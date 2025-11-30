Último día para aprovechar los descuentos en ebooks por Black Friday

El Black Friday se ha consolidado como una fecha clave para los lectores del mundo hispanohablante, y la plataforma digital Bajalibros ofrece hasta hoy domingo una promoción con descuentos de hasta el 79% en libros electrónicos de autores reconocidos y nuevas voces literarias. La campaña abarca un catálogo diverso que incluye desde novelas históricas y de ciencia ficción hasta ensayos de divulgación científica, autoayuda y romance, con impacto en mercados como Argentina, España, México y Colombia.

La edición 2025 del Black Friday en Bajalibros destaca por la amplitud de su oferta y la profundidad de los descuentos. Entre las obras incluidas figuran novelas que abordan temas como la memoria histórica, la violencia política, la divulgación científica y la ficción contemporánea. La lista de precios promocionales muestra títulos como La forma del agua,Tu microbiota importa,El manuscrito,El amante japonés, entre otros.

El Black Friday es una gran oportunidad para acceder a ellos.

Selección de títulos destacados

La campaña de Bajalibros reúne una amplia variedad de géneros y autores, lo que refuerza su atractivo para públicos diversos. El amante japonés de Isabel Allende, explora el desplazamiento y la discriminación a través de la historia de Alma y su relación con Ichimei en el contexto de los campos de internamiento japoneses en Estados Unidos; La peste de Albert Camus, examina la conducta colectiva ante una epidemia; “Nosotros dos en la tormenta de Eduardo Sacheri, ambientada en la Argentina de 1975 y centrada en la militancia política y los dilemas morales; y Tu microbiota importa”del Dr. Ismael Palacios García, que divulga los avances científicos sobre la microbiota intestinal. Además, la promoción incluye títulos de fantasía, autoayuda, romance y ciencia ficción, como Dune de Frank Herbert, El manuscrito de John Grisham y Comer para sanar.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

Libros más vendidos por país

Las preferencias de los lectores varían según el país, reflejando intereses culturales y tendencias nacionales. De acuerdo con Infobae, en Argentina los títulos más vendidos han sido “El manuscrito” de John Grisham, “Nosotros dos en la tormenta” de Eduardo Sacheri y “El amante japonés” de Isabel Allende. En España, los lectores han optado por “Gambito de dama” de Walter Tevis, “El amante japonés” y “No cosas” de Byung-Chul Han, que analiza el impacto de la digitalización en la vida cotidiana. En Colombia, destacan “A través del tiempo” de Brian Weiss, “Conecta con el dinero” de Brian Tracy y “El secreto de la casa del río” de Sarah Lark, mientras que en México sobresalen “Espejo del tiempo” de Brian Weiss, “El extranjero” de Albert Camus y “El gran Gatsby”. Esta diversidad de elecciones evidencia la riqueza del catálogo y la capacidad de la promoción para responder a distintos perfiles de lectores.

Enfoque en el género romántico

El género romántico ha experimentado un auge y una mayor visibilidad, atrayendo a lectores que buscan algo más que escapismo. La novela romántica ya no se limita a “historias para pasar el rato”, sino que aparece en contextos fantásticos, históricos y contemporáneos, ampliando su público a jóvenes y adultos.

Entre los títulos destacados en la promoción figuran “Entrevista con el vampiro” de Anne Rice, donde el amor se entrelaza con la culpa y la inmortalidad; “Alma vikinga” de Nieves Hidalgo, que explora la pasión entre culturas enfrentadas; “30 sunsets para enamorarte” de Mercedes Ron, que conecta con el realismo contemporáneo y los dilemas emocionales; y la “Trilogía Fuego” de Joana Marcus, que sitúa el romance en un mundo distópico. Estas obras demuestran que el género puede abordar conflictos morales, identidades complejas y contextos históricos, desafiando prejuicios sobre su supuesta ligereza.

Así, la promoción de Black Friday en Bajalibros no solo ofrece acceso a grandes títulos a precios reducidos, sino que también invita a los lectores a descubrir historias que exploran las múltiples dimensiones del deseo y la pertenencia.