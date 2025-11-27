Cultura

Retiro Abierto: el barrio porteño se transforma con galerías, música en vivo y recorridos únicos

Más de cincuenta espacios culturales y gastronómicos abrirán sus puertas en una noche especial, con actividades para residentes y turistas

De Souza galería
De Souza galería

La noche del jueves 27 de noviembre marcará un hito en la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires con la llegada de Retiro Abierto, una propuesta que busca transformar el barrio en un escenario vibrante y multifacético.

Entre las 18 y las 22 horas, más de cincuenta galerías, espacios de diseño, restaurantes y hoteles abrirán sus puertas en un formato nocturno inédito, invitando tanto a residentes como a turistas a sumergirse en una experiencia que busca consolidar el circuito cultural y creativo de Retiro.

Barrakesh
Barrakesh

La programación de la jornada contempla más de cien actividades y propuestas distribuidas en distintos espacios e instituciones del barrio. En el ámbito artístico, la Galería Grasa ofrecerá una intervención musical y el cierre de sus exposiciones actuales, mientras que Barrakesh exhibirá obras recientes de artistas contemporáneos.

Rolf Art presentará una muestra especial dedicada a Adriana Lestido, y Tokonoma reunirá a creadores locales en una exposición colectiva. Por su parte, Mite Galería inaugurará una exhibición individual concebida especialmente para esta ocasión.

En Galerías Central AFFAIR, frente a Plaza San Martín, se podrán conocer las nuevas muestras de Acéfala, Almacén, AnTnA red sonora, Casa Equis, Crudo, FAN, Gabelich Contemporáneo, Oficina de Proyectos, Sasha.D, Tiempo, Tierra, TokonOMa, Vasari Sur, URRA-HIPHiP y Wunsch.

Galerías Central AFFAIR
Galerías Central AFFAIR

El sector hotelero y gastronómico también tendrá un papel destacado durante la noche. El Palacio Paz Hotel organizará recorridos especiales junto al artista Alberto González Vivo, el Libertador Hotel sumará música en vivo a su propuesta, y el Regente Palace Hotel participará con alternativas gastronómicas. Saint Moritz ofrecerá una experiencia culinaria exclusiva, Los Jardines de las Barquin desplegará una programación nocturna y Cora Café presentará una propuesta diseñada específicamente para Retiro Abierto.

La música será otro de los ejes centrales del evento, con presentaciones distribuidas en diferentes puntos del barrio. Entre las actividades previstas se encuentran Vinilos en la Vereda en la intersección de Arroyo y Suipacha, Vinocio Club en Acuario, y la participación de Bobby Flores en DADA Bistró.

Dante Spinetta (DFEntertaiment/Guido Adler)
Dante Spinetta (DFEntertaiment/Guido Adler)

Además, la Escuela Mitra realizará una presentación en la Iglesia del Socorro. El cierre de la jornada estará a cargo de Dante Spinetta, quien ofrecerá un espectáculo especial en la Plaza San Martín a las 22 horas, pensado para congregar a vecinos y visitantes en un final cargado de energía.

Quienes asistan tendrán la oportunidad de descubrir Retiro desde múltiples perspectivas a través de recorridos guiados enfocados en arte, arquitectura, literatura, patrimonio y gastronomía. Entre las opciones disponibles figuran un itinerario arquitectónico dirigido por Johanna Coifman, una caminata literaria titulada “Borges en Retiro” con Josefina Del Solar, el recorrido “Nuevas coordenadas del arte” a cargo de Vic Tolomei y Tamy Selvood, la propuesta “Mi Retiro Personal” guiada por Olivia Saal, y “Tradición y Modernidad en Retiro” bajo la conducción de Rodo Reich. Además, se realizará una visita guiada al Monumento al Libertador José de San Martín, coordinada por MOA (Monumentos y Obras de Arte).

El objetivo central de Retiro Abierto es dinamizar la vida social y comercial del barrio, dando visibilidad a los comercios y actores locales que conforman su identidad. La propuesta se presenta como una herramienta fundamental para el fortalecimiento comercial de Retiro, al generar nuevas oportunidades de participación y encuentro entre vecinos, visitantes y turistas.

