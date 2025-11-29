Murió Tom Stoppard, relevante autor teatral y guionista de ‘Shakespeare enamorado’ y ‘El imperio del sol’

El dramaturgo británico Tom Stoppard falleció a los 88 años (Foto: Evan Agostini/archivo AP)

El dramaturgo británico Tom Stoppard, un autor lúdico y perspicaz que ganó un Premio Oscar por el guion de Shakespeare Enamorado en 1998, ha fallecido. Tenía 88 años. En un comunicado emitido el sábado, United Agents informó que Stoppard murió “pacíficamente” en su casa en Dorset, en el sur de Inglaterra, rodeado de su familia. “Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad de espíritu y su profundo amor por el idioma inglés”, dijeron. “Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo”.

Stoppard, nacido en Checoslovaquia, fue a menudo considerado el mayor dramaturgo británico de su generación y recibió numerosos honores, incluyendo una estantería llena de premios teatrales. Las muestras de homenaje no tardaron en llegar tras la noticia de su muerte, incluyendo la de Mick Jagger, de los Rolling Stones, quien describió a Stoppard como su dramaturgo favorito. “Nos deja un majestuoso cuerpo de trabajo intelectual y divertido”, dijo en X junto a tres fotografías. Los teatros del West End de Londres atenuarán sus luces durante dos minutos a las 19, hora local, el martes en reconocimiento a Stoppard.

A lo largo de una carrera que abarcó seis décadas, las obras de Stoppard para teatro, radio y cine, desafiantes para la mente, abarcaron desde Shakespeare y la ciencia hasta la filosofía y las tragedias históricas del siglo XX. Cinco de ellas ganaron el Premio Tony a la mejor obra: Rosencrantz y Guildenstern han muerto en 1968; Travesties en 1976; The Real Thing en 1984; The Coast of Utopia en 2007; y Leopoldstadt en 2023.

La biógrafa de Stoppard, Hermione Lee, dijo que el secreto de sus obras era su “mezcla de lenguaje, conocimiento y sentimiento. Son esas tres cosas engranadas las que lo hacen tan extraordinario”.

El escritor nació como Tomás Sträussler en 1937 en una familia judía en Zlín, en lo que entonces era Checoslovaquia, ahora la República Checa. Su padre era médico de la empresa de calzado Bata, y cuando la Alemania nazi invadió en 1939, la familia huyó a Singapur, donde Bata tenía una fábrica. A finales de 1941, cuando las fuerzas japonesas se acercaban a la ciudad-estado, Tomás, su hermano y su madre huyeron de nuevo, esta vez a la India. Su padre se quedó atrás y más tarde murió cuando su barco fue atacado mientras intentaba salir de Singapur.

La carrera de Tom Stoppard abarcó seis décadas y se destacó por su ingenio, humanidad y profundo amor por el idioma inglés (Foto: archivo AP/Manish Swarup)

En 1946, su madre se casó con un oficial inglés, Kenneth Stoppard, y la familia se mudó a la empobrecida Gran Bretaña de la posguerra. El pequeño Tom, de 8 años, “se puso la inglesidad como un abrigo”, diría después, creciendo hasta convertirse en un inglés por excelencia que amaba el cricket y a Shakespeare. No fue a la universidad, pero comenzó su carrera, a los 17 años, como periodista en periódicos de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, y luego como crítico teatral para la revista Scene en Londres.

Escribió obras para radio y televisión, incluyendo A Walk on the Water, televisada en 1963, y logró su gran éxito teatral con Rosencrantz y Guildenstern han muerto, que reimaginaba el Hamlet de Shakespeare desde el punto de vista de dos personajes secundarios desventurados. Una mezcla de tragedia y humor absurdo, se estrenó en el Festival Fringe de Edimburgo en 1966 y fue representada en el National Theatre de Gran Bretaña, entonces dirigido por Laurence Olivier, antes de trasladarse a Broadway.

Siguió una serie de obras exuberantes e innovadoras, incluyendo la meta-comedia de misterio The Real Inspector Hound (estrenada por primera vez en 1968); Jumpers (1972), una mezcla de acrobacias físicas y filosóficas, y Travesties (1974), que hacía colisionar a intelectuales como James Joyce y Vladimir Lenin en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial.

El drama musical Every Good Boy Deserves Favor (1977) fue una colaboración con el compositor Andre Previn sobre un disidente soviético confinado en una institución mental — parte del largo compromiso de Stoppard con grupos defensores de los derechos humanos en la Unión Soviética y Europa del Este.

"Rosencrantz y Guildenstern han muerto": la adaptación cinematográfica de la obra de Tom Stoppard (Foto: IMBD)

A menudo jugaba con el tiempo y la estructura. The Real Thing (1982) fue una conmovedora comedia romántica sobre el amor y el engaño que incluía obras dentro de la obra, mientras que Arcadia (1993) se movía entre la era moderna y principios del siglo XIX, donde los personajes en una casa de campo inglesa debatían sobre poesía, jardinería y la teoría del caos mientras el destino hacía de las suyas. La invención del amor (1997) exploraba la literatura clásica y los misterios del corazón humano a través de la vida del poeta inglés A.E. Housman.

Stoppard comenzó el siglo XXI con The Coast of Utopia (2002), una trilogía épica sobre intelectuales rusos prerrevolucionarios, y recurrió a su propia historia para Rock’n’roll (2006), que contrastaba los destinos de la contracultura de los años sesenta en Gran Bretaña y en la Checoslovaquia comunista. The Hard Problem (2015) exploraba los misterios de la conciencia a través de la ciencia y la religión.

Tom Stoppard fue un firme defensor de la libertad de expresión que colaboró con organizaciones como PEN e Index on Censorship. Afirmaba no tener opiniones políticas firmes fuera de eso, escribiendo en 1968: “No ardo por ninguna causa. No puedo decir que escriba con algún objetivo social. Uno escribe porque realmente ama escribir”. Algunos críticos consideraban que sus obras eran más ingeniosas que emocionalmente conmovedoras. Pero la biógrafa Lee dijo que muchas de sus obras contenían un “sentido de dolor subyacente”.

“La gente en sus obras... la historia les llega”, dijo Lee en un evento de la Biblioteca Británica en 2021. “Aparecen, no saben por qué están allí, no saben si podrán volver a casa. A menudo están en el exilio, apenas recuerdan su propio nombre. Puede que hayan sido encarcelados injustamente. Puede que tengan algún terrible dilema moral que no saben cómo resolver. Puede que hayan perdido a alguien. Y una y otra vez creo que se percibe ese sentido de pérdida y anhelo en estas obras tan divertidas e ingeniosas”.

Tom Stoppard ganó un premio Oscar por el guion de 'Shakespeare Enamorado" (Captura de video)

Eso fue especialmente cierto en su última obra, Leopoldstadt, que se inspiró en la historia de su propia familia para relatar la vida de una familia judía vienesa durante la primera mitad del siglo XX. Stoppard dijo que empezó a pensar en su vínculo personal con el Holocausto bastante tarde en la vida, descubriendo solo después de la muerte de su madre en 1996 que muchos miembros de su familia, incluidos sus cuatro abuelos, habían muerto en campos de concentración. “No habría escrito sobre mi herencia —esa es la palabra que se usa ahora— mientras mi madre vivía, porque ella siempre evitó hablar del tema”, dijo a The New Yorker en 2022.

“Sería engañoso verme como alguien que alegre e inocentemente, a los cuarenta y tantos años, pensó: ‘Vaya, no tenía idea de que era miembro de una familia judía’”, dijo. “Por supuesto que lo sabía, pero no sabía quiénes eran. Y no sentía que tuviera que averiguarlo para vivir mi propia vida. Pero eso realmente no era cierto”.

Leopoldstadt se estrenó en Londres a principios de 2020 con críticas entusiastas; semanas después, todos los teatros fueron cerrados por la pandemia de COVID-19. Finalmente se estrenó en Broadway a finales de 2022, llegando a ganar cuatro premios Tony.

Además de su éxito teatral, Stoppard escribió guiones para películas como 'Brazil' y 'El imperio del sol', la película de Steven Spielberg (Foto: Warner Bros)

De una productividad vertiginosa, Stoppard también escribió muchas obras de radio, una novela, series de televisión como Parade’s End (2013) y numerosos guiones cinematográficos. Entre ellos se encuentran la comedia distópica Brazil (1985) de Terry Gilliam, el drama bélico dirigido El imperio del sol (1987) de Steven Spielberg, la comedia romántica isabelina Shakespeare Enamorado (1998) —por la que él y Marc Norman compartieron el Oscar al mejor guion adaptado—, el thriller sobre descifrado de códigos Enigma (2001) y la epopeya rusa Anna Karenina” (2012).

También escribió y dirigió una adaptación cinematográfica de Rosencrantz y Guildenstern han muerto en 1990, y tradujo numerosas obras al inglés, incluyendo piezas del escritor disidente checo Václav Havel, quien se convirtió en el primer presidente poscomunista del país. Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1997 por sus servicios a la literatura.

Estuvo casado tres veces: con Jose Ingle, Miriam Stern —más conocida como la periodista de salud Dra. Miriam Stoppard— y la productora de televisión Sabrina Guinness. Los dos primeros matrimonios terminaron en divorcio. Le sobreviven cuatro hijos, incluido el actor Ed Stoppard, y varios nietos.

Fuente: AP