Salman Rushdie: “Vivimos tiempos oscuros pero nada es inevitable. Habrá un futuro mejor”

El famoso autor de “Los versos satánicos” analiza el auge de los extremismos y la creación literaria como espacio de entendimiento: “ayuda a que el mundo se entienda mejor, que ya es mucho”, afirma

El escritor británico-estadounidense de origen indio Salman Rushdie, que fue apuñalado en 2022 durante una conferencia que impartía en el estado de Nueva York, defendió en Barcelona que “no hay nada inevitable, la constante en la historia es el cambio y pasarán los tiempos oscuros actuales”.

El autor del controvertido libro Los versos satánicos (1988) concedió esta entrevista en la capital catalana, que visitó para participar en las jornadas Metafuturo, organizadas por el grupo de comunicación Atresmedia.

Rushdie, aun reconociendo que puede parecer “estúpidamente optimista”, recordó una enseñanza de sus tiempos de estudiante de Historia, en los que aprendió que en esta ciencia social “no hay nada inevitable, no hay nada que esté escrito en piedra y justamente la constante en la historia es el cambio”. Desde esta premisa, piensa que ahora “vivimos tiempos que son ciertamente algo oscuros, pero no hay nada que indique que tenga que seguir así, sino que más bien por la constante del cambio vendrán tiempos mejores y podrá haber un mejor futuro”.

Cuenta que cuando estaba en la gira de promoción del libro Cuchillo, en el que disecciona el intento de asesinato casi mortal que sufrió en 2022, pudo constatar en muchos países, como Alemania o Francia, que “la gente joven está radicalizándose hacia la extrema derecha, y en el Reino Unido ha habido hace poco una manifestación con 150.000 personas contra la inmigración”.

A su juicio, “es preocupante que la gente joven esté así, y es un optimismo absurdo pensar que pueda ser de otra manera, pero las cosas han cambiado en el pasado y volverán a cambiar de nuevo”.

Sobre la contribución de la literatura para paliar esta situación, Rushdie confesó que siempre le cuesta reivindicar lo que puede o no puede hacer la literatura: “No sé hasta qué punto la literatura puede hacer que nuestro mundo sea mejor, pero en primer lugar puede generar placer en la gente que la lee, luego contribuir a la belleza y ayudar a que el mundo se entienda mejor, que ya es mucho”.

“Vivito y coleando”

Por su forma de hablar, el atentado que sufrió en Nueva York en 2022, cuando recibió múltiples puñaladas y cortes de un atacante norteamericano de origen libanés, no ha mermado su optimismo ante la vida. “Estoy vivito y coleando aquí, o sea que eso en sí mismo es bueno”, apostilló.

Y añadió: “La literatura es una práctica que requiere mucho tiempo, una energía intelectual intensa porque has de pasar mucho tiempo trabajando en eso cada día, y si tuviéramos que partir de la desesperanza, sería absolutamente imposible poder enfocarte en la escritura. La desesperanza es el enemigo del arte”.

Preguntado por la influencia de la inteligencia artificial, Rushdie asegura que no está demasiado preocupado, porque “la IA no va a hacer nada original”, sino que producirá textos que no serán más que “un plagio”.

Primera obra de ficción desde 2022

Rushdie acaba de publicar en Reino Unido su primera obra de ficción tras el atentado sufrido en 2022 que le dejó ciego de un ojo.

Se trata de The Eleventh Hour (La undécima hora), un libro de cinco historias, con tres novelas cortas y dos cuentos, que previsiblemente se publicarán el próximo año en España en castellano y catalán.

Ambientada en tres partes del mundo (India, Inglaterra y Estados Unidos) en las que ha vivido Rushdie, la obra tiene como eje común “la consideración del final de la vida” y aborda lo que ocurre “en ese último acto, ese último momento, al que algunas personas se enfrentan con serenidad, con resignación o con ira”.

Sobre su escritorio comienza un nuevo libro, del que apenas avanza que será “ficción” y que espera que sea “una novela”.

Fuente: EFE

[Fotos: AP/Richard Drew; Reuters/ Fabrizio Bensch/archivo]

