Los museos de Estados Unidos enfrentan un año difícil: recortes, menos visitantes y mucha creatividad para sobrevivir

Un letrero de "cerrado" señala la entrada del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Instituto Smithsoniano (REUTERS/Aaron Schwartz)

En los años posteriores a la pandemia, los museos estadounidenses han trabajado para recuperar la asistencia y la estabilidad financiera. Sin embargo, una nueva encuesta a directores de museos indica que los avances comienzan a revertirse, en parte por órdenes ejecutivas y recortes federales dirigidos al sector artístico.

Un tercio de los museos en Estados Unidos ha perdido subvenciones o contratos gubernamentales desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, según el informe publicado el martes por la American Alliance of Museums, que representa a 35.000 instituciones y profesionales del sector. Estas pérdidas han forzado a los museos a tomar decisiones difíciles, como posponer proyectos de construcción, reducir o cancelar programas y despedir empleados.

La alianza distribuyó su encuesta a 6.712 directores de museos por correo electrónico durante el verano. Aunque la muestra es relativamente pequeña —respondieron 511 directores, cerca del ocho por ciento—, el informe ofrece una visión detallada del impacto generalizado de la cancelación de subvenciones federales provenientes de organismos como el Institute of Museum and Library Services (IMLS), la National Endowment for the Humanities (NEH) y la National Endowment for the Arts (NEA).

Solo la mitad de los museos que informaron recortes en la financiación compartieron su situación públicamente. La alianza no reveló los nombres de los encuestados, pero señaló que el nueve por ciento tiene gastos operativos superiores a diez millones de dólares anuales.

El Museo de Arte de Berkeley y el Archivo de Cine del Pacífico perdieron una subvención para el proyecto “Routed West: Colchas afroamericanas del siglo XX en California”, pero apelaron con éxito. Perdieron 230.000 dólares en fondos federales destinados a la conservación de estas valiosas colchas.

Para contrarrestar estas pérdidas, muchos museos han realizado ajustes dolorosos. Uno de cada tres aplazó mejoras de infraestructura o construcción. Uno de cada cuatro canceló o redujo programas especializados para estudiantes, comunidades rurales, personas con discapacidad, adultos mayores o veteranos. Uno de cada diez despidió empleados.

La ayuda de NEA, NEH e IMLS “realmente alcanza a una enorme cantidad de museos en todo Estados Unidos”, afirmó Lisa Melandri, directora ejecutiva del Contemporary Art Museum St. Louis. Este museo de Missouri fue uno de los tantos que, en primavera, recibió correos electrónicos informando que subvenciones previamente otorgadas —40.000 dólares para una exhibición del ceramista japonés Shinichi Sawada y 65.000 dólares para el North St. Louis Creative Field Guide, un programa que explora arte y naturaleza en el norte de la ciudad— ya no coincidían con “las necesidades y prioridades” de la administración.

Individuos y entidades privadas, como la Fundación MacArthur y la Fundación Andy Warhol, han intervenido con subvenciones de emergencia para cubrir parte del déficit. Algunos museos, entre ellos el Contemporary Arts Museum Houston y el Museum of Contemporary Art de Denver, lograron revertir decisiones ante agencias federales o recibir reembolsos por fondos ya gastados. Otros se beneficiaron con un fallo judicial que, en mayo, impidió al gobierno de Trump desmantelar el IMLS y otros organismos federales.

A pesar de estos esfuerzos, dos tercios de los museos afectados no han podido reemplazar la financiación perdida, según el informe. Únicamente el ocho por ciento logró recuperar el total de los fondos esperados. El valor mediano de la subvención perdida fue de 30.000 dólares.

El Museo de Arte Contemporáneo de San Luis vio recortados dos subvenciones previamente otorgadas

El CAM St. Louis y el Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (BAMPFA) son algunos de los museos que cubrieron parcialmente la caída de fondos federales con donaciones privadas. Suplir estos déficits “implica a todos los departamentos, mucho tiempo y planificación,” dijo Melandri. “La inestabilidad resultante ha sido muy perjudicial”.

Julie Rodrigues Widholm, directora del BAMPFA, indicó que la comunidad “respondió en cifras récord” para apoyar la exhibición de colchas afroamericanas del siglo XX, titulada “Routed West”, después de haber perdido 40.000 dólares de fondos federales la pasada primavera. (El museo además consiguió la restitución de la subvención por parte de la NEA.) Se vendieron cerca de 1.000 catálogos y la asistencia diaria casi se duplicó durante la muestra, expuesta hasta el 30 de noviembre. Donantes privados ayudaron al museo a recuperar 230.000 dólares en fondos federales destinados a conservación, aunque, sin apoyo adicional, “no tenemos recursos para completar el trabajo urgente y necesario para preservar estas colchas frágiles para futuras generaciones,” afirmó Widholm.

La pérdida de subvenciones agrava un año ya difícil para los museos. Tras años de recuperación lenta hacia los niveles de asistencia previos a la pandemia, más de la mitad de los museos encuestados registran menos visitantes en 2025 que en 2019.

Algunos directores atribuyen el descenso al debilitamiento del turismo y la incertidumbre económica. Los museos de la región del Atlántico Medio —incluidos los de Nueva York, Filadelfia y Washington— experimentaron la mayor caída, con una asistencia promedio diez por ciento menor a la de antes de la pandemia.

Exterior del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Instituto Smithsoniano en Washington D. C. (REUTERS/Annabelle Gordon)

El deterioro financiero ya se evidenciaba antes de las elecciones. El porcentaje de museos que declararon estar en peor situación económica en 2024 respecto a 2019 aumentó siete puntos, hasta el 26 por ciento, lo que representa una “caída preocupante”, según la alianza. Marilyn Jackson, presidenta y directora ejecutiva de la organización, citó el caso del Speed Museum en Louisville, Kentucky, que en septiembre desmanteló todo su departamento educativo y de participación, compuesto por nueve personas, debido a desafíos como la pérdida de subvenciones.

Más de una cuarta parte de los museos encuestados prevé que sus balances empeoren en 2025. Este dato llamó la atención de Jackson, para quien “para dirigir un museo, uno debe ser muy optimista”.

Aproximadamente la mitad de los 511 directores encuestados dirige museos de arte e historia; el resto, museos de ciencia, infantiles y de otras especialidades. Una portavoz de la alianza afirmó que el índice de participación en la encuesta ha crecido en los últimos años, aunque reconoció que sigue siendo bajo porque requiere la atención de directores ejecutivos, usualmente ocupados y habitualmente consultados.

Las cifras recogidas por la alianza coinciden con estudios recientes sobre otras organizaciones artísticas en Estados Unidos, no solo museos sino también teatros, orquestas y compañías de danza. Entre 2019 y 2024, los ingresos de las organizaciones sin fines de lucro de arte y cultura cayeron más de un tercio, considerando la inflación, según SMU DataArts, centro de investigación de la Southern Methodist University de Dallas.

Ante el aumento de costos y la menor asistencia e ingresos, algunos museos, como el Center for Italian Modern Art en Nueva York, el Bellevue Arts Museum en el estado de Washington y la California Historical Society en San Francisco, han cerrado. Estas tendencias indican “una presión financiera significativa que amerita seguimiento continuo”, según el informe de la alianza.

Fuente: The New York Times