónica para la que necesitaron 40.000 metros cuadrados de tela y que fue visitada por más de tres millones de personas.

Hace cuatro años, otro famoso monumento de la capital francesa, el Arco del Triunfo, fue envuelto durante unos días, en una obra póstuma de Christo y Jeanne-Claude, tras el fallecimiento de ella en 2009 y de él, en 2020.

JR, por su parte, también instaló recientemente varias obras gigantescas en París, en la pirámide del Louvre en 2019, y otra “caverna” en la ópera, en 2023.

Fuente: AFP.

Fotos: Joel Saget/ AFP.

Temas Relacionados

JRParísChristo y Jeanne-ClaudePont Neufinstalación

Últimas Noticias

Qué significa “Rage bait”, la palabra del año elegida por Oxford y por qué afirman que muestra el clima emocional de internet

“Cebo de ira” o “anzuelo de indignación” son las traducciones de este concepto que despierta debate sobre interacciones, viralidad y nuevas reglas en la conversación social

Qué significa “Rage bait”, la

La Plata se llena de libros: más de ciento cincuenta editoriales y autores de lujo llegan a EDITA

El evento literario más esperado de la región vuelve con una programación cargada de charlas, lecturas y sorpresas, incluyendo la presencia de figuras como Felipe Polleri, Sergio Bizzio y Esther Cross

La Plata se llena de

Lanzan el Primer Concurso de Obra Póstuma, dirigido a “herederos, albaceas y fantasmas”

El certamen, organizado por La Conjura, La Máquina Eterna y Sintopía, seleccionará un texto inédito para su publicación en 2026. El jurado está integrado por Ricardo Strafacce, Sonia Budassi y Agustina Pérez

Lanzan el Primer Concurso de

Vilma Ibarra estrena nueva faceta, la de novelista: adelanto de “La última mamushka”

La ex legisladora y funcionaria acaba de publicar su primera novela. La presentación será este jueves en Libros del Pasaje junto a Claudia Piñeiro y Hinde Pomeraniec

Vilma Ibarra estrena nueva faceta,

La FIL de Guadalajara despidió a Mario Vargas Llosa, “fuente inagotable” de literatura

El escritor peruano fue recordado como una figura clave de la literatura mundial durante la Feria Internacional del Libro mexicana, donde colegas y editores destacaron su legado y su influencia en generaciones de autores

La FIL de Guadalajara despidió
DEPORTES
El singular récord que alcanzará

El singular récord que alcanzará Alpine pese a terminar último este año en la Fórmula 1

Tras su salida de River Plate, Enzo Pérez se acerca a un gigante de Sudamérica y que acaba de coronarse campeón

WTA 125 de Quito: Luisina Giovannini festejó en el debut y Jazmín Ortenzi tendrá una prueba exigente

La última actualización del ranking ATP en 2025: siete argentinos entre los 100 mejores del mundo

“La palabra cáncer te asusta”: la conmovedora historia del arquero de Estudiantes de Río Cuarto, que logró el ascenso a Primera

TELESHOW
El divertido viral al que

El divertido viral al que reaccionó Bizarrap: “Tenés una mamá joven y no te pone Plim Plim”

Luis Brandoni se recupera en su casa antes de comenzar con la temporada de verano en Mar del Plata

El filoso comentario de Andy Chango a Wanda Nara: “A Maxi López le fue bien lejos tuyo”

La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

Wanda Nara mostró su “casa soñada” en Nordelta y sorprendió un detalle ligado a Mauro Icardi y la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

160 habitaciones, 2 mil puertas

160 habitaciones, 2 mil puertas a ninguna parte y un misterio que desafía el tiempo: así es la singular mansión Winchester

La Justicia de Azerbaiyán ordenó prisión preventiva para el principal líder opositor Alí Karimli

Terror en Haití: al menos 12 muertos y decenas de casas incendiadas tras un nuevo ataque de pandillas

Los halcones americanos ganan terreno como aliados inesperados de los huertos de cerezas en Estados Unidos

Bolivia eliminó el requisito de visado para turistas de Estados Unidos y de otros seis países