La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

Laurence des Cars, president and director of the Louvre Museum, attends a hearing by the Cultural Affairs and Education Commission, one month after thieves stole treasures from the Louvre's Galerie d'Apollon (Apollo gallery), at the National Assembly in Paris, France, November 19, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En la superficie, el Louvre, el museo más grande y concurrido del mundo, ha recuperado en gran medida la normalidad, un mes después de un robo audaz que conmocionó a Francia. Cada mañana, los visitantes se alinean fuera de la pirámide de vidrio de I.M. Pei para ingresar al enorme complejo, la mayoría siguiendo las señales hacia la Mona Lisa. Tres de los cuatro hombres a quienes las autoridades acusan de ser directamente responsables del robo están detenidos a la espera de juicio.

Pero la Galería de Apolo, el largo y deslumbrante pasillo que fue el escenario del atraco, sigue cerrada, con su tesoro de joyas reales aún privado de algunas de sus piezas más valiosas. Persisten las preguntas sobre cómo uno de los museos más prestigiosos del mundo pudo quedar tan desprotegido. Y los planes para avanzar han sido objeto de duras críticas.

En el centro de esa tormenta se encuentra Laurence des Cars, la primera presidenta mujer del museo en sus más de 230 años de historia. Algunos, incluido un destacado crítico de arte, han dicho que debería perder su puesto, y ha sido citada dos veces a declarar ante el Parlamento. Las críticas tienen un tono especialmente intenso por la situación política tumultuosa de Francia. Des Cars está alineada con el impopular presidente Emmanuel Macron, quien la eligió personalmente para el cargo y apoyó un ambicioso pero controvertido plan de renovación anunciado en enero llamado “Louvre — Nueva Renacimiento”.

En una de las pocas entrevistas que ha concedido desde el atraco, la habitualmente reservada Des Cars habló en términos emotivos sobre su primera vez al ingresar a la Galería de Apolo tras el saqueo, al ver las vitrinas de vidrio abiertas donde se exponían las joyas.

Una vista muestra una grúa que fue utilizada en el robo en el museo del Louvre, en París, Francia, 19 de octubre de 2025 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Es una herida que seguramente llevaré toda mi vida”, dijo. Agregó que la noticia la golpeó físicamente, y para enfatizarlo, se llevó el puño al estómago.

Sentada en su oficina rodeada de libros de arte, defendió sus cuatro años en el cargo señalando que durante años advirtió sobre la falta de seguridad y trabajó para obtener el visto bueno de todas las entidades gubernamentales necesarias para una reforma. Pero dijo que la seguridad no era su única preocupación.

El antiguo palacio, cuyo primer edificio data de 1190, requiere con urgencia renovaciones y reparaciones. A finales de 2023, una tubería de agua oculta en las paredes se rompió, lo que obligó a cancelar una exposición. Esta misma semana, otra sala destacada, la dedicada a las cerámicas griegas, debió cerrar por vigas debilitadas.

Además, el problema que más inquieta al personal de Des Cars: la grave sobrepoblación de visitantes, especialmente alrededor de la Mona Lisa. “Cuando asumes el mando de este museo, sabes muy bien que es un símbolo político, diplomático y cultural y que está sometido de forma constante a polémicas muy intensas”, dijo Des Cars, de 59 años, especialista en arte del siglo XIX, quien pasó de dirigir el Musée d’Orsay durante cuatro años a ocupar su puesto actual en 2021.

Multitudes en la Salle des États del Louvre el mes pasado, tratando de ver la Mona Lisa (Gonzalo Fuentes/Reuters)

“Eso lo sabía desde el principio”, afirmó. “No imaginé, por supuesto, que debería gestionar la crisis actual, pero se aprende mucho”.

Durante la audiencia parlamentaria sobre las fallas de seguridad del museo, una legisladora del opositor Agrupamiento Nacional pareció responsabilizar directamente a Des Cars —y al presidente Macron—. Caroline Parmentier preguntó por qué Des Cars no resolvió problemas que ella misma había señalado.

“¿Se debe esto a que, por petición de Emmanuel Macron, solo se centró en su proyecto megalómano para el ‘Nuevo Renacimiento’ del Louvre?”, preguntó Parmentier. “¿Por eso descuidó todo lo demás?”

Hasta ahora, Des Cars cuenta con el respaldo público del personal de alto rango del museo. En esta entrevista dijo que la ministra de Cultura rechazó su renuncia verbal la tarde del robo, la cual ofreció tras bajar juntas la gran escalera Daru —sobre la que se alza la Victoria de Samotracia— para ver las grabaciones del allanamiento.

Pero más malas noticias estaban en camino. Semanas después de la vergüenza del atraco, la Cour des Comptes, la máxima institución de auditoría de Francia, publicó una dura auditoría sobre el Louvre que cubre de 2018 a 2024, varios de esos años bajo gestión de Des Cars. Los auditores señalaron que el museo se había enfocado demasiado en adquirir obras y diseñar salas, descuidando el mantenimiento básico.

Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre, durante la audiencia parlamentaria sobre las fallas de seguridad del museo (AP foto/Michel Euler)

En cuanto a la seguridad, el informe indicó que una auditoría previa de 2017 había alertado de modo urgente porque no existía un plan maestro de seguridad y los sistemas estaban obsoletos. Según el informe, en los años siguientes poco se avanzó más allá de estudios técnicos.

“El robo de las joyas de la corona es, sin duda, una señal de alarma ensordecedora”, dijo el presidente de los auditores, Pierre Moscovici.

Quizás más preocupante para Des Cars, Moscovici se unió a quienes criticaron el plan “Nuevo Renacimiento”, que buscaba corregir fallos del pasado y proyectar el museo al futuro.

Según el plan, se construiría una sala exclusiva para la Mona Lisa y se sumaría una segunda entrada principal, ambas medidas para aliviar el exceso de público. El proyecto también incluye un plan maestro para renovar más de 400 salas del edificio, con techos con goteras, sistemas de climatización averiados y dispositivos de seguridad anticuados.

Los auditores criticaron el plan por su elevado costo de 1.100 millones de euros (unos 1.300 millones de dólares) y expresaron dudas sobre la capacidad de reunir ese dinero. Recomendaron al museo cancelar la nueva entrada y la sala para su pintura más famosa y priorizar “trabajos urgentes de restauración y modernización”.

En la entrevista, Des Cars rechazó esa postura. “El plan Louvre Nueva Renacimiento anunciado por el presidente Macron no es el problema”, sostuvo. “Es la solución”.

En enero, el presidente Emmanuel Macron de Francia anunció un plan para modernizar y mejorar el Museo del Louvre, cuyo costo ya se estima en 1.100 millones de euros (Bertrand Guay/Pool vía REUTERS)

Agregó que había impulsado mejoras de seguridad, incluida la petición de una revisión general para evaluar el número de cámaras en el perímetro. Se diseñó un plan maestro de seguridad, pero señaló que en una institución pública la aplicación de estos cambios requiere tiempo.

“No se lanza un plan maestro de 80 millones de euros —porque ya supera los 80 millones— así, de la noche a la mañana”, afirmó, chasqueando los dedos. “Existen reglas, etapas en la contratación pública, fases de estudio, fases para poner en competencia a las empresas”. Añadió: “No es un museo privado. Es un museo público que debe someterse a todos los controles”.

La amarga ironía es que el proceso para reforzar la seguridad ya había comenzado y varias empresas presentaron propuestas cuatro días antes del robo. Por ahora, la administración de Des Cars se centra en las medidas de emergencia exigidas por el ministerio de Cultura. Se nombró un nuevo comité de dirección de seguridad, encabezado por ella misma, y se están evaluando candidatos para el nuevo puesto de coordinador de seguridad.

Entre los cambios previstos: se instalarán cien cámaras adicionales en el perímetro para fines del año próximo, según declaró la directora ante el Parlamento. La falta de cámaras fue identificada como una de las principales fallas tras el robo. Además, se colocarán bolardos de concreto y otros dispositivos contra embestidas alrededor del edificio para impedir el acceso de vehículos, como el camión con escalera usado por los ladrones. Des Cars también informó a los legisladores que habrá un puesto policial móvil durante los periodos de mayor afluencia y que más agentes patrullarán el perímetro del museo permanentemente.

Laurence des Cars, presidenta y directora del Museo del Louvre; Francis Steinbock, administrador general adjunto del Museo; Matthias Grolier, jefe de gabinete del presidente y director del Museo del Louvre; y el senador francés Laurent Lafon asisten a una audiencia de la Comisión de Cultura, Educación, Comunicación y Deporte en el Senado francés (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Algunos críticos siguen pidiendo la destitución de Des Cars.

El influyente historiador del arte Didier Rykner ha argumentado que, si existían tantos problemas como ella reportó, era su deber solucionarlos. En su sitio La Tribune de l’Art, Rykner ha escrito que “la acumulación de pruebas que evidencian la incompetencia de la dirección bajo la presidencia del Louvre exigiría la dimisión de Laurence des Cars en cualquier democracia que se respete a sí misma”.

Pero también cuenta con apoyos. Los 20 directores de departamento del museo firmaron una carta pública donde dicen “compartir plenamente su visión y convicciones”. A nivel internacional, dirigentes de 57 grandes instituciones de arte, incluido el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el grupo Tate de museos británicos, firmaron una carta publicada en Le Monde expresando que su “liderazgo y dedicación a la misión del museo, particularmente como espacio de unión en nuestras sociedades fracturadas, cuentan con gran respeto”.

Incluso líderes sindicales del Louvre como Gary Guillaud, críticos del déficit crónico de personal de sala durante años, no desean que se aleje. Sostiene que tomaría más de un año que su reemplazo llegara a comprender las debilidades del edificio.

“Haya hecho o no haya hecho cosas, ahora debe asumir la responsabilidad y revertir la situación”, afirmó. “Su destitución, para mí, sería un error”.

Fuente: The New York Times