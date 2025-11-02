“¿Por qué mi sonido no iba a cambiar conmigo?“: Rosalía analiza su nuevo disco de pop vanguardista

“Un lienzo en blanco es como mirar al abismo”, dijo Rosalía sobre el proceso creativo. “Pero al mismo tiempo, hay algo que me incomoda aún más: quedarme quieta” (Crédito: Chris Maggio / The New York Times)

No hay giro demasiado brusco para Rosalía, la innovadora estrella española. Surgió hace una década como una disruptiva alumna de flamenco, y desde entonces se ha convertido en la principal vanguardista del pop y una de sus artistas más eclécticas.

El viernes 7 de noviembre lanzará Lux, su cuarto álbum de estudio. Así como su revolucionario álbum pop, El Mal Querer, fue una réplica implícita a la formalidad de su debut, Los Angeles, y la sensualidad industrial de su tercer álbum, Motomami, fue una réplica a El Mal Querer, Lux —un álbum impactante por su audacia formal y su espíritu lúdico— es una réplica a todo aquello. O quizás, una elevación por encima de todo ello.

Lux es un álbum sobre lo divino femenino, la fe y las brutalidades del amor, con letras cantadas en 13 idiomas: el español nativo de Rosalía, además de catalán, inglés, latín, siciliano, ucraniano, árabe, alemán y otros. Dedicó más de dos años a la música, gran parte de ese tiempo a aprender a escribir y cantar con convicción en otros idiomas.

“Se trata mucho de intentar comprender cómo funcionan otros idiomas”, dijo Rosalía, de 33 años, en una entrevista realizada en inglés con algunas pinceladas de espanglish en Popcast, el programa musical de The New York Times. “Es mucha intuición y tratar de decir: voy a escribir y veamos cómo suena esto en otro idioma”. Pasó muchísimo tiempo en Google Translate, luego hablando con traductores profesionales —“Si rimo esto con esto, ¿tiene sentido?”— y con profesores que la guiaron en los detalles de la fonética.

Rosalía: "Berghain", con las presentaciones de Björk y Ives Tumor

En definitiva, logró interpretar sus canciones con maestría adquirida con la práctica, sin ningún truco de inteligencia artificial: “Es todo humano, muy humano”, dijo.

El álbum resultante es “como un rompecabezas, como un laberinto”, basado tanto en la tradición operística y clásica como en el pop. La Orquesta Sinfónica de Londres está presente a lo largo de todo el disco, con arreglos de la ganadora del Premio Pulitzer y antigua colaboradora de Kanye West, Caroline Shaw, entre otros. El sonido —producido por Rosalía, junto con Noah Goldstein (Yeezus) y Dylan Wiggins (SZA, Justin Bieber)— es potente y estridente, y por momentos etéreo, como si pisoteara la historia, a sus enemigos y, por extensión, a su antigua imagen pública.

Así como Rosalía estudió flamenco en la universidad para dominarlo y luego doblegarlo a su voluntad, emprendió este estudio como un acto de fidelidad intercultural, pero también como una declaración segura de autoridad y hambre artística.

“Es por el amor y la curiosidad: el deseo de comprender mejor al otro”, dijo. “Como dice Simone Weil, amar es amar la distancia que nos separa de la persona amada. Y creo que es cierto: al comprender al otro, quizá podamos comprendernos mejor a nosotros mismos y aprender a amar mejor”.

—Cada uno de tus proyectos se siente como un reinicio total respecto al anterior. ¿Sientes algún temor ante el lienzo en blanco?

—Un lienzo blanco es como mirar al abismo. Empiezo a sudar —sudando frío, de verdad— solo con verlo. Pero a la vez, hay algo que me incomoda aún más: quedarme quieta.

—¿Acaso algo de esto proviene de rechazar lo anterior?

—Exacto, al cien por cien. Todo está en constante movimiento, ¿verdad? Yo siempre estoy en constante cambio. Entonces, ¿por qué mi sonido no iba a cambiar conmigo?

—Y no se trata solo de un rechazo a tu propio trabajo anterior, sino que parece que estás mirando el panorama pop y diciendo, implícita o explícitamente, que no estamos haciendo lo suficiente.

—No me fijo mucho en lo que pasa fuera, sino más bien en qué no estoy haciendo, qué no he hecho todavía, qué necesito hacer. Y creo que mis artistas favoritos, quizá, son los que no te dan lo que quieres, sino lo que necesitas. Al fin y al cabo, para mí hacer discos es como una excusa para hacer lo que realmente quiero. En este caso, simplemente quería leer más.

Lux incluye letras cantadas en 13 idiomas: el español nativo de Rosalía, pero también catalán, inglés, latín, siciliano, ucraniano, árabe, alemán y más (Crédito: Chris Maggio / The New York Times)

—¿Qué estabas leyendo?

—Hagiografías de Rosalía, tantas hagiografías... Simone Weil, Chris Kraus. Estas monjas eran poetisas increíbles, grandes artistas; Hildegard von Bingen, una auténtica polímata, ¿verdad? Era capaz de crear de tantas maneras. Hay tantas mujeres extraordinarias en la historia a las que no escuchamos lo suficiente, de las que no hablamos lo suficiente. Simplemente intento ser músico lo mejor que puedo y experimentar. Si eso significa quedarme en casa escribiendo letras durante un año entero, o levantarme temprano, dormir casi nada para ir al estudio y pasarme 14 horas trabajando en mezclas sin que nunca queden perfectas, para mí eso es lo que significa. Al fin y al cabo, creo que es un trabajo.

—Tus dos álbumes anteriores han intentado reconciliar el provenir de una sólida tradición cultural con el deseo de romper esas reglas, el gran reconocimiento obtenido y la posterior pregunta: ¿Qué hago con esta atención, responsabilidad y éxito adicionales? Aquellos parecían proyectarse hacia afuera, pero este se siente diferente, más introspectivo.

—El otro día, estaba pensando que hice un álbum desde un lugar muy diferente a como lo había hecho antes. Estaba escuchando a este hombre, decía que hay dos tipos diferentes de confianza, la que se basa en la creencia de que vas a tener éxito —como por mis cojones decimos, ¿verdad? Así que estás como esforzándote por hacer lo que sea necesario. Hay otra confianza, que quizá sea la ausencia de miedo al fracaso. Creo que hay entrega en este enfoque. Creo que es la primera vez que me permito hacer un álbum desde esta perspectiva. Entrega total: esto es lo que realmente necesitaba decir, cantar y hacer.

—Björk aparece como vocalista en Lux. ¿Cómo se desarrolló vuestra relación?

—Es mi mujer y artista favorita. Creo que nos conocimos gracias a Pablo, El Guincho [el antiguo socio productor de Rosalía]. Fuimos a comer unas tapas en Barcelona. Y pensé que era la persona más fascinante que jamás había conocido, porque su forma de pensar era tan diferente a todo lo que había visto antes. Fue una admiración instantánea. Mantuvimos el contacto y sentí que, con este álbum, si se trataba de un ejercicio musical tan intenso y exigente, si lo estaba haciendo lo suficientemente bien, tal vez se lo enviaría, y si estaba al nivel adecuado, tal vez entonces no podría decir que no.

—Había cierta energía masculina en Motomami, que se centraba en música caribeña como el reguetón. ¿Consideras Lux un proyecto marcadamente femenino?

—La principal inspiración es la mística femenina, así que sin duda hay más energía femenina. Y también la idea de ser un receptáculo. El otro día leía que esta mujer, Ursula K. Le Guin, decía que quizá el primer instrumento cultural de la historia no fue un arma, no era algo afilado para matar. Quizá fue un recipiente, algo donde se pueden recoger cosas. Y decía que hay una diferencia entre la escritura masculina y la femenina: la escritura masculina se centra en el héroe, en sus triunfos. Y si el héroe no está en la historia, entonces no es una buena historia. Todo gira en torno al conflicto en la narración. La escritura femenina se centra más en un proceso continuo. No se trata del clímax ni de la resolución. Se trata, quizá, de una persona con delirios, transformaciones y todo lo que tiene que perder. No se trata de mí, mí, yo, yo.

“¿Por qué no iba a intentar aprender otro idioma, cantar en otro idioma y ampliar mis horizontes como cantante, músico o artista? El mundo está tan conectado (Crédito: Chris Maggio / The New York Times)

—Este álbum es grandioso, hay cuerdas por todas partes, con arreglos muy elaborados. Es operístico.

—Tiene esa intención de verticalidad. Algunos de nuestros proyectos se sentían un poco más horizontales. Un tipo de energía más mundana.

—Cuando dices vertical, ¿te refieres a entre el plano material y algo más astral y espiritual?

—Sí. Creo que siempre he tenido el deseo de ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo estar más cerca de Dios? Ese sentimiento espiritual siempre ha estado ahí, solo que no lo he racionalizado ni intelectualizado.

—¿Hay algo casi travieso en tu forma de abordar el lenguaje en este álbum? La gente lleva mucho tiempo esperando que te animes a cantar en inglés. Al mismo tiempo, te han acusado de apropiación cultural por tomar elementos de culturas ajenas y sacar provecho de ello. ¿Es esta una respuesta rebelde a esas críticas?

—Soy rebelde en general, ¿vale? Digámoslo, sin duda, soy rebelde. Pero creo que se trata más bien de que pertenezco al mundo. Así es como me siento. Me encanta viajar, me encanta aprender de otras personas. ¿Por qué no iba a intentar aprender otro idioma, cantar en otro idioma y ampliar mis horizontes como cantante, músico o artista? El mundo está tan conectado.

—Imagino que con el tiempo se volvió bastante caro. ¿Cuánto te pasaste del presupuesto?

—Chicos, solo diré que nos hemos excedido muchísimo del presupuesto. Eso es todo lo que diré. Estoy tranquila porque la visión está ahí. Pero mi equipo quizás no esté tan tranquilo.

—¿Cómo te sales con la tuya?

—Solo quiero hacer lo que me apetezca en cada momento. Todo el que me conoce lo sabe. Eso es lo único que me importa: ¡la libertad!

—Tengo la teoría de que, como eres una estrella del pop en público y en imagen pública, te permiten aún más libertad en tu música. Sabes cómo desenvolverte en el mundo de las celebridades: sales en un anuncio de Calvin Klein, en el vídeo de “WAP”, te codeas con las Kardashian. ¿Acaso juegas conscientemente a este juego en ámbitos extramusicales para acumular prestigio en el estudio?

“Al comprender al otro, tal vez puedas comprenderte mejor a ti mismo y aprender a amar mejor”, dijo Rosalía (Crédito: Chris Maggio / The New York Times)

—Para mí, todo se trata de divertirme. ¿Así que me ofrecen la posibilidad de estar en el video de “WAP”? ¡Vamos! Mi hermana dice —y no sé si estoy de acuerdo— que mi música no es pop. Pero ella dice que sí lo soy. No estoy de acuerdo. Porque quiero creer que mi música es pop. Es solo otra forma de hacer pop. ¡Tiene que haber otra forma de hacer pop! Björk lo demostró. Kate Bush lo demostró. Y necesito creer que lo que hago es pop, porque de lo contrario no creo que esté teniendo éxito. Lo que quiero es hacer música que, con suerte, mucha gente pueda disfrutar. Ese es mi objetivo.

—Lux es tan pop como Motomami para ti.

—Al 100%. Son solo códigos diferentes.

—El oyente promedio, incluso si habla español, no entenderá cada palabra. ¿Le estás exigiendo demasiado a tu público para que comprenda una obra como esta?

—Por supuesto que sí. Cuanto más vivimos en la era de la dopamina, más deseo lo contrario. Eso es lo que anhelo. A veces logro desconectarme de todo y ver una película en la oscuridad de mi habitación.

—Incluso eso puede resultar difícil sin mirar el teléfono.

—Es tan difícil. Pero por eso pienso que tiene que haber algo que nos impulse a estar ahí. No sé si esto lo logrará, pero al menos existe el deseo de que sea algo que te motive a concentrarte durante una hora, ojalá, en la que simplemente estés ahí. Simplemente estés presente. Sé que es mucho pedir, pero es lo que quiero.

Fuente: The New York Times