Oro, surrealismo y arte: el collar Swirling Sea de Dalí protagoniza una venta sin precedentes en Francia

El collar Swirling Sea de Salvador Dalí se vendió por €736.600 en la subasta de Sotheby’s en París, duplicando su estimación inicial - (Sotheby’s)

El collar Swirling Sea, una joya creada por Salvador Dalí, alcanzó un precio de más de $850 mil USD (equivalente a €736.600) en la subasta “Surrealism and Its Legacy” de Sotheby’s, celebrada en París el 24 de octubre de 2025. La pieza no solo duplicó la estimación inicial de la casa de subastas, sino que se consolidó como uno de los mayores logros durante la semana de Art Basel Paris. El resultado reafirmó el atractivo internacional por obras excepcionales del artista catalán.

Salvador Dalí, autoproclamado “hombre del Renacimiento”, expandió su creatividad mucho más allá de la pintura y el dibujo. Su repertorio abarcó el cine, la escultura, la poesía, la fotografía y el teatro, a menudo en colaboración con otros artistas. Sin embargo, nada genera tanta fascinación como sus joyas, que representan un triunfo de virtuosismo técnico y esplendor visual, encarnando su “amor por todo lo dorado y excesivo”.

El collar Swirling Sea fue elaborado en oro de 18 quilates a partir de bocetos de Dalí realizados en 1954. Su confección material se concretó en 1963 por el joyero neoyorquino Carlos Alemany, colaborador habitual del artista. La pieza presenta una estructura ondulante con diamantes y una gran perla cultivada, acompañada por una franja de cuentas de zafiro y esmeralda que penden del aro principal. Este diseño evoca el vaivén de la marea sobre una orilla dorada, con diamantes semejando pequeñas conchas brillantes que salpican la playa y la perla baroque en la cúspide, acariciando la nuca de quien la porta.

La creación del collar Swirling Sea responde a la visión surrealista de Dalí, quien buscó trasladar a materia sus obsesiones pictóricas y oníricas. Para Dalí, sus joyas deben provocar asombro, conjugando exceso, sofisticación e imaginación. En palabras del artista, cada elemento del collar —desde las borlas fluidas hasta la perla central— expresa la vitalidad y el movimiento marino. Esta intención puede verse en obras preparatorias, como el dibujo a tinta y acuarela “Sans titre (Study for the Swirling Sea Necklace)”, fechado en 1954.

El collar Swirling Sea fue realizado en 1963 por el joyero Carlos Alemany a partir de bocetos originales de Dalí de 1954 - (AFP PHOTO / -zzzz)

El relato de sus propietarios añade una mística especial a la pieza. La primera dueña del collar fue São Schlumberger, musa, coleccionista y mecenas del artista. Tras casarse con Pierre Schlumberger, São posó para Dalí en numerosas ocasiones entre 1963 y 1965, y él mismo seleccionó el vestido en el que la retrató, combinándolo con la icónica joya. Si bien el retrato acabado la muestra con una pieza más clásica, el Swirling Sea aparece claramente en una de las pocas fotografías sobrevivientes de aquellas sesiones, realizadas en el apartamento de ambos en Sutton Place, Nueva York.

A lo largo de los años, la colección Schlumberger sostuvo el aura de sofisticación y vanguardia atribuida a Dalí y sus mecenas. En 2014, Sotheby’s subastó la colección de arte y joyas de São y Pierre Schlumberger, cuando Anne Schlumberger —hija de Pierre— adquirió el collar por USD 665.000. Tras el fallecimiento de Anne en abril de 2025, la pieza regresó al mercado, motivando expectativas que el resultado de la reciente subasta superó ampliamente.

El contexto de esta venta subraya la importancia simbólica y comercial del collar Swirling Sea en el circuito internacional del arte surrealista y moderno. La subasta no solo catapultó la notoriedad de la pieza, sino que fijó un nuevo estándar para las ventas de alta joyería artística en Francia. La conjunción de una procedencia ilustre, la firma de Dalí y una ejecución técnica excepcional convirtió la puja en una competencia celebrada por coleccionistas y expertos, que coincidieron en la capacidad de la obra para trasmitir vida y dinamismo.

Al cierre de la jornada, la subasta “Surrealism and Its Legacy and Modernitês” de Sotheby’s totalizó una recaudación histórica de USD 104.052.000 (equivalente a €89,7 millones), un hito sin precedentes para este segmento en Francia y una prueba de la vitalidad del mercado del arte moderno y surrealista.

La pieza de alta joyería surrealista atrajo la atención internacional durante la semana de Art Basel Paris y marcó un récord en ventas - (Sotheby’s)

