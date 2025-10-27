Cultura

Picasso vs Klee: el Thyssen pone frente a frente a dos gigantes del arte

El museo español reúne obras maestras de ambos artistas y piezas antiguas que revelan influencias inesperadas. Una exposición que explora conexiones ocultas y rivalidades artísticas

Guardar
"Dora Maar con uñas verdes"
"Dora Maar con uñas verdes" (1936) de Pablo Picasso / "Dama con lacre" (1930) de Paul Klee (Crédito: Jens Ziehe / MUSEO THYSSEN)

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta la exposición Picasso y Klee en la colección de Heinz Berggruen, una muestra que enfrenta a dos de los grandes referentes de la pintura del siglo XX para mostrar cómo estos artistas, aparentemente opuestos, comparten afinidades y sintonías.

“Mientras que Picasso es una gran sinfonía, Klee es música de cámara”, afirma Olivier Berggruen, hijo de Heinz Berggruen, el marchante y coleccionista que centró su labor en quienes consideraba “los dos creadores fundamentales de la primera mitad de nuestro siglo”.

El museo de la colección Heinz Berggruen, adscrito a la Neuenationalgalerie de Berlín, se encuentra en proceso de remodelación y, en lugar de mantener sus obras resguardadas en un almacén, ha decidido mostrarlas en exposiciones internacionales como homenaje a uno de los grandes marchantes y coleccionistas del siglo XX.

"Kopf (Head)" (1919) de Paul
"Kopf (Head)" (1919) de Paul Klee

Australia, Tokio, Venecia, París y ahora Madrid, donde la muestra recala en el museo de otro gran coleccionista, Heinrich Thyssen-Bornemisza, aportando algunas obras propias a la exposición y evidenciando la sintonía no solo entre los artistas, sino también entre los mismos coleccionistas.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 1 de febrero, reúne 49 obras del Museo Berggruen y 14 del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Seis de las piezas que aporta el Thyssen son de autores de pintura antigua y resaltan la influencia de los clásicos sobre Picasso y Klee, como ocurre con Retrato de una mujer (1539), de Lucas Cranach el Joven, que inspira Retrato de mujer según Cranach el Joven, pintado por Picasso en 1958.

Paul Klee en una foto
Paul Klee en una foto de 1911 de Alexander Eliasberg (Crédito: Wikipedia)

Para el director artístico del Thyssen, Guillermo Solana, se trata de una exposición “de ajuste fino y mirada detenida”, donde se perciben “afinidades muy sutiles que solo aparecen muy de cerca y muy despacio” entre dos grandes maestros clásicos y modernos.

“Ambos eran dibujantes apasionados; Klee recibió la herencia del cubismo inventado por Picasso y los dos fueron admirados por los surrealistas”, apunta Solana en la presentación de este “segundo gran duelo entre titanes” que acoge el Thyssen.

El catálogo destaca que “Picasso, más terrenal, excesivo, meridional y sensual, y Klee, más introspectivo, nórdico, espiritual e intelectual, poseían personalidades opuestas, pero mostraron interés mutuo y tanto sus procesos creativos como sus obras guardan muchas semejanzas”.

Pablo Picasso (Crédito: Círculo de
Pablo Picasso (Crédito: Círculo de Bellas Artes Madrid / Robert Capa / International Cent)

Resalta la unión por el espíritu de experimentación, la facilidad para el dibujo, el interés por los mismos géneros y temas, la inclinación por la sátira y el sarcasmo como modo de transgresión y la deformación de las formas y el cuerpo humano.

“A través de un lenguaje plástico cargado de radicalidad, contribuyeron a transformar la manera de mirar y acercarse al mundo, dejando una profunda impronta en el desarrollo del arte contemporáneo”, afirma la comisaria Paloma Alarcó, quien trabajó junto al director del Museo Berggruen, Gabriel Montua, en esta exposición concebida para mirar despacio.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Museo Thyssen-BornemiszaPablo PicassoPicassoPaul KleeArte

Últimas Noticias

Martha Boto y Gregorio Vardanega, en una muestra que celebra el arte cinético

La galería Roldan Moderno reúne esculturas y obras de la icónica pareja, invitando al público a redescubrir la magia del movimiento y el color en el arte argentino

Martha Boto y Gregorio Vardanega,

Alicia Borinsky: “El poder de Borges reside en haberse forjado un espacio para encarnar cierta aristocracia”

La investigadora y crítica académica inaugura el Festival Borges con una charla virtual, que se realizará hoy a las 14 por YouTube

Alicia Borinsky: “El poder de

El resurgimiento del yiddish en Alemania

El impulso por revitalizar el idioma fue el eje de un festival que celebró la tradición lingüística con talleres y espectáculos

El resurgimiento del yiddish en

Empezó el Festival Borges: seis días para pensar a fondo al gran escritor argentino

Con una programación que cruza fronteras y disciplinas, con invitados internacionales y actividades presenciales y virtuales, el ya clásico ciclo porteño propone nuevas miradas sobre su legado literario

Empezó el Festival Borges: seis

José Sacristán responde al 19% de españoles que piensan que con Franco se vivía bien: “Es que son más imbéciles”

El actor, ganador del Goya de Honor en 2022, ha reflexionado sobre las implicaciones que tienen los datos reflejados en el último barómetro del CIS

José Sacristán responde al 19%
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ezeiza: intensa búsqueda de un

Ezeiza: intensa búsqueda de un adolescente que salió de un boliche durante la tormenta y desapareció

Identifican un gen clave que causa las cardiopatías en el síndrome de Down

Ante la baja del dólar, los analistas apuestan a que Caputo retome las compras y empiece a acumular reservas

El instrumento solar más potente captó un fenómeno magnético inédito del Sol

El Gobierno simplificó trámites para la producción e importación de cosméticos, perfumes y productos de higiene personal

INFOBAE AMÉRICA
Capturaron en Manabí al presunto

Capturaron en Manabí al presunto enlace narco entre Colombia, México y Ecuador

Ecuador: 7 mil policías y militares fueron desplegados en Guayas, en una nueva ofensiva de seguridad

La educación financiera y la sostenibilidad toman fuerza en el sector microfinanciero peruano

El Kremlin justificó su prueba de un misil de propulsión nuclear y habló de “cambio radical” en Occidente

Transición energética: nuevos riesgos y desafíos para la seguridad internacional

TELESHOW
Georgina Barbarossa se reencontró con

Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S

Marley sorprendió a Mirko con un desayuno especial en la cama por su cumpleaños número 8: “¡Te amamos!"

La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en avión privado a Milán: el motivo

Mau y Ricky contaron cómo enfrentan las comparaciones con su padre Ricardo Montaner: “No es común superar el estigma”

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo