Revelan secretos de una misteriosa estructura en Mongolia que desafía a la Gran Muralla China

La enigmática Muralla de Gobi, una estructura de 320 kilómetros que atraviesa la provincia de Ömnögovi en Mongolia y se extiende por el desierto de Gobi

La reciente publicación de un estudio ha arrojado nueva luz sobre la enigmática Muralla de Gobi, una estructura de 320 kilómetros que atraviesa la provincia de Ömnögovi en Mongolia y se extiende por el desierto de Gobi. Este segmento, parte de un sistema medieval de fortificaciones mucho más amplio, ha permanecido durante siglos envuelto en el misterio, a pesar de su relevancia histórica y estratégica.

Mientras la Gran Muralla China suele acaparar la atención mundial como la construcción humana más extensa y legendaria, existen otras murallas de gran envergadura en Asia que han desempeñado papeles fundamentales en la historia regional.

Al noroeste de la Gran Muralla, se despliega el Medieval Wall System, una red de fortificaciones de 4.023 kilómetros que cruza China, Mongolia y Rusia. Este sistema, erigido entre los siglos X y XIII, surgió en un contexto de intensas disputas entre diversas culturas que buscaban controlar el movimiento a través de vastos territorios.

A pesar de que la mayor parte de este sistema ha sido objeto de exhaustivos estudios, la Muralla de Gobi ha permanecido como una excepción. Durante décadas, la información disponible sobre esta muralla provenía casi exclusivamente de investigaciones realizadas durante la Guerra Fría por la Unión Soviética.

Documentación con drones de la guarnición G03. Foto: Tal Rogovski, arreglos de Dan Golan.

La escasez de datos motivó a un equipo internacional de investigadores a emprender un análisis integral utilizando tecnologías y metodologías contemporáneas, cuyos resultados han permitido reconstruir la historia y función de la estructura.

La documentación moderna sobre el Gobi Wall se remonta al siglo XVIII, aunque las primeras investigaciones formales no comenzaron hasta la década de 1950, cuando arqueólogos mongoles realizaron excavaciones que permitieron incluir la muralla en los mapas soviéticos de la época. Posteriormente, equipos de arqueólogos japoneses y rusos atribuyeron la construcción de la muralla a la dinastía Tangut o Xi Xia, que gobernó el noroeste de China entre 1038 y 1227.

El estudio de 2025, basado en técnicas de teledetección, prospecciones de campo, excavaciones y análisis de laboratorio, ha permitido precisar la cronología, los métodos constructivos, el mantenimiento y la finalidad de la muralla.

Los investigadores confirmaron, mediante datación por radiocarbono, que la mayor parte del Gobi Wall fue edificada bajo el mandato del primer emperador Xi Xia, Yuanhao, cuyo reinado (1038-1048) se caracterizó por campañas de expansión y consolidación territorial. Depósitos de carbón hallados en el lugar evidencian que la muralla estuvo ocupada de manera continua durante el periodo Xi Xia, hasta los últimos años de la dinastía.

La ubicación de la muralla cerca de pozos y áreas arboladas sugiere que se eligieron estratégicamente estos emplazamientos

La ubicación de la muralla cerca de pozos y áreas arboladas sugiere que se eligieron estratégicamente estos emplazamientos para garantizar el abastecimiento de recursos a los soldados encargados de su vigilancia. Este dato refuerza la hipótesis de una ocupación sostenida y planificada.

En cuanto a su función, la visión tradicional consideraba que el Gobi Wall, al igual que el resto del sistema medieval, tenía un propósito exclusivamente defensivo: impedir el paso de intrusos. Sin embargo, el análisis detallado realizado por los investigadores revela una realidad más compleja.

Aunque la muralla cumplía una función defensiva —con tramos situados junto a dunas de arena que actuaban como barreras naturales adicionales—, también desempeñó un papel comercial y administrativo, separando poblaciones en un sentido y facilitando su interacción en otro.

De este modo, la Muralla emerge como un elemento clave en la estrategia imperial de la dinastía Xi Xia, no solo como línea de defensa, sino también como infraestructura destinada a regular el comercio y la administración en una región caracterizada por la diversidad cultural y la competencia territorial.