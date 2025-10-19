Cultura

Revelan secretos de una misteriosa estructura en Mongolia que desafía a la Gran Muralla China

Un reciente estudio internacional revela datos fascinantes sobre la Muralla de Gobi, una impresionante fortificación de 320 kms que no solo protegía, sino que también impulsaba el comercio en el desierto

Guardar
La enigmática Muralla de Gobi,
La enigmática Muralla de Gobi, una estructura de 320 kilómetros que atraviesa la provincia de Ömnögovi en Mongolia y se extiende por el desierto de Gobi

La reciente publicación de un estudio ha arrojado nueva luz sobre la enigmática Muralla de Gobi, una estructura de 320 kilómetros que atraviesa la provincia de Ömnögovi en Mongolia y se extiende por el desierto de Gobi. Este segmento, parte de un sistema medieval de fortificaciones mucho más amplio, ha permanecido durante siglos envuelto en el misterio, a pesar de su relevancia histórica y estratégica.

Mientras la Gran Muralla China suele acaparar la atención mundial como la construcción humana más extensa y legendaria, existen otras murallas de gran envergadura en Asia que han desempeñado papeles fundamentales en la historia regional.

Al noroeste de la Gran Muralla, se despliega el Medieval Wall System, una red de fortificaciones de 4.023 kilómetros que cruza China, Mongolia y Rusia. Este sistema, erigido entre los siglos X y XIII, surgió en un contexto de intensas disputas entre diversas culturas que buscaban controlar el movimiento a través de vastos territorios.

A pesar de que la mayor parte de este sistema ha sido objeto de exhaustivos estudios, la Muralla de Gobi ha permanecido como una excepción. Durante décadas, la información disponible sobre esta muralla provenía casi exclusivamente de investigaciones realizadas durante la Guerra Fría por la Unión Soviética.

Documentación con drones de la
Documentación con drones de la guarnición G03. Foto: Tal Rogovski, arreglos de Dan Golan.

La escasez de datos motivó a un equipo internacional de investigadores a emprender un análisis integral utilizando tecnologías y metodologías contemporáneas, cuyos resultados han permitido reconstruir la historia y función de la estructura.

La documentación moderna sobre el Gobi Wall se remonta al siglo XVIII, aunque las primeras investigaciones formales no comenzaron hasta la década de 1950, cuando arqueólogos mongoles realizaron excavaciones que permitieron incluir la muralla en los mapas soviéticos de la época. Posteriormente, equipos de arqueólogos japoneses y rusos atribuyeron la construcción de la muralla a la dinastía Tangut o Xi Xia, que gobernó el noroeste de China entre 1038 y 1227.

El estudio de 2025, basado en técnicas de teledetección, prospecciones de campo, excavaciones y análisis de laboratorio, ha permitido precisar la cronología, los métodos constructivos, el mantenimiento y la finalidad de la muralla.

Los investigadores confirmaron, mediante datación por radiocarbono, que la mayor parte del Gobi Wall fue edificada bajo el mandato del primer emperador Xi Xia, Yuanhao, cuyo reinado (1038-1048) se caracterizó por campañas de expansión y consolidación territorial. Depósitos de carbón hallados en el lugar evidencian que la muralla estuvo ocupada de manera continua durante el periodo Xi Xia, hasta los últimos años de la dinastía.

La ubicación de la muralla
La ubicación de la muralla cerca de pozos y áreas arboladas sugiere que se eligieron estratégicamente estos emplazamientos

La ubicación de la muralla cerca de pozos y áreas arboladas sugiere que se eligieron estratégicamente estos emplazamientos para garantizar el abastecimiento de recursos a los soldados encargados de su vigilancia. Este dato refuerza la hipótesis de una ocupación sostenida y planificada.

En cuanto a su función, la visión tradicional consideraba que el Gobi Wall, al igual que el resto del sistema medieval, tenía un propósito exclusivamente defensivo: impedir el paso de intrusos. Sin embargo, el análisis detallado realizado por los investigadores revela una realidad más compleja.

Aunque la muralla cumplía una función defensiva —con tramos situados junto a dunas de arena que actuaban como barreras naturales adicionales—, también desempeñó un papel comercial y administrativo, separando poblaciones en un sentido y facilitando su interacción en otro.

De este modo, la Muralla emerge como un elemento clave en la estrategia imperial de la dinastía Xi Xia, no solo como línea de defensa, sino también como infraestructura destinada a regular el comercio y la administración en una región caracterizada por la diversidad cultural y la competencia territorial.

Temas Relacionados

Gobi Wall Xi Xia Mongolia China Desierto de Gobi Gran Muralla China

Últimas Noticias

Un retrato de Francis Bacon lidera una subasta récord con más USD 63 millones

La obra “Portrait of a Dwarf” de Francis Bacon se robó el show en la subasta de Sotheby’s, superando todas las expectativas

Un retrato de Francis Bacon

El Coliseo abre el Pasaje de Cómodo, el camino secreto del emperador de “Gladiador”

Los turistas podrán explorar el corredor reservado a emperadores romanos, restaurado recientemente y famoso por su historia de intrigas, arte y episodios vinculados a la figura de Cómodo

El Coliseo abre el Pasaje

La mujer que amaba a los niños: Laura Ramos y un libro sobre María Luisa, la falsa modista que la cuidaba en su infancia mientras espiaba para los soviéticos

Charla con la escritora argentina sobre “Mi niñera de la KGB”, el libro en el que reconstruye la vida de África Las Heras, la espía española que participó del asesinato de Trotsky y pasó 20 años en Uruguay preparando a los agentes de la ex URSS

La mujer que amaba a

Julia Roberts y Luca Guadagnino hablan de ‘Cacería de brujas’: “Es tan ambigua que permite una opinión distinta por cada espectador”

La estrella estadounidense y el director italiano reflexionan sobre las tensiones entre lealtad, verdad y poder en un entorno universitario de elite, expuestas en una película polémica

Julia Roberts y Luca Guadagnino

Simone Weil y el arte de prestar atención ‘suspendiendo el pensamiento’

Hace casi un siglo, la filósofa francesa propuso dejar de lado la tensión y abrir la mente para descubrir el mundo de otra manera. Hoy, sus ideas cobran nueva vida

Simone Weil y el arte
ÚLTIMAS NOTICIAS
Misterio en Rocas Coloradas: la

Misterio en Rocas Coloradas: la hipótesis sobre la desaparición de los jubilados en Chubut y la desolada zona donde los buscan

Enfrentamiento de los Hells Angels en La Plata: el momento en el que uno de los heridos se desploma en una estación de servicio

Superávit fiscal: para cumplir con el FMI, en el último trimestre el gobierno deberá profundizar el recorte del gasto

Elecciones 2025, en vivo: inicia el tramo final de la campaña y el oficialismo define su estrategia para sumar votos

Embistió el auto estacionado de una docente, se fugó y quedó filmado: “Necesito encontrar al que me chocó”

INFOBAE AMÉRICA
Un retrato de Francis Bacon

Un retrato de Francis Bacon lidera una subasta récord con más USD 63 millones

Netanyahu acusó a Hamas de violar el alto el fuego y ordenó atacar “objetivos terroristas” en Gaza

El Coliseo abre el Pasaje de Cómodo, el camino secreto del emperador de “Gladiador”

La alianza ¿semita? entre Israel y los países árabes sunitas es el futuro de la paz

Anatomía de un golpe relámpago: cómo robaron joyas invaluables del Louvre de París en apenas siete minutos

TELESHOW
Jimena Barón mostró una foto

Jimena Barón mostró una foto suya de hace 28 años y sorprendió por su parecido con su hijo Momo

La reacción viral de Nico Occhiato por la arriesgada hazaña de Flor Jazmín en Fuerza Bruta

Carolina Amoroso presentó a Vicente en la mesa de Mirtha Legrand: “El bebé más pequeño en mi programa”

Tras el final de MTV, Ale Lacroix reveló los hitos del canal: del unplagged de Charly García a la primera entrevista de Shakira

Eduardo Blanco analizó los vínculos actuales y reivindicó el contacto cara a cara: “El amor se encuentra, no se busca”