Julia Roberts y Luca Guadagnino hablan de ‘Cacería de brujas’: “Es tan ambigua que permite una opinión distinta por cada espectador”

Julia Roberts está acostumbrada a las cortesías de las giras de prensa. Lo que la sorprendió durante las semanas que ha pasado promocionando su nuevo drama, Cacería de brujas, es lo ansiosos que han estado los periodistas y el público por debatir de qué trata realmente la película. “Ha suscitado muchas preguntas y conversaciones realmente interesantes de una manera tremendamente placentera”, dice. “Mis compañeros de reparto y yo hablábamos de cómo este es el único tour de prensa que recordamos en el que no estamos simplemente como, ‘OK, aquí viene esa pregunta por vigésima cuarta vez’”.

Dirigida por Luca Guadagnino, Cacería de brujas está protagonizada por Julia Roberts en el papel de Alma, una profesora de filosofía en Yale que es venerada por un círculo de confidentes que incluye a sus colegas Hank (Andrew Garfield) y Kim (Chloë Sevigny), su estudiante protegida, Maggie (Ayo Edebiri), y su esposo, Frederik (Michael Stuhlbarg). Pero después de que Maggie acusa a Hank de agresión sexual, este círculo tan unido comienza a desmoronarse mientras Alma lucha con la pregunta de dónde reside realmente su lealtad.

Aunque la película roza temas candentes como la cultura de la cancelación y el #MeToo, Guadagnino (Desafiantes, Llámame por tu nombre) nunca quiso que Cacería de brujas fuera recibida como una polémica.

“Mi idea era una película ambigua que permitiera al público pensar por sí mismo y formarse su propia opinión”, dice el director italiano.

Sin embargo, hay algo perfectamente claro: Roberts y Guadagnino han formado un fuerte lazo. Cuando los conocí tomando refrescos en un hotel de Los Ángeles, la actriz de 57 años sonreía radiante a su director, de 54, y hablaba de cómo ese afecto se extendía a compañeros de reparto como Edebiri, a quien recientemente recibió en su casa para una celebración anticipada de cumpleaños.

“Todos estaban tan infinitamente entusiasmados por estar con Luca y hacer esta película, y es una sensación tan buena”, dice Julia Roberts. “No me importa si la gente nos cree o no. Es tan cierto cuánto disfrutamos realmente de la compañía y los puntos de vista de los demás”. Su director coincide. “Para mí, ella es la personificación del cine”, dice Guadagnino sobre Roberts, insinuando que su colaboración podría continuar: “No hay un final. Tenemos la vida por delante y la vida juntos, seguro”.

Aquí hay extractos editados de la conversación.

—¿Qué ha sido lo más satisfactorio de las conversaciones que la gente ha tenido después de ver esta película?

—JULIA ROBERTS: Creo que la gente no se da cuenta de cuánto extraña hablar. Por alguna razón, esta mañana pensaba en cuando mis hijos eran pequeños y les mostramos Cuenta conmigo, y nuestra hija me dijo: “Te voy a dar mi teléfono”. Y yo le dije: “OK. ¿Qué quieres que haga con él?”

Ella dijo: “Tú solo guárdalo. No lo quiero. Al ver esa película, pensé que si esos chicos tuvieran teléfonos, no hablarían entre ellos así. No habrían ido a buscar ese cuerpo, no se sentarían alrededor del fuego a compartir esas historias”. Ella pudo ver cómo eso se interponía en las cosas. Todo esto para decir que nos encanta hablar entre nosotros y a veces olvidamos lo importante que es.

—Cuando lees el guion de una película como Cacería de brujas, ¿ya te imaginas en ella?

J. R.: Supongo que sí, de alguna manera. Pero a veces, también estoy ocupada eligiendo el reparto de los otros papeles mientras leo, solo para que se sienta como ver una película. A veces, tengo la maldición de sentir que tengo que terminar un guion. Conozco gente que puede leer 30 páginas y decir, no.

LUCA GUADAGNINO: ¿Oh, lo lees todo?

J. R.: ¡Alguien lo escribió todo, y probablemente derramó algunas lágrimas! Y yo solo pienso: “¿Quién sabe? Algo podría pasar en la página 52”.

L. G.: Estadísticamente, si no ha pasado en la página 20, no pasa.

—Julia, ¿hubo algo que te intimidara al asumir este personaje?

J.R.: Oh, todo. Tienes que humanizarlo para interpretarlo. Y luego entrar al aula, donde ella transmite su brillantez a estas mentes jóvenes, fue tan intimidante hacer esas escenas. ¡Dios, todos esos ojos mirándome! Pero al mismo tiempo, hay algo emocionante en realmente fingir ser esa persona que sabe más que nadie en la sala.

—Y esta es una historia llena de personajes que creen saber más que los demás.

J.R.: Es una gran competencia de sabelotodos.

— Cuando lo leíste por primera vez, ¿sabías cómo querías interpretar a Alma?

J.R.: Tengo instintos, pero no tengo respuestas. Colaboro con Luca.

L.G.: Y, sin embargo, tenías este gran instinto de que ella debía ser rubia. ¿Por qué, crees?

J. R.: Fría. Austera. Creo que cualquier personaje que interpretes, cuanta más ayuda visual tengas para él, mejor: la ropa, los zapatos, el maquillaje, el cabello. Gena Rowlands, su look fue nuestra inspiración. No es realmente normal que una mujer tenga ese tipo de peinado. Hubo tantos pequeños detalles que contribuyeron a lo que yo intentaba decir, que luego no tenía que decir nada, solo tenía que entrar en la sala.

— ¿Cómo es encarnar esa personalidad formidable?

J.R.: Lo que aprecio de Alma es que puede ser fría y rígida, pero también está profundamente herida y carga mucho dolor. Y creo que elegir a Michael Stuhlbarg como Frederik fue como encontrar el color de cabello adecuado, porque su relación es tan crítica y tan importante. Son dos personas imperfectas completamente devotas la una a la otra. Es como el dicho: “Si quieres una relación interesante, quédate en una”.

L.G.: Me encanta eso.

—¿Cómo fue tu propia experiencia universitaria, Luca?

L.G.: En Palermo, estaba solo más que nada, y no me gustaba estar allí. Creo que dejé de sentirme solo en el momento en que empecé a conocer artistas a los que admiraba, personas muy creativas en su forma de ser y muy singulares.

J.R.: A los 17, ya sabías que querías ser artista.

L.G.: Sí. De hecho, lo supe cuando tenía 6 o 7 años. Hice una obra a los 16 en la secundaria que hizo que repitiera el año. Les tocó una obra escandalosa.

— ¿Qué tenía de escandaloso?

L.G.: Tomé dos textos del gran Ionesco y los convertí en una especie de espectáculo de variedades. Había un parque donde solía pasar el rato, y me hice amigo de un grupo de personas trans increíbles. Esto fue en 1987 y eran tan maravillosamente performativas, y yo estaba tan inspirado por eso, que las invité a actuar en la obra. Pero no formaban parte de la escuela, y eso fue enormemente escandaloso. Cuando la gente lo vio, se quedaron sin palabras. Así que cuando hice The Protagonists 13 años después y la presenté [en el Festival de Cine de Venecia] y hubo muchas salidas de la sala, ya era un veterano en eso. No me importó una mierda.

— Así que incluso de joven, ya querías desafiar a las instituciones académicas.

L.G.: Iba a aprovechar la oportunidad para hacer lo que quería. Empecé el año convenciendo al director de que me dejara dirigir la obra en vez de un profesor. No sé cómo; claramente, soy bueno convenciendo a los financiadores. Con Cacería de brujas, les dijimos: “Queremos construir todo en Londres”, y dijeron: “Sí”.

J.R.: Solo Luca puede lograr que la gente diga: “¡Suena como una gran idea!”

— ¿Es cierto que planeabas envejecer a Chloë Sevigny para que fuera una especie de personaje a lo Fran Lebowitz?

L.G.: No como Fran Lebowitz, pero quería que el personaje fuera mucho mayor. Probamos eso con maquillaje. Fue muy exitoso.

J.R.: Se veía increíble.

L.G.: Pero para convencerme de que estoy equivocado a veces basta una palabra. Chloë dijo: “¿Estás seguro? Creo que parezco un cocodrilo”. Y eso fue todo. No hace falta decir más.

— Los personajes pueden ser crueles entre sí y, sin embargo, de alguna manera es catártico ver sus enfrentamientos.

L.G.: Porque es entretenimiento. Es cine.

J.R.: Especialmente cuando lo que dicen coincide con lo que piensas.

—Julia, cuando ves la película, ¿alguna vez eres tú la que se sorprende por lo que dice tu personaje?

J.R.: Interpretarlo se siente correcto. Verlo se siente brutal. Pero también es divertido porque casi puedo sentir a Luca en algún lugar de la sala sonriendo.

—Pero cuando tienes esa camaradería detrás de cámaras, ¿te da más permiso para ser cruel cuando es necesario?

J.R.: Oh, sí señor. De hecho, creo que estar juntos en mi casa tuvo un gran impacto en nuestra capacidad para estar muy comprometidos con lo que hacíamos, porque estábamos seguros. Sabíamos quiénes éramos, en lugar de ensayar una semana y, dos días después, que te empujen contra una pared o te den una bofetada.

—El eslogan de la película es “No todo está hecho para que te sientas cómodo”. ¿Creen que la generación más joven está demasiado cómoda, o necesita un empujón?

L.G.: No me gustan las generalizaciones. Sí creo que las necesidades de Maggie no se ven satisfechas en la mirada de Alma, y eso desencadena esta lucha de poder entre las dos mujeres. Más que representar a algunas generaciones, están completamente encapsuladas en un mundo donde quieren ser la persona más poderosa. No pensaría, en términos generales, que es una representación de la Generación Z. Me gusta pensar en esta película como se piensa en una película de George Cukor o Mike Nichols. Es más como cine.

— Si la gente te llama provocador, ¿lo aceptas?

L.G.: No. Soy amable, simpático y un gran chef.

— Los provocadores pueden ser grandes chefs.

L.G.: No quiero que se me considere alguien que hace algo solo por hacerlo.

J.R.: Solo por la reacción.

L.G.: Exacto, eso es algo que no me gusta. Tengo tanta suerte de poder hacer cosas de una manera muy distinta y profunda con artistas como Julia. Creo que a veces haces algo intenso y la gente va a reflexionar sobre esa intensidad. Pero no, no creo que sea un provocador.

—Entonces, cuando los créditos iniciales emplean la misma tipografía y formato que usaba Woody Allen, ¿eso no es una provocación? ¿Ni un poco?

L.G.: Es hermoso. Es tan gráficamente impactante, y es un canon de la historia del cine.

—Claro, pero dado que la película toca la cultura de la cancelación…

L.G.: Pensé que era la mejor manera de crear los títulos para esta película. El próximo [en Artificial, protagonizada por Garfield como el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman] será un homenaje a los créditos de Pablo Ferro para Filadelfia de Jonathan Demme. Cada película es diferente, pero creo que soy un historiador del cine, y amo el cine. No soy sensacionalista.

J.R.: Eres un cinéfilo.

L.G.: Pero tuve que hacer una llamada y decir: “Julia, ¿te importa si te ponemos en orden alfabético?” Ella dijo: “Por supuesto”.

J.R.: Me encanta el orden alfabético. Creo que habla de la colaboración.

—La película comienza en 2019 y termina cuando Trump asume el cargo, aunque terminaron de filmar antes de su elección.

L.G.: Cuando terminamos, sabíamos que íbamos a añadir este momento de 2025. Así que nos adelantamos.

—¿Tenías una idea, mientras filmabas, de cómo sería enero de 2025?

L.G.: Un 85 por ciento. Estaba seguro de que los republicanos iban a convertirse en el nuevo gobierno, y sabía que el título —Cacería de brujas— tenía que aplicarse a ese momento. La película se coagula completamente en esas dos escenas finales.

—Los campus universitarios se han convertido en un campo de batalla para esta administración. ¿Qué crees que pensarían de esta película?

L.G.: Sería interesante. Quizá sea demasiado elaborado, los conceptos filosóficos que Julia expone. No lo entenderían.

