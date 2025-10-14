Cultura

El paraíso según Diane Keaton: de su incredulidad con el infierno a la fascinación por el más allá

La emblemática actriz recientemente fallecida dirigió en 1987 un documental titulado “Heaven”, en donde confrontó con sus propias creencias sobre la vida y la muerte

Guardar
De adulta, Diane Keaton se
De adulta, Diane Keaton se definió como agnóstica, aunque reconocía: “Pero entiendo el anhelo y la necesidad de algo más. De algo mejor, más pleno. De amor” (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La exploración del más allá marcó un hito singular en la carrera de Diane Keaton, quien, además de su reconocida trayectoria como actriz, directora y productora, incursionó en el género documental con una obra que indaga en las creencias populares sobre la vida después de la muerte. Heaven, estrenado en 1987, se convirtió en su única incursión en este formato y reflejó una inquietud personal que la acompañó desde la infancia. “Keaton llevaba mucho tiempo preocupada por el más allá“, escribió Alexis Soloski en un artículo para The New York Times.

A lo largo de su vida profesional, Keaton participó en más de 60 películas y produjo cerca de una docena, además de dirigir largometrajes, videos musicales, una película para televisión, un especial extraescolar y episodios de series como China Beach, Pasadena y Twin Peaks. Sin embargo, fue en Heaven donde volcó su fascinación por el más allá, construyendo un relato a partir de entrevistas y material de archivo que, según relató en una entrevista para los Globos de Oro en 2021, le permitió confrontar sus propias creencias. En esa ocasión, Keaton expresó: “¿Por qué existiría un lugar como el infierno para cualquiera de nosotros? Simplemente no lo creo”.

El documental se desarrolla principalmente en una habitación blanca, donde los entrevistados —entre ellos ministros, ateos, niños, parejas, familiares de Keaton y el promotor de boxeo Don King— responden preguntas como “¿Hay sexo en el cielo?” o “¿Cuáles son las recompensas del cielo?”. Las respuestas varían desde descripciones de un espacio abierto y resplandeciente de diamantes y oro, hasta la visión de un niño que lo imagina “todo blanco, como malvaviscos”. Algunos participantes sostienen con convicción que en el cielo no es posible engordar, una afirmación que se repite a lo largo del filme.

Diane Keaton en "Annie Hall"
Diane Keaton en "Annie Hall" de Woody Allen

Entre las entrevistas, Keaton construye un collage visual con fragmentos de películas como Metrópolis, Verdes Pastos y Escalera al Cielo. En una entrevista concedida a Vanity Fair en 1987, la directora confesó que el proceso de selección y edición de estos fragmentos fue especialmente gratificante: “Quizás lo que me gustaría hacer en el cielo es mirar imágenes eternamente y seleccionarlas”, dijo Keaton.

La preocupación por el más allá la acompañó desde su niñez. En la misma entrevista se describió como una niña con tendencia a la morbosidad, marcada por el temor a la muerte. Hija mayor de un padre católico irlandés y una madre metodista que abandonaron la religión en los años 60, su interés por el cristianismo surgió del deseo de alcanzar el cielo. Ya adulta, se definió como agnóstica, aunque reconocía: “Pero entiendo el anhelo y la necesidad de algo más. De algo mejor, más pleno. De amor”.

Diane Keaton (Foto: Jesse Stone
Diane Keaton (Foto: Jesse Stone / The Washington Post)

La recepción crítica de Heaven fue dispar. Vincent Canby, en un artículo publicado en The New York Times, calificó el documental como “increíblemente absurdo”, y lo consideró en ocasiones condescendiente y explotador de sus participantes. No obstante, reconoció que la película transmitía las cualidades que hacían de Diane Keaton una intérprete apreciada: era inquisitiva, amplia, elegante, irónica y vertiginosa.

El interés de la actriz por las cuestiones religiosas se manifestó también en otros proyectos. En la introducción de su libro de fotografía de 1983, Naturaleza muerta, escribió: “El cielo parecía una noción donde todo era perfecto; y al ser perfecto, el cielo permanecía inmóvil”. Un año antes del estreno de Heaven, colaboró con un artista de vallas publicitarias para crear una serie de pinturas religiosas destinadas a la Galería Daniel Wolf. Keaton ofreció una definición personal del cielo: “Permanecer viva tanto tiempo como pueda, con buena salud y con una buena actitud”.

Temas Relacionados

Diane KeatonCineMuerteCieloMás alláCultura

Últimas Noticias

El Brooklyn Museum revive la transformación de Monet en la ciudad de los canales

Obras inéditas y una curaduría innovadora permiten descubrir el impacto de Venecia en la evolución creativa del artista, quien desafió los límites del impresionismo y redefinió su legado pictórico

El Brooklyn Museum revive la

Murió D’Angelo, ícono del neo-soul en el siglo XXI

El cantante y compositor estadounidense, autor del icónico álbum “Voodoo” que marcó a la música afroamericana contemporánea, murió a los 51 años, según informó su familia

Murió D’Angelo, ícono del neo-soul

Qatar reveló ser el propietario del famoso autorretrato de Courbet

La obra “El hombre desesperado”, de Gustave Courbet, será exhibida en el Museo de Orsay durante cinco años, tras confirmarse que pertenece a Qatar Museums, según autoridades francesas

Qatar reveló ser el propietario

Mariana Enriquez: “No tengo ganas de escribir literatura que se parezca a la realidad”

En París, la escritora y periodista argentina reflexionó sobre la extraña sensación de convivir con algoritmos, inteligencia artificial y redes sociales. “Es claramente terrorífico”, afirmó

Mariana Enriquez: “No tengo ganas

Murió Daniel Samoilovich, poeta, traductor e impulsor de “Diario de Poesía”

Autor de una obra extensa y diversa, fue el director de aquella emblemática publicación argentina. “Siempre busqué una zona de riesgo”, dijo en una vieja entrevista

Murió Daniel Samoilovich, poeta, traductor
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió D’Angelo, ícono del neo-soul

Murió D’Angelo, ícono del neo-soul en el siglo XXI

El inesperado pasado de los hipopótamos en Europa: vivieron junto a mamuts y rinocerontes lanudos

Video: la misteriosa parada de Pablo Laurta antes de asesinar a su ex y a su suegra con el auto del chofer desaparecido

Se dispara las tasas de interés antes de una licitación del Tesoro y en medio de la expectativa ante la cumbre Trump-Milei

Lázaro Báez denunció a uno de los jueces que lo condenó en la “Ruta del dinero K″ e insiste con la prisión domiciliaria

INFOBAE AMÉRICA
Arquitectura con conciencia: cómo los

Arquitectura con conciencia: cómo los futuros arquitectos diseñan con el planeta en mente

Airbus destronó a Boeing: el A320 superó al 737 y se convirtió en el avión comercial más vendido de la historia

Murió D’Angelo, ícono del neo-soul en el siglo XXI

La expansión silenciosa de la Anomalía del Atlántico Sur: satélites en riesgo, misterios bajo África y el papel clave de la misión Swarm

Ecuador: convoy militar llega a Otavalo en medio de choques y denuncias de uso de la fuerza

TELESHOW
La reacción de Mauro Icardi

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”

Murió Luis Pedro Toni, histórico periodista de espectáculos

Wanda Nara reveló el motivo por el que Icardi no le devuelve sus cosas de Turquía: “Quiere que volvamos a vivir allá”

Julieta Poggio le respondió a Sabrina Rojas por las críticas a su novio: “Es un comentario anticuado”

Palito Ortega habló sobre su problema de salud que lo obligó a postergar su show: “Tengo que hacer reposo”