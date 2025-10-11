Cultura

Marianela Núñez deslumbró en su esperado regreso al Teatro Colón para protagonizar “Onegin”

La bailarina argentina, estrella internacional de la danza, debutó el viernes y repite este domingo junto al austríaco Jakob Feyferlik, como figuras centrales en la obra del coreógrafo británico John Cranko

Guardar
Los bailarines Marianela Nuñez y
Los bailarines Marianela Nuñez y Jakob Feyferlik saludan al final de la función del viernes por la noche de "Onegin"

El regreso de Marianela Núñez al escenario del Teatro Colón ha generado una notable expectativa entre los amantes de la danza, quienes aguardan con entusiasmo la interpretación de la primera bailarina del Royal Ballet de Londres en el papel principal de Onegin. Esta producción, que cuenta con la participación del austríaco Jakob Feyferlik, bailarín principal del Bayerisches Staatsballett de Múnich, tendrá una nueva función el domingo 12 de octubre a las 17:00.

La puesta en escena de Onegin por parte del Ballet del Teatro Colón, bajo la dirección artística de Julio Bocca, representa una confluencia de literatura, música y danza. La obra, estructurada en tres actos, se inspira en la novela Evgueni Onieguin de Alexander Pushkin y destaca por la intensidad de su desarrollo dramático y la profundidad psicológica de sus personajes, un rasgo poco frecuente en el repertorio académico del ballet.

Marianela Núñez, primera bailarina del
Marianela Núñez, primera bailarina del Royal Ballet de Londres, regresó al Teatro Colón como protagonista de "Onegin"

La coreografía original de John Cranko, figura central del ballet británico del siglo XX, es objeto de una reposición a cargo de los maestros Agneta Valcu y Victor Valcu, quienes trabajan junto al elenco del Teatro Colón. La supervisión general de la producción recae en Reid Anderson, mientras que la Orquesta Estable acompaña la función bajo la batuta del director invitado Ermanno Florio.

El diseño escenográfico de Pier Luigi Samaritani, el vestuario de Roberta Guidi di Bagno y la iluminación de Rubén Conde contribuyen a la atmósfera de la obra, que se apoya en la música de Piotr Ilich Tchaikovsky. Los arreglos y la orquestación, realizados por Kurt-Heinz Stolze, adaptan la partitura para potenciar la expresividad de la coreografía.

La trama de "Onegin" explora
La trama de "Onegin" explora amores frustrados y duelos en un entorno rural y sofisticado

La trama de Onegin explora los amores frustrados entre Tatiana, una joven que reside con su madre y su hermana en un entorno rural acomodado, y Onegin, un hombre de ciudad, sofisticado y cínico, que irrumpe en la vida de la familia y despierta en Tatiana un sentimiento no correspondido. El acercamiento inicial de Tatiana, expresado en una carta, recibe una respuesta fría y distante de Onegin, lo que marca el inicio de una serie de desencuentros.

Con el paso del tiempo, la dinámica entre los protagonistas se invierte, desembocando en un desenlace dramático. Entre los personajes secundarios, Lenski, poeta y amigo de Onegin, y Olga, hermana de Tatiana y prometida de Lenski, desempeñan roles fundamentales. La actitud coqueta e irresponsable de Olga precipita la tragedia que cierra el segundo acto: en un duelo a pistola, Onegin da muerte a Lenski. Finalmente, el príncipe Gremin, con quien Tatiana contrae matrimonio, aporta un matiz adicional a la compleja red de relaciones que define la obra.

Onegin se distingue no solo por la riqueza de su construcción dramática, sino también por la belleza de su coreografía y la complejidad de sus personajes, elementos que la convierten en una pieza singular dentro del repertorio del ballet clásico.

[Fotos: Carlos Villamayor-Juanjo Bruzza/prensa Teatro Colón]

Temas Relacionados

Onegin Marianela Núñez Teatro ColónDanzaBallet del Teatro ColónUltimas noticias

Últimas Noticias

Alejandro González Iñárritu celebra el legado de “Amores Perros”, a 25 años de su estreno

El regreso de la icónica película a las salas y plataformas reafirma la potencia de su relato. “La gente va a vivir exactamente lo que se vivió en el año 2000″, dice el director mexicano

Alejandro González Iñárritu celebra el

El festival Semana Musical Llao Llao anunció su edición 2026 en Bariloche

El tradicional encuentro de música clásica de la ciudad rionegrina se realizará del 4 al 8 de marzo, con una rica programación de conciertos de artistas nacionales e internacionales

El festival Semana Musical Llao

La Semana de Cine Latinoamericano refleja las tensiones sociales y culturales del continente

Del martes 14 al viernes 17 de octubre, el festival se convierte en una vidriera del cine regional contemporáneo con historias sobre migración, memoria y mundos ocultos

La Semana de Cine Latinoamericano

Feliz aniversario, queridos: ustedes se fueron, ahora las flores las traigo yo

Es el primer 11 de octubre en que mi papá no le llevará un ramo y una tarjetita a mi mamá. Alguien tiene que tomar la posta

Feliz aniversario, queridos: ustedes se

“¿Por qué exponerse?“: Martín Sivak cuenta tres episodios de su vida en un libro que sublima fuertes emociones

“La llorería” es un logrado relato de autoficción que entrelaza duelo, viajes y relaciones personales. “Escribo sobre las cosas que me importan”, afirma el escritor y periodista

“¿Por qué exponerse?“: Martín Sivak
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei sigue con su

Javier Milei sigue con su campaña: se reunió en Chaco con Zdero y volvió a pedir “que no aflojen”

Elecciones 2025, en vivo: Santilli afirmó que no le preocupa si es “primero, segundo o tercero” en la lista del oficialismo

Los diputados Itai Hagman y Sabrina Ajmechet se cruzaron en redes: “¿Por qué le cuesta decir que nació en Israel?”

Tres nuevos prófugos, una confesión explosiva y 9 detenidos: así está la causa del triple crimen de Florencio Varela

Karen Reichardt apuntó contra Fernando Espinoza y aseguró que “el kirchnerismo es una enfermedad mental”

INFOBAE AMÉRICA
Cómo una app con inteligencia

Cómo una app con inteligencia artificial promete revolucionar la búsqueda de trabajo

Alejandro González Iñárritu celebra el legado de “Amores Perros”, a 25 años de su estreno

De la novela a la pantalla: cómo “La mujer del camarote 10″ mantiene a todos en tensión

Zelensky felicitó a Trump por el acuerdo en Medio Oriente y confió que también podría ayudar a lograr la paz en Ucrania

Anklam, la ciudad alemana que resurgió de las ruinas tras la Segunda Guerra Mundial

TELESHOW
Wanda Nara viajó a Misiones:

Wanda Nara viajó a Misiones: el exclusivo resort donde se alojó y queda a 20 minutos de un lugar turístico relacionado con ella

Daniela Celis mostró un video de la recuperación de Thiago Medina junto a sus hijas: “Gracias por no dejarnos”

El viaje de Celeste Cid por la tierra de sus antepasados: la ofrenda a su abuela y el gesto de Santiago Korovsky

El regalo de La Joaqui a Wanda Nara en la previa de Masterchef Celebrity: la fuerte indirecta de la conductora

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”