Un esqueleto de tricerátops se vendió por más de USD 5 millones

El esqueleto, con 66 millones de años de antigüedad, fue adquirido tras una intensa puja en una subasta en Nueva York

El esqueleto de 'Cera' fue
El esqueleto de 'Cera' fue descubierto en 2016 en Dakota del Sur, una zona reconocida por sus excavaciones paleontológicas. La venta de 'Cera' duplicó el precio de salida, siguiendo la tendencia de subastas millonarias de dinosaurios en 2024

Un esqueleto de dinosaurio tricerátops joven se vendió este miércoles por 5,3 millones de dólares en Phillip’s, en Nueva York. El último ejemplo de una creciente tendencia a la venta de hallazgos paleontológicos ante la demanda de coleccionistas privados.

El fósil, apodado Cera, es el esqueleto más completo de un ejemplar joven de este dinosaurio herbívoro que habitó la Tierra en el Cretácico, hace unos 66 millones de años, y fue descubierto en 2016 en una conocida zona de excavaciones de Dakota del Sur (EEUU), detalló la casa.

Cera tenía entre 2 y 6 años cuando murió, y se ha conservado en torno al 50% de su calavera y el 70% de su esqueleto original, lo que lo convierte en un fósil “extraordinariamente inusual”, porque los huesos inmaduros son frágiles y suelen quedar fragmentados con el tiempo, agrega un comunicado.

La subasta del fósil partía de 2,5 millones de dólares y acabó duplicando la cifra, en línea con las subastas de dinosaurios de los últimos años, que alcanzaron un nuevo pico en 2024, con la venta del esqueleto más caro en subasta, el estegosaurio Apex, por 44,6 millones de dólares.

El estegosaurio 'Apex' ostenta el
El estegosaurio 'Apex' ostenta el récord del esqueleto de dinosaurio más caro vendido en subasta, con 44,6 millones de dólares

Apex fue adquirido por el magnate y gestor de fondos Ken Griffith, quien poco después se lo prestó al Museo Americano de Historia Natural (Nueva York), donde está expuesto.

La presidenta de ventas privadas de Phillips, Miety Heiden, dijo en un comunicado que la “demanda” había inspirado la oferta de Cera y que los coleccionistas están “cada vez más atraídos por objetos inusuales y extraordinarios que trascienden las categorías tradicionales de coleccionables”.

Cera se vendió dentro de una subasta de arte moderno y contemporáneo en Phillips, que reunió una treintena de obras encabezadas por un inquietante cuadro de Francis Bacon, Study for Head of Isabel Rawsthorne and George Dyer, que recaudó 16 millones de dólares.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Modern & Contemporary Art Evening Sale New York y Timothy A. Clary/ AFP.

